Dubai Health und AGFA HealthCare feiern 20 Jahre Zusammenarbeit bei der Unterstützung des Gesundheitswesens in Dubai

Dubai Health und AGFA HealthCare feiern 20 Jahre Zusammenarbeit bei der Unterstützung des Gesundheitswesens von Dubai, was ihr gemeinsames Engagement für die Förderung der Integration und der patientenorientierten Versorgung widerspiegelt.

DUBAI, VAE / ACCESS Newswire / 12. Mai 2026 / In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat AGFA HealthCare das Gesundheitswesen von Dubai unterstützt - zuletzt durch einen Beitrag zum integrierten akademischen System des Gesundheitswesens von Dubai Health, das Pflege, Lehre und Forschung auf einer gemeinsamen digitalen Grundlage vereint. Es ermöglicht Klinikern den Zugriff auf wichtige Informationen unter Wahrung der Datensicherheit, der Betriebskontinuität und der Vertraulichkeit der Patientendaten und unterstützt groß angelegte Screening-Dienste in Einrichtungen mit hohem Patientenaufkommen. Die Partnerschaft hat sich von der Digitalisierung der diagnostischen Bildgebung zu einem umfassenden Ökosystem für Enterprise Imaging, Analytik und KI entwickelt, das zahlreiche klinische Fachbereiche, die Entscheidungsfindung der Führungskräfte und bevölkerungsweite Dienste im gesamten expandierenden Netzwerk von Dubai Health unterstützt.

Atif Al Braiki, Chief Digital and AI Officer bei Dubai Health, sagte: Unsere langjährige Zusammenarbeit mit AGFA HealthCare bietet eine zukunftsfähige Grundlage für KI- und bevölkerungsweite Initiativen. Gemeinsam mit AGFA HealthCare bewerten wir zudem unseren Reifegrad anhand des HIMSS-DIAM-Rahmenwerks, um sicherzustellen, dass sich unsere Bildgebungs- und Digitalstrategie weiterhin im Einklang mit internationalen Best Practices entwickelt. Er fügte hinzu: Die Partnerschaft hat dazu beigetragen, eine starke digitale Grundlage zu schaffen, die Innovationen heute unterstützt und uns auf zukünftige Anforderungen vorbereitet. Da sich das Gesundheitswesen ständig weiterentwickelt, ermöglicht uns diese Grundlage, fortschrittliche digitale und KI-gestützte Funktionen in großem Maßstab verantwortungsbewusst zu erproben.

Nathalie McCaughley, President von AGFA HealthCare, sagte: Diese 20-jährige Partnerschaft mit dem Gesundheitswesen Dubais zeigt, was möglich ist, wenn technologische Innovation von Vertrauen, einer gemeinsamen Vision und einem unermüdlichen Fokus auf klinische und operative Exzellenz geleitet wird. Gemeinsam mit Dubai Health haben wir uns kontinuierlich von der Digitalisierung hin zur Enterprise Intelligence weiterentwickelt, wobei wir Ärzte, Patienten und langfristige Nachhaltigkeit stets im Mittelpunkt gehalten haben.

Dr. Usama Al Bastaki, Chair of Medical Imaging bei Dubai Health, sagte: Über die Technologie hinaus hat diese Zusammenarbeit fundiertere, datenbasierte klinische Entscheidungen ermöglicht und zeigt, wie Enterprise Imaging und Analytik zu Behandlungswegen beitragen und die klinische Leitung bei Dubai Health unterstützen. Auf dieser starken Grundlage setzen wir nun auf die nächste Generation von Enterprise Imaging, die fortschrittliches Streaming, intelligente Workflow-Orchestrierung und KI-gestützte Automatisierung integriert, um die klinische und operative Leistung weiter zu steigern. Diese nächste Phase zielt darauf ab, einen schnellen, Full-Fidelity-Zugang zu Bilddaten über Fachbereiche und Versorgungseinrichtungen hinweg zu ermöglichen und gleichzeitig Workflows durch automatisiertes Routing, Lastenausgleich und abteilungsübergreifende Zusammenarbeit intelligenter zu koordinieren. Außerdem erweitert sie den Einsatz KI-gestützter Analysen, um Bilddaten in umsetzbare klinische und betriebliche Erkenntnisse umzuwandeln, und unterstützt umfassendere Programme zur Bevölkerungsgesundheit und Vorsorge.

Über AGFA HealthCare

Wir bei AGFA HealthCare wissen, dass das entscheidende Gleichgewicht zwischen klinischer Effizienz und hochwertiger Patientenversorgung bei der Erfahrung von medizinischem Fachpersonal beginnt. Wir wissen, wie wichtig es für medizinisches Fachpersonal ist, sich voll und ganz auf seine Fälle zu konzentrieren und seine gesamte Energie darauf zu verwenden, sichere und fundierte Diagnosen zu stellen. Aus diesem Grund haben wir unsere Enterprise Imaging-Plattform so konzipiert, dass sie alle Hindernisse beseitigt, die dem im Wege stehen. Wenn Ablenkungen verschwinden, wird Technologie zu einer Erweiterung des eigenen Denkprozesses, und das medizinische Fachpersonal verfügt über alles, was es benötigt, um seine Arbeit auf höchstem Niveau auszuführen. Thats life in flow.

Diese Überzeugung prägt alles, was wir tun - geleitet von unserer Mission, unserer Vision und unseren Grundsätzen für die Kundenbetreuung, die darauf ausgerichtet sind, medizinisches Fachpersonal zu stärken und seine Erfahrungen zu verbessern.

AGFA HealthCare ist ein Unternehmen der Agfa-Gevaert Group. Nähere Informationen zu AGFA HealthCare finden Sie unter www.agfahealthcare.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

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