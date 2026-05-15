Metalla gibt Finanzergebnisse für 1. Quartal 2026 bekannt und stellt Asset-Update bereit

(Sofern nicht anders angegeben, sind alle Dollarbeträge in 1.000 USD angegeben - ausgenommen Aktien, Unzen und Beträge pro Aktie.)

VANCOUVER, BC, 14. Mai 2026 / IRW-Press / Metalla Royalty & Streaming Ltd. (Metalla oder das Unternehmen) (TSXV: MTA) (NYSE American: MTA) gibt seine Betriebs- und Finanzergebnisse für die drei Monate zum 31. März 2026 bekannt. Vollständige Details des verkürzten konsolidierten Zwischenabschlusses und des dazugehörigen Lageberichts für die drei Monate zum 31. März 2026 finden Sie in den Einreichungen des Unternehmens auf SEDAR+ ( www.sedarplus.ca) oder EDGAR ( www.sec.gov) . Aktionäre werden ersucht, die Website des Unternehmens unter www.metallaroyalty.com zu besuchen.

Brett Heath, CEO von Metalla, sagte: Das erste Quartal 2026 stellt für die Aktionäre von Metalla einen entscheidenden Wendepunkt in puncto Cashflow und langfristigem Unternehmenswert dar. Wir erzielten ein bereinigtes EBITDA von 1,9 Millionen $ - eine Steigerung von 115 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum - und kehrten bei einem Umsatz von 3,1 Millionen $ in die Gewinnzone zurück, wobei unsere sechs produzierenden Royalties eine operative Cash-Marge von 4.848 $ pro GEO generierten. Für 2026 erwarten wir, dass die Produktion stärker auf die zweite Jahreshälfte entfällt, da Tocantinzinho und Wharf ihre Jahresprognosen erreichen, La Parrilla und Amalgamated Kirkland ihre ersten Cashflows beitragen und unsere wichtigsten Erschließungsprojekte Côté-Gosselin und Taca Taca weiterhin bedeutende wertschaffende Meilensteine erreichen.

HÖHEPUNKTE DES UNTERNEHMENS

Die wesentlichen Höhepunkte des Unternehmens in den drei Monaten zum 31. März 2026 und dem darauf folgenden Zeitraum beinhalten Folgendes:

- Erfasster Umsatz aus Royalty- und Stream-Beteiligungen, einschließlich fester Royalty-Zahlungen in Höhe von 3,1 Mio. $ - eine Steigerung von 78 % gegenüber den 1,7 Mio. $ in den drei Monaten zum 31. März 2025; Nettogewinn von 0,1 Mio. $, gegenüber einem Nettoverlust von 0,7 Mio. $ für die drei Monate zum 31. März 2025; sowie ein bereinigtes EBITDA von 1,9 Mio. $ - eine Steigerung von 115 % gegenüber dem bereinigten EBITDA von 0,9 Mio. $ für die drei Monate zum 31. März 2025 (siehe Non-IFRS-Finanzkennzahlen)

- Erhaltene oder erfasste Zahlungen für 660 anteilsmäßige Unzen Goldäquivalent (GEOs) zu einem realisierten Durchschnittspreis von 4.871 $ pro anteilsmäßige GEO (siehe Non-IFRS-Finanzkennzahlen)

- Am 5. Mai 2026 gab IAMGOLD Corp. (IAMGOLD) bekannt, dass es plant, im vierten Quartal 2026 einen aktualisierten technischen Bericht gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) zu veröffentlichen, der voraussichtlich eine umfassendere Goldmine Côté mit einem konzeptuellen Abbauplan skizzieren wird, der sowohl die Zone Côté als auch die Zone Gosselin umfasst. IAMGOLD erklärte außerdem, dass die Ergebnisse des Bohrprogramms 2025 bei Gosselin in eine aktualisierte Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzung für Côté integriert werden, die für das zweite Quartal 2026 erwartet wird.

- Am 30. April 2026 gab Agnico Eagle Mines Ltd. (Agnico) bekannt, dass die Verarbeitung von Amalgamated Kirkland (AK) voraussichtlich im zweiten Quartal 2026 beginnen wird, und am 26. Februar 2026 gab Silver Storm Mining Ltd. (Silver Storm) bekannt, dass die Produktion bei La Parrilla voraussichtlich im zweiten Quartal 2026 beginnen wird (siehe Asset-Updates). Metalla geht davon aus, im Geschäftsjahr 2026 erste Cashflows sowohl von AK als auch von La Parrilla zu erhalten, möglicherweise bereits im zweiten Quartal 2026.

- Am 19. Februar 2026 gab First Quantum Minerals Ltd. (First Quantum) die Einreichung eines aktualisierten technischen Berichts für das Projekt Taca Taca bekannt, der gemäß NI 43-101 erstellt wurde und das Wirksamkeitsdatum 31. Dezember 2025 aufweist. Die Ergebnisse des technischen Berichts unterstützen die Erschließung von Taca Taca als Tagebaumine mit einer Lebensdauer von zunächst 35 Jahren, einer Verarbeitungskapazität von zunächst 40 Millionen t pro Jahr, die im fünften Betriebsjahr auf 60 Millionen t pro Jahr erweitert wird, sowie einer durchschnittlichen Jahresproduktion von 291.000 t Kupfer und 133.000 oz Gold in den ersten zehn Jahren. Die nachgewiesenen und wahrscheinlichen Mineralreserven belaufen sich auf insgesamt 1.990 Millionen t mit einem Gehalt von 0,42 % Kupfer und 0,09 g/t Gold, was geschätzten 8.429.000 t Kupfer und 5.532.000 oz Gold entspricht, und die nachgewiesenen und angedeuteten Mineralressourcen belaufen sich auf insgesamt 2.078 Millionen t mit einem Gehalt von 0,42 % Kupfer und 0,09 g/t Gold, was geschätzten 8.716.000 t Kupfer und 5.715.000 oz Gold entspricht.

Die wesentlichen Betriebs- und Finanzkennzahlen des Unternehmens beinhalten:

3 Monate

zum

31. März 2026

Umsatz von Royalty-Beteiligungen(1) 3.064 $

Nettogewinn 111 $

Bereinigtes EBITDA(2) 1.863 $

Gesamte anteilsmäßige GEOs(2) 660

Erzielter Durchschnittspreis pro anteilsmäßige GEO(2) 4.871 $

(1) Beinhaltet feste Royalty-Zahlungen

(2) Informationen zur Berechnungsmethode dieser Kennzahlen, einschließlich GEOs,

finden Sie unter

Non-IFRS-Finanzkennzahlen.

Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hier:

www.metallaroyalty.com/_resources/news/2026/MTA-NR_Q1_2026_Results-FINAL...

QUALIFIZIERTE PERSON

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden von Charles Beaudry, einem unabhängigen Berater, Geologen (M.Sc.) und Mitglied der Association of Professional Geoscientists of Ontario sowie des Ordre des Géologues du Québec, geprüft und genehmigt. Herr Beaudry ist eine qualifizierte Person (QP) gemäß NI 43-101.

ÜBER METALLA

Metalla ist ein Unternehmen, das auf Royalties und Streamings für Edel- und Basismetalle spezialisiert ist, wobei der Schwerpunkt auf Gold, Silber und Kupfer liegt. Metalla bietet seinen Aktionären ein gehebeltes Engagement im Metallsektor durch ein diversifiziertes und wachsendes Portfolio an Royalties und Streamings. Unsere solide Grundlage aus aktuellen und zukünftigen Cashflow-generierenden Assets in Verbindung mit einem erfahrenen Team ebnet Metalla den Weg, sich im nächsten Rohstoffzyklus zu einem der führenden Gold-, Silber- und Kupferunternehmen zu entwickeln.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.metallaroyalty.com

IM NAMEN VON METALLA ROYALTY & STREAMING LTD.

(unterzeichnet) Brett Heath

CEO

Website: www.metallaroyalty.com

Weder die TSXV noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

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Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen zu: zukünftigen Ereignissen oder der zukünftigen Leistung von Metalla; dem Abschluss der Royalty-Kauftransaktionen des Unternehmens; den Plänen und Zielen des Unternehmens; der zukünftige finanzielle und operative Leistung des Unternehmens; Erwartungen hinsichtlich der vom Unternehmen gehaltenen Streaming- und Royalty-Anteile; die Erfüllung zukünftiger Zahlungsverpflichtungen, vertraglicher Verpflichtungen und bedingter Verpflichtungen durch Metalla; Aussagen des Managements bezüglich des Produktionsstarts und der Produktionssteigerung auf Grundstücken, an denen Metalla Royalty-Anteile und Streaming-Anteile hält, sowie den Zeitpunkt hierfür; die zukünftige Verfügbarkeit von Finanzmitteln, einschließlich Inanspruchnahmen im Rahmen der RCF; die Durchführung angekündigter Bohrprogramme, Investitionskosten und anderer geplanter Aktivitäten durch die Grundstückseigentümer in Bezug auf Grundstücke, an denen das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften Royalty- oder Streaming-Anteile halten, sowie den erwarteten Zeitplan hierfür; 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die erwartete Produktionsausweitung bei La Guitarra, die Senkung der Stückkosten und deren zeitlicher Rahmen; das zweistufige Explorationsprogramm bei La Guitarra; die potenzielle Erhöhung der Nennverarbeitungskapazität bei La Guitarra und deren zeitlicher Ablauf; die Fertigstellung eines aktualisierten technischen Berichts gemäß NI 43-101 für die Goldmine Côté einschließlich Gosselin und deren zeitlicher Ablauf; die Erweiterung der Aufbereitungsanlage bei Côté; die Veröffentlichung einer aktualisierten Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzung für Côté sowie deren zeitlicher Ablauf; die Explorationsaktivitäten bei Côté im Jahr 2026; die Einbeziehung der Ergebnisse des Gosselin-Explorationsprogramms in eine aktualisierte Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzung sowie deren zeitlicher Ablauf; die Lebensdauer der Mine und die Verarbeitungskapazität bei Taca Taca; die erwartete Produktion bei Taca Taca; die Abtragungs- und Bauarbeiten bei Taca Taca sowie deren Zeitplan; die Prüfung der Umweltverträglichkeits- und Sozialverträglichkeitsstudie (ESIA) für Taca Taca durch das Bergbauministerium der Provinz Salta sowie der voraussichtliche Zeitplan für deren Genehmigung; die Einreichung eines Antrags auf Anwendung des RIGI-Regimes für Taca Taca; die Aufbereitung der Erze aus der Lagerstätte AK und deren Zeitplan; die erwartete Produktionsprognose für 2026 bei AK; den Erhalt erster Cashflows aus AK und deren Zeitplan; die verschiedenen Arbeiten bei La Parrilla im Zusammenhang mit der Wiederaufnahme des operativen Betriebs und deren Zeitplan; die Wiederaufnahme des operativen Betriebs bei La Parrilla und deren Zeitplan; den Erhalt erster Cashflows aus La Parrilla und deren Zeitplan; die Veröffentlichung einer aktualisierten Mineralressourcenschätzung und einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung für Gurupi sowie deren zeitlicher Rahmen; das Explorationsbudget für Gurupi im Jahr 2026 und dessen Schwerpunkte; die Einreichung einer Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung für Gurupi sowie deren zeitlicher Rahmen; der potenzielle untertägige operative Satellitenbetrieb und die geplante Förderrate bei Wasamac; die erwartete Aufbereitung des Wasamac-Erzes in der Mühle von Canadian Malartic; 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die Aufnahme der Produktion bei 15-Mile sowie deren Quelle und der zeitliche Ablauf; die Lebensdauer der Mine und die erwartete Produktion bei 15-Mile; die in der Vor-Machbarkeitsstudie vorgeschlagenen Produktionspläne für 15-Mile; den Abschluss der Umwelt-Baseline-Überwachung bei 15-Mile; die Arbeiten im Zusammenhang mit der Umwelt- und Folgenabschätzung sowie der Machbarkeitsstudie für 15-Mile und deren zeitlicher Ablauf; den Beginn der Inbetriebnahme- und Produktionsaktivitäten bei 15-Mile und den zeitlichen Ablauf; die Fertigstellung eines Finanzierungspakets, die Ingenieurarbeiten und den Baubeginn bei Dumont sowie den zeitlichen Ablauf; die Veröffentlichung einer Vor-Machbarkeitsstudie für Joaquin und den zeitlichen Ablauf; das Bohrprogramm 2026 bei Garrison; die Erweiterungs- und Ausbaupläne bei Garrison; die Maßnahmen zur Risikominderung bei Plomosas, um die Produktion dort wieder aufzunehmen; das Bohrprogramm und die TVZ-Zone; die Veröffentlichung einer ersten Mineralressource für die TVZ-Zone und deren Zeitplan; die Fertigstellung einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung für Tower Mountain und deren Zeitplan; das Explorationsprogramm 2026 bei Mirado; die laufenden Bohrungen bei Mirado; die Höhe und der Zeitpunkt der von der Gesellschaft für 2026 erwarteten zurechenbaren GEOs sowie die Faktoren, die diese beeinflussen; die erwarteten Cashflows aus den Royalties und Streams von Wharf, Tocantinzinho, Aranzazu, Endeavor, La Encantada und La Guitarra; Royalties, die von Grundstückseigentümern oder Betreibern von Bergbauprojekten gemäß den jeweiligen Royalty-Anteilen an Metalla zu zahlen sind; die Zukunftsaussichten von Metalla sowie die Mineralreserven- und -ressourcenschätzungen für die Liegenschaften, an denen Metalla eine Beteiligung hält oder zu erwerben beabsichtigt; die künftigen Gold-, Silber- und Kupferpreise; sonstige potenzielle Entwicklungen im Zusammenhang mit den Vertragspartnern der Stream- und Royalty-Vereinbarungen des Unternehmens oder deren Erfolge sowie in Bezug auf die Minen und sonstigen Liegenschaften, an denen das Unternehmen eine Stream- oder Royalty-Beteiligung hält oder erwerben könnte; Kosten und sonstige finanzielle oder wirtschaftliche Kennzahlen; geplante Transaktionen; Wachstum und Erfolge; Finanzierung und Angemessenheit des Kapitals; künftige Dividendenzahlungen; künftige öffentliche und/oder private Platzierungen von Eigenkapital, Fremdkapital oder Hybridinstrumenten; sowie die Fähigkeit des Unternehmens, seinen laufenden operativen Betrieb und seine Investitionsvorhaben zu finanzieren.

Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die derzeitigen Einschätzungen der Unternehmensleitung wider und basieren auf Informationen, die der Unternehmensleitung derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Prognosen künftiger Ergebnisse, Schätzungen noch nicht feststehender Beträge sowie Annahmen, die von der Unternehmensleitung zwar als angemessen erachtet werden, jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unsicherheiten sowie unvorhergesehenen Ereignissen unterliegen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen verschiedenen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle oder Vorhersagemöglichkeiten von Metalla liegen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Metalla wesentlich von den darin zum Ausdruck gebrachten oder implizierten abweichen. Sie basieren auf Annahmen über solche Risiken, Unsicherheiten und andere hierin dargelegte Faktoren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Risiken im Zusammenhang mit Rohstoffpreisschwankungen; die fehlende Kontrolle über operative Bergbaubetriebe, von denen Metalla Edelmetalle im Rahmen von Gold- und Silberströmen sowie anderen Vereinbarungen bezieht oder von denen sie Royalties im Rahmen von NSRs, Brutto-Überlizenzgebühren, Bruttowert-Royalties und anderen Royalty-Vereinbarungen oder Beteiligungen sowie Risiken im Zusammenhang mit diesen operativen Betrieben, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit internationalen Aktivitäten, staatlichen und umweltrechtlichen Vorschriften, Verzögerungen beim Bau und Betrieb von Minen, tatsächlichen Ergebnissen des Bergbaus und der laufenden Explorationsaktivitäten, Schlussfolgerungen aus wirtschaftlichen Bewertungen und Änderungen der Projektparameter im Zuge der Verfeinerung der Pläne; Risiken im Zusammenhang mit Wechselkursschwankungen; dass Zahlungen in Bezug auf Streams und Royalties verzögert werden oder möglicherweise nie erfolgen; Risiken im Zusammenhang mit Metallas Abhängigkeit von öffentlichen Bekanntmachungen und anderen Informationen bezüglich der Minen oder Projekte, die den zugrunde liegenden Streams und Royalties zugrunde liegen; dass einige Royalties oder Streams Vertraulichkeitsvereinbarungen unterliegen können, die die Offenlegung in Bezug auf diese Royalties und Streams einschränken oder verbieten; Geschäftsmöglichkeiten, die sich Metalla bieten oder von Metalla verfolgt werden; dass der Cashflow von Metalla von den Aktivitäten anderer abhängt; dass einige Royalty- und Stream-Anteile den Rechten anderer Beteiligter unterliegen; dass die Royalties und Streams von Metalla unbekannte Mängel aufweisen können; Risiken im Zusammenhang mit den beiden wesentlichen Vermögenswerten von Metalla, dem Côté-Grundstück und dem Taca Taca-Grundstück; Risiken im Zusammenhang mit den allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen; Risiken im Zusammenhang mit den globalen Finanzbedingungen, Risiken im Zusammenhang mit geopolitischen Ereignissen und anderen Ungewissheiten, wie dem Konflikt im Nahen Osten und in der Ukraine; 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Obwohl wir versucht haben, wichtige Faktoren zu ermitteln, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Aus den oben genannten Gründen sollte kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden.

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Investor Relations

543 Granville Street Suite 501

V6C 1X8 Vancouver

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email : info@metallroyalty.com

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