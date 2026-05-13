Power Metallic arbeitet mit Ideon Technologies zusammen, um mithilfe der Myonentomographie das Tiefenexplorationspotenzial der L

Toronto, Ontario - 13. Mai 2026 / IRW-Press / Power Metallic Mines Inc. (das Unternehmen oder Power Metallic) (TSX-V: PNPN, OTCBB: PNPNF, Frankfurt: IVV1) freut sich, die Zusammenarbeit mit dem in Vancouver ansässigen Unternehmen Ideon Technologies (Ideon) bei einer bildgebenden Bohrloch-Myonentomographie in der Entdeckung Lion Zone im polymetallischen Projektgebiet Nisk in Quebec, Kanada, bekanntzugeben. Die Ideon-Lösung REVEAL, ein weltweit führendes System im Bereich intelligenter Untergrundmodellierung, wird ein hochauflösendes, dreidimensionales Dichtemodell der Gesteinsformation in und in der Umgebung des Vorkommens Lion generieren.

Das Programm ist in zwei Phasen strukturiert: Zunächst zur Validierung des Dichtemodells von Ideon im Vergleich zu Power Metallics bestehendem Datensatz zu mehr als 100 Bohrlöchern in Lion, danach die Anwendung des kalibrierten Mineralisierungsprofils zur Einstufung und Prüfung tiefliegender Ziele in dem 330 Quadratkilometer großen Projekt Nisk, die unter der Nachweisgrenze konventioneller geophysikalischer Oberflächenmethoden liegen (d.h. tiefer als 200 Meter).

Über die Technologie: Mithilfe von kosmischer Energie tief in die Erde blicken

Die Ideon-Plattform REVEAL erfasst kosmische Myonen - natürlich vorkommende subatomische Partikel, die durch Supernova-Explosionen im Weltraum erzeugt werden. Myonen verlieren Energie schrittweise in direktem Verhältnis zur Dichte des Materials, durch das sie dringen. Durch die Positionierung von Myonendetektoren in Bohrlöchern in unterschiedlichen Tiefen kann Ideon tomographische 3D-Modelle der unterirdischen Dichte über Millionen Kubikmeter Erde erstellen und dadurch potenziell Hunderte von Bohrlöchern ersetzen und bessere Einblicke in den Untergrund zu einem Bruchteil an Kosten und Zeit und mit wesentlich geringerer Umweltbelastung ermöglichen.

Die Ideon-Plattform REVEAL ist für die schwierigsten Explorations- und Bergbauumgebungen geschaffen. Sie nutzt firmeneigene Hardware, Software und Bildgebungssysteme mit fortschrittlicher, KI-gestützter Analyse und Datenfusions-Fähigkeiten. Das Programm hat sich im Einsatz in den schwierigsten Minen der Welt erwiesen, wie z. B. in dem Kupferbetrieb Kennecott Utah von Rio Tinto im Bingham Canyon und den BHP-Minen Nickel West und Olympic Dam in Australien, den Minen Creighton und Totten von Vale Base Metals in Sudbury, Ontario, und dem entlegenen Bezirk Macmillan Pass von Fireweed Metals im Yukon Territory.

Warum Lion ein ausgezeichnetes Myonenziel ist

Die Mineralogie in der Lion Zone eignet sich ideal für Myonentomographie. Der hochgradige Kern des Vorkommens wird von Massiv- bis Brekzien-Chalkopyrit, -Cubanit, -Pyrrhotin, -Pentlandit und -Pyrit, Mineralien mit Dichten von 4,0 bis 5,0+ g/cc, dominiert. Diese stehen in starkem Kontrast zu dem umgebenden felsischen, mafischen und ultramafischen Muttergestein, das Hintergrund-Dichten von ungefähr 2,8 bis 3,0 g/cc aufweist. Die Ideon-Lösung wird zur Erstellung von 3D-Dichtemodellen einzelner abfallender Stratigraphie-Horizonte und potenzieller Erweiterungen des Vorkommens im Mehrmeterbereich eingesetzt.

In der ersten Phase des Programms werden Myonendetektoren in besonderen Bohrlöchern in der Lion Zone installiert. Das Bildgebungsprogramm funktioniert autonom und passiv, sammelt kontinuierlich Daten über mehrere Monate und erstellt ein dreidimensionales Dichtemodell des Vorkommens für Power Metallic. Diese Phase wird blind durchgeführt, d.h. keine einschränkenden Referenzdaten (außer die Oberflächen-Topografie) werden zur Verfügung gestellt.

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Abbildung 1: Planansicht der Myonenuntersuchung über Lion

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Abbildung 2: Längsschnitt durch die Myonenuntersuchung über Lion

Insgesamt wird die Untersuchung die Dichte eines Gesteinsvolumens von mehr als 55.000.000 m3 kartieren. Das Bildgebungsprogramm soll 6 Monate lang laufen, mit der Option, die Laufzeit auf 8 Monate zu erweitern, falls dies zur Optimierung der Auflösung und Bestimmung der Erzsignatur in der Lion Zone erforderlich ist.

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Abbildung 3: Ein Beispiel eines Dichtemodells mit Darstellung historischer Bohrungen und neuer Explorationsziele, aus einem Myonenprogramm im Bezirk Macmillan Pass von Fireweed Metals im Yukon Territory. ideon.ai/results/fireweed-metals-macpass/

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Abbildung 4: Hochdichte Iso-Flächen in BHPs Nickel West aus Myonentomographie-Daten (blau) werden innerhalb der Interessenzone der Untersuchung identifiziert. Die gemeinsame Inversion von luftgestützter Schwerkraft-Untersuchung an der Oberfläche und Myonentomographie (grün) ist ebenfalls dargestellt. Die wichtigste von Nord nach Süd verlaufende Trendstruktur ist eindeutig auf eine mafische Intrusion ausgerichtet, wie früher beschrieben. Die massive Sulfidstruktur im Osten ist in der Inversion der Myonentomographie sichtbar, jedoch nicht in den Inversionen der Schwerkraft, obwohl leichte Variationen der Dichte in den luftgestützten Daten erkenntlich sind. Die gemeinsame Inversion ist gut mit dem Vorhandensein massiver Sulfide vereinbar. ideon.ai/results/bhp-leinster-mine/

Das Bildgebungsprogramm in Lion dient der Validierung. Power Metallic verfügt über einen extensiven Bohr-Datensatz in Lion, der aus über 100 Bohrlöchern in mehreren Programmen generiert wurde. Durch die Erstellung einer nicht eingeschränkten Myoneninversion, die sodann direkt mit dem bekannten Ressourcen-Modell verglichen wird, erhält das Unternehmen ein geophysikalisches Profil eines polymetallischen massiven Sulfid-Systems in der Art von Lion. Sobald bestätigt wird, dass die Dichtesignatur der Mineralisierung in Lion mit dem tomographischen Modell übereinstimmt, wird die kalibrierte Signatur als Suchvorlage für den weiteren Bezirk des Projekts Nisk dienen.

In Distriktgröße: Eröffnung eines neuen Explorationsraums

Das transformativste Potenzial dieses Programms geht über Lion hinaus.

Das Projekt Nisk von Power Metallic umfasst ~330 km² Land, einschließlich 20 km Streichen am nördlichen Rand des Beckens und 30 km am südlichen Rand des Beckens, ein zusammenhängender Gürtel, der das Vorkommen Nisk Main, die Entdeckung Lion und zahlreiche weitere ungeprüfte geophysikalische Anomalien enthält. Bisher lieferten Explorationsmethoden an und nahe der Oberfläche, einschließlich luftgestützter magnetischer, bodennaher Schwerkraft- und luftgestützter EM-Untersuchungen, effektive Prüfinstrumente für Ziele in einer Tiefe von nicht mehr als ungefähr 200 Metern. Unter dieser Schwelle konnten oberflächengestützte Verfahren keine Ziele in Lagerstättengröße entdecken.

Eine der Herausforderungen bei der Exploration eines Vorkommens sind falsche positive Ergebnisse. Bohrloch-EM-Untersuchungen sind weiterhin der Goldstandard, aber wir suchen verstärkt danach, diese mit anderen Methoden zu kombinieren, die Bilder zu mächtigerer Mineralisierung liefern können. Wir sind begeistert, unsere derzeit beste Praxis mit Myonentomographie zu integrieren, einer Methode, die nachweislich mächtigere Sulfidabschnitte entdecken kann. Durch die Einbringung einer weiteren physikalischen Eigenschaft neben BHEM wollen wir die Wahrscheinlichkeit erfolgreicher Ziele erhöhen und qualitativ hochwertige Leiter besser abgrenzen. Wir streben beständig danach, hochwertigeres Erz zu entdecken, nicht nur mehr Erz, kommentierte Steve Beresford, Direktor.

Myonentomographie wird zur Suche in Tiefen von mehr als 200 Metern verwendet werden. Myonensensoren von Ideon sind in der Lage, wichtige geologische Strukturen in der Tiefe darzustellen und erweitern die Suche nach Zielen in der Tiefe, wo die nächste Entdeckung in Lion verborgen sein könnte.

Tiefen-Exploration in Nisk folgt einer überzeugenden geologischen Begründung. Die Zone Tiger, etwa 700 Meter östlich von Lion, ergab bereits polymetallische Mineralisierung ähnlich wie in Lion und bestätigt, dass das Mineralisierungssystem nicht allein auf Lion beschränkt ist. Der 5,5 Kilometer lange Korridor zwischen Lion und Nisk Main bleibt weitgehend unerforscht in der Tiefe. Geologen des Unternehmens interpretierten eine nach Osten abfallende Strukturkontrolle der hochgradigen Mineralisierung in Lion, die als Vektor auf eine potenzielle Quellenstruktur in größerer Tiefe dient. Regionale Strukturanalyse identifizierte eine Fold-Hinge-Zone in neu akquiriertem Boden, die eine Erweiterung des Mineralisierungssystems Lion, die früher außerhalb der Projektgrenze lag, umfasst.

Sobald eine validierte Myonensignatur der Mineralisierung in Lion vorliegt, plant Power Metallic stufenweise Myonenuntersuchungen in Prioritätszielen innerhalb des Distrikts, unter Verwendung des kalibrierten Dichte-Profils des bekannten Vorkommens zur Einstufung und Prüfung von Anomalien, die sonst durch Blindbohrungen bewertet werden müssten.

Erfahren Sie mehr über die Funktionsweise von Myonentomographie in diesem Link.

Wir sind schon seit Jahren von dem geologischen Potenzial in Nisk begeistert, und natürlich haben wir mit dem wunderbaren Erfolg der Entdeckung der Lion Zone Neuland betreten. Unter der Leitung unseres technischen Direktors Steve Beresford und dem Geovector-Team unter der Leitung des VP of Exploration Joe Campbell haben wir kontinuierlich das Zielprofil erweitert, um mächtigere Kupfer-PGE-Sulfide zu entdecken. Wir wissen, dass historisch gesehen, polymetallische Entdeckungen die größten und gewinnbringendsten Minen der Welt darstellen. Diese Entdeckungen sind von wesentlich bedeutenderer Größe als alle unsere bisherigen Entdeckungen. Selbst die kleinste polymetallische Entdeckung ist mehr als 50 % größer. Dies bedeutet in der Praxis, dass wir wahrscheinlich in Nisk erst an der Oberfläche gekratzt haben. Obwohl wir planen, in diesem Sommer unsere erste MRE (Mineralressourcenschätzung) zu veröffentlichen, um zu zeigen, dass die bisherigen Entdeckungen ein vielversprechendes wirtschaftliches Potenzial besitzen, bleiben wir weiterhin darauf fokussiert, das vollständige Potenzial von Nisk zu erschließen. Unser Team glaubt, dass Myonentomographie das nächste Instrument darstellt, mit dem wir unsere Entdeckungen beschleunigen können, und alles, was ich bisher gesehen habe, gibt mir die Zuversicht, dass unser Team wieder einmal eine weise Entscheidung getroffen hat, kommentierte Terry Lynch, CEO & Direktor.

Qualifizierte Person

Joseph Campbell, P. Geo, VP Exploration bei Power Metallic, ist die qualifizierte Person, die die technische Offenlegung in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt hat.

Über Power Metallic Mines Inc.

Das kanadische Explorationsunternehmen Power Metallic konzentriert sich darauf, das Projektgebiet Nisk (Nisk-Lion-Tiger), ein hochgradiges Kupfer-PGE-, Nickel-, Gold- und Silbersystem, zur nächsten polymetallischen Mine Kanadas weiterzuentwickeln.

Am 1. Februar 2021 sicherte sich Power Metallic (damals Chilean Metals) eine Option auf einen Anteil von bis zu 80 % am Projekt Nisk von Critical Elements Lithium Corp. (TSX-V: CRE). Seit dem Erwerb von 313 angrenzenden Claims (ca. 167 km²) von Li-FT Power im Juni 2025 kontrolliert das Unternehmen nun eine Fläche von ca. 330 km² sowie ca. 50 km an aussichtsreichen Beckenrändern.

Power Metallic erweitert die Mineralisierung in den Entdeckungszonen Nisk und Lion, evaluiert das Ziel Tiger und erkundet das vergrößerte Landpaket mithilfe sukzessiver Bohrprogramme.

Über das Projektgebiet Nisk hinaus ist Power Metallic indirekt an beträchtlichen Landpaketen in British Columbia und Chile beteiligt. Dies ist auf die 50-prozentige Beteiligung an Chilean Metals Inc. zurückzuführen, die am 3. Februar 2025 durch einen Plan of Arrangement aus Power Metallic ausgegliedert wurde.

Das Unternehmen ist zudem zu 100 % an Power Metallic Arabia beteiligt, das eine 100-prozentige Beteiligung an der Explorationslizenz Jabul Baudan im Jabal-Said-Belt des Königreichs Saudi-Arabiens hält. Diese Liegenschaft umfasst eine Fläche von mehr als 200 Quadratkilometern in einem Gebiet, das für seine äußerst aussichtsreiche Kupfer-Gold- und Zinkmineralisierung bekannt ist. Die Region ist auch für ihre massiven vulkanogenen Sulfidvorkommen bekannt, darunter die erstklassige Mine Jabal Sayid und das vielversprechende Vorkommen Umm and Damad.

Für weitere Informationen zu Power Metallic Mines Inc. wenden Sie sich bitte an:

Duncan Roy, VP Investor Relations

416-580-3862

duncan@powermetallic.com

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Power Metallic Mines Inc.

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82 Richmond St East, Suite 202

Toronto, ON

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QA/QC und Probenahme

GeoVector Management Inc (GeoVector) ist das Beratungsunternehmen, das mit der Durchführung des laufenden Bohrprogramms beauftragt wurde, einschließlich Bohrkernprotokollierung und Beprobung des Bohrkerns.

Alle in dieser Pressemitteilung angesprochenen Bohrkerne entsprechen der Größe HQ oder NQ. Bohrkerne werden neu zusammengesetzt und vermessen. Die geotechnischen Daten der Bohrkerne umfassen Fotos (nass und trocken), einen Gesteinsqualitätsindex, die magnetische Empfindlichkeit, die Leitfähigkeit sowie Schätzungen der Ausbeute. Die Bohrkerne werden hinsichtlich ihrer Lithologie, Mineralogie und strukturellen Merkmale protokolliert. Die Probenabschnitte werden abgegrenzt und markiert.

Entnommene Kerne werden mechanisch zersägt. Halbe Bohrkerne werden für Vergleichszwecke aufbewahrt. Das QA/QC-Programm von GeoVector beinhaltet das regelmäßige Einbringen von CRM-Standards, Duplikaten und Leerproben in den Probenstrom sowie eine strenge Überprüfung aller Ergebnisse. QA/QC und Datenvalidierung wurden durchgeführt. Es wurden keine wesentlichen Fehler festgestellt.

Alle Proben wurden an Activation Laboratories Ltd (Actlabs) übermittelt und dort analysiert, ein von Power Metallic unabhängiges kommerzielles Labor, das keinerlei Beteiligung an dem Projekt hat. Actlabs ist ein nach ISO 9001 und 17025 zertifiziertes und akkreditiertes Labor. Die bei Actlabs eingereichten Proben werden mittels Standardaufbereitungsmethoden und RX-1 (Trocken, Zerkleinern ( www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

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Investor Relations

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email : info@powermetallic.com

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