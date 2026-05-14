Weniger oft putzen: GoGoNano bringt Reinigungsserie mit Nanoschutz auf den Markt

Das estnische Nanotechnologie-Unternehmen GoGoNano hat ein komplettes Reinigungssortiment für den gesamten Haushalt eingeführt, das einem klaren Prinzip folgt: Oberflächen reinigen und gleichzeitig schützen. Die Serie umfasst fünf Produkte — EcoClean, EcoGlass, EcoFloor, EcoDescaler und EcoCare — und ersetzt den herkömmlichen Ansatz, bei dem Reinigung und Schutz zwei getrennte Arbeitsschritte sind. Jede Formulierung hinterlässt während der Reinigung eine mikroskopisch dünne Nanoschicht, die Schmutz, Wasserflecken und Kalkablagerungen messbar besser standhält als die unbehandelte Oberfläche.

In der Welt der Haushaltsreiniger ist dieser kombinierte Ansatz weiterhin selten. Nanobeschichtungen kommen seit Jahren in der Industrie und im Automobilbereich zum Einsatz, ihre Integration in gebrauchsfertige Haushaltsprodukte bleibt jedoch bisher die Ausnahme. GoGoNano gehört zu den ersten Anbietern, die ein vollständiges Sortiment — für Böden, Glas, Sanitärbereiche, Kalkablagerungen und allgemeine Haushaltsreinigung — als koordinierte Komplettlösung anbieten.

So funktioniert die 2-in-1-Nanobeschichtung

Herkömmliche Reiniger sind darauf ausgelegt, Schmutz zu lösen und abzutragen. Sobald die Oberfläche trocken ist, befindet sie sich wieder im Ausgangszustand — genauso anfällig für die nächste Schmutzschicht, Fingerabdrücke, Wasserflecken oder Kalk. Die Formulierungen von GoGoNano enthalten wasserbasierte Nanopartikel, die nach der Reinigung auf der Oberfläche verbleiben und sich in die Mikroporen von Materialien wie Keramik, Glas, versiegeltem Holz, Stein und Chrom einlagern.

Die entstehende Schicht ist unsichtbar, lebensmittelecht und bewirkt, dass Wasser abperlt statt zu verlaufen und Flecken zu hinterlassen. Ölhaltige Rückstände haften weniger stark, und Mineralablagerungen brauchen länger, um sich festzusetzen.

Die 2-in-1-Reinigungsformeln — EcoClean, EcoFloor und EcoDescaler — hinterlassen eine Schutzschicht, die zwei bis vier Wochen anhält und sich bei jeder weiteren Reinigung automatisch erneuert. Die speziellen Nanobeschichtungen EcoCare und EcoGlass Protector sind hingegen auf langfristigen Schutz ausgelegt und halten je nach Oberfläche und Beanspruchung bis zu sechs Monate.

Die Produkte im Überblick

EcoClean ist der Universalreiniger für Sanitär- und Innenbereiche. Alkoholfrei, auf Wasserbasis und wirksam gegen mehr als 99 % der Verschmutzungen und Mikroorganismen auf Sanitär- und Innenflächen.

EcoGlass ist ein konzentrierter, ammoniakfreier Glas- und Fensterreiniger mit streifenfreiem Ergebnis. Geeignet für neue und ältere Glasflächen, kompatibel mit Fensterputzrobotern.

EcoFloor reinigt Hartböden — Laminat, Parkett, Vinyl, PVC und Fliesen — und hinterlässt eine schützende Nanoschicht. Schaumarm und für Reinigungsroboter geeignet.

EcoDescaler entfernt Kalkablagerungen in Bad und Küche. Mit nur 0,4 % Ameisensäure ist der Entkalker stark genug, um Kalk zuverlässig zu lösen, dabei aber so mild, dass er keine Gefahrenkennzeichnung trägt.

EcoCare ist der spezialisierte Oberflächenschutz für Sanitärbereiche wie Armaturen, Duschwände und Keramik. Eine superhydrophobe Schicht sorgt dafür, dass Wasser abperlt und Seifen- sowie Mineralrückstände mitnimmt.

Nachhaltigkeit und Inhaltsstoffe

Alle Produkte des Sortiments werden in der Europäischen Union hergestellt, sind PFAS-frei und biologisch abbaubar. Keines der Produkte trägt eine Gefahrenkennzeichnung. Die aktiven Nanopartikel sind wasserbasiert und stellen bei haushaltsüblicher Anwendung kein Risiko für Menschen, Haustiere oder Gewässer dar.

Durch die reduzierte Reinigungshäufigkeit verringert sich der Produktverbrauch pro Haushalt spürbar. Weniger Kunststoffflaschen, geringeres Transportvolumen und eine reduzierte Chemikalienbelastung im Abwasser sind die messbaren Folgen.

Stimme des Geschäftsführers

„Der Gedanke war ganz einfach: Wenn wir die Oberfläche ohnehin reinigen, warum nicht gleich besser schützen, als wir sie vorgefunden haben?", erläutert Kaur Reinjärv, Geschäftsführer von GoGoNano. „Die meisten Reinigungsmittel sind dafür gemacht, eine Aufgabe zu erledigen und zu verschwinden. Unsere reinigen zuerst und hinterlassen anschließend eine schützende Nanoschicht. Das Ergebnis sind Oberflächen, die länger sauber bleiben — mit weniger Aufwand und weniger Chemie über die Zeit."

Verfügbarkeit

Die 2-in-1-Reinigungsserie für den gesamten Haushalt ist ab sofort im Onlineshop von GoGoNano erhältlich. Der Versand erfolgt weltweit, mit Schwerpunkt auf der Europäischen Union sowie lokalisierten Onlineshops für Deutschland, Estland, Finnland, Lettland und Litauen.

Über GoGoNano

GoGoNano entwickelt Reinigungs- und Schutzprodukte auf Basis von Nanotechnologie für den Haushalt und die persönliche Anwendung. Alle Produkte werden in der Europäischen Union hergestellt, sind PFAS-frei und darauf ausgelegt, Reinigungsaufwand und Umweltbelastung gleichermaßen zu reduzieren. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Tallinn, Estland.