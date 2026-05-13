Grand Metropolitan Hotels baut Asien-Portfolio aus: Brionj sichert sich Luxusvilla in Siem Reap

Mit der Villa Lily in Siem Reap setzt die Hotelgruppe ihre Expansion im südostasiatischen Luxussegment fort.

Das Haus in Kambodscha wird nun Teil der Brionj Luxury Hotel Collection - eine exklusive Luxusresidenz nahe der weltberühmten Tempelanlage Angkor Wat. Die Integration des neuen Objekts folgt auf jüngste Entwicklungsprojekte der Hotelgesellschaft in Vietnam. Mit der Erweiterung des Portfolios reagiert Grand Metropolitan Hotels auf die wachsende Nachfrage nach privaten Luxusresidenzen in internationalen Destinationen.

"Asien gehört zu den strategisch wichtigsten Wachstumsmärkten für unser Unternehmen", erklärt Martin R. Smura, Gründer und Chairman der Grand Metropolitan Hotels. "Mit der Villa Lily erweitern wir unser Portfolio um eine aussergewöhnliche Luxusresidenz in unmittelbarer Nähe zu einem der bedeutendsten kulturellen Wahrzeichen der Welt. Gleichzeitig stärken wir die Position unserer Marke Brionj als Plattform für exklusive, privat geführte Luxusresidenzen."

Brionj Luxury Hotel Collection baut Portfolio im Segment Private Luxury Residences aus

Innerhalb der Markenwelt von Grand Metropolitan Hotels verfolgt die Brionj Luxury Hotel Collection das Ziel, eine kuratierte Auswahl an Boutique-Hotels und Luxusresidenzen in internationalen Destinationen aufzubauen. Im Mittelpunkt stehen individuell geführte Häuser mit starkem lokalem Charakter, besonderer Architektur sowie einem konsequenten Anspruch an Privatsphäre und massgeschneiderte Gasterlebnisse. "Der Markt für private Luxusresidenzen wächst weltweit dynamisch. Viele anspruchsvolle Reisende suchen heute bewusst nach exklusiven Rückzugsorten, die die Privatsphäre einer privaten Villa mit den Services eines Luxusresorts verbinden", ergänzt Laura Nissen, Direktorin der Brionj Luxury Hotel Collection.

Villa Lily: Luxusresidenz nahe Angkor Wat

Die Anlage verfügt über sechs Schlafzimmer und sieben Badezimmer sowie grosszügige Wohn- und Aufenthaltsbereiche und bietet Platz für bis zu zwölf Gäste. Zur Ausstattung gehören unter anderem ein privater Swimmingpool, weitläufige Gartenanlagen mit Parkblick sowie vollständig ausgestattete Wohn- und Arbeitsbereiche inklusive High-Speed-Internet. Ein eigenes Team vor Ort - bestehend aus persönlichem Concierge, Privatkoch, Housekeeping und Security - sorgt für ein personalisiertes Aufenthaltserlebnis. Das Konzept richtet sich insbesondere an Familien, private Reisegruppen sowie Executive Retreats, die eine exklusive Alternative zu klassischen Luxusresorts suchen. Individuell gestaltete Programme rund um Angkor Wat sowie massgeschneiderte kulturelle und kulinarische Erlebnisse ergänzen das Angebot.

Wachsender Markt für exklusive Privatunterkünfte

Die Erweiterung der Brionj Luxury Hotel Collection spiegelt einen Trend im internationalen Hospitality-Markt wider: Immer mehr Reisende bevorzugen exklusive Villen oder private Residences, die Privatsphäre, flexible Services und individuelle Erlebnisse miteinander verbinden. Für internationale Hotelgruppen eröffnet dieses Segment zugleich neue Möglichkeiten in den Bereichen Direktvertrieb, personalisierte Services und erlebnisorientierte Hospitality-Konzepte.

Weitere Expansion in Südostasien geplant

Die Unterzeichnung der Villa Lily ist Teil der langfristigen Wachstumsstrategie von Grand Metropolitan Hotels im asiatischen Raum. Nach erfolgreichen Projekten in Vietnam prüft die Gruppe derzeit weitere Standorte in Südostasien, um das Portfolio der Brionj Luxury Hotel Collection gezielt auszubauen. Langfristiges Ziel ist der Aufbau einer exklusiven Kollektion unabhängiger Luxusvillen bzw. Boutique-Hotels in ausgewählten internationalen Destinationen - mit einem klaren Fokus auf Authentizität, kulturelle Einbindung und individuelle Gästeerlebnisse.

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