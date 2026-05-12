ZenaTech mobilisiert den Produktionsbetrieb für Drohnenabwehrsysteme und Abfangdrohnen seiner Tochterfirma Phoenix Aero in Lwiw

Das Fertigungszentrum in der Westukraine rüstet sich für die steigende Nachfrage nach kampferprobten und kostengünstigen Drohnenabwehrsystemen aus den GCC-Staaten.

Vancouver, British Columbia - 12. Mai 2026 / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) (ZenaTech), ein Anbieter von Technologielösungen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), SaaS-Lösungen für Unternehmen sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt heute bekannt, dass seine neue ukrainische Tochtergesellschaft Phoenix Aero LLC voraussichtlich als Produktions- und Exportzentrum für Drohnenabwehr- und Abfangdrohnensysteme dienen wird, um Kunden aus dem Verteidigungssektor in den Mitgliedstaaten des Golf-Kooperationsrats (Gulf Cooperation Council, GCC) zu beliefern. Aus diesen Ländern, zu denen Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Katar, Kuwait, Bahrain und der Oman zählen, ist eine erhöhte Nachfrage nach skalierbaren und kostengünstigen Drohnenabwehrsystemen zu verzeichnen. Der Betrieb in der Stadt Lwiw soll reale Testbedingungen mit europäischen Kostenstrukturen verbinden und so eine skalierbare Produktion für den regionalen Verteidigungsbedarf der GCC-Staaten sowie für US-Verteidigungspartner im Nahen Osten ermöglichen.

Der Nahe Osten setzt entschlossen auf verlusttolerante KI-gestützte Drohnenabwehrsysteme, die in großem Maßstab und zu Stückkosten eingesetzt werden können, die für herkömmliche Luftabwehrplattformen nicht machbar sind, weiß Shaun Passley, Ph.D., CEO von ZenaTech. Durch die Produktion in der Westukraine können wir Verteidigungskunden in der Region Systeme anbieten, die kontinuierlich an reale Bedrohungsprofile angepasst und zu wettbewerbsfähigen Kosten bzw. in den für solche Einsätze erforderlichen Stückzahlen hergestellt werden. Diese Kombination wird die nächste Generation der mehrschichtigen Luftraumverteidigung prägen, und unser Ziel ist es, uns als führender westlicher Anbieter in diesem Markt zu etablieren.

Aus Sicht der Unternehmensführung von ZenaTech ist die Westukraine ein strategisch günstiger Standort für die Herstellung und Testung von Drohnen, der mit einem etablierten Pool an Fachkräften im Bereich Luft- und Raumfahrttechnik, einer wettbewerbsfähigen Produktionsumgebung und einem starken Ökosystem für Drohneninnovationen und iterative Prozesse mit schnellen Entwicklungszyklen punktet. Die Region befindet sich außerdem in unmittelbarer Nähe zu den europäischen Logistikkorridoren, was eine effiziente Ausweitung der Produktionskapazitäten sowie günstige Exportrouten in die Märkte von Verbündeten ermöglicht. Zahlreiche Branchen- und Verteidigungsexperten orten im gesamten Nahen Osten einen starken Anstieg der Nachfrage nach kostengünstigen Drohnenabwehrmaßnahmen. Grund dafür sind anhaltende Bedrohungen durch kostengünstige Fluggeräte, wachsende Anforderungen an den Schutz kritischer Infrastruktureinrichtungen und der verstärkte Einsatz von KI-gestützten Verteidigungssystemen.

ZenaTech hat die Absicht, sein regionales Geschäft in den GCC-Staaten und den Märkten der US-Verbündeten im Nahen Osten durch direkte Kontakte auszubauen - und zwar über Beziehungen zu staatlichen Beschaffungsbehörden im Verteidigungssektor und zu Systemintegratoren, über die Teilnahme an Messen und Konferenzen der Verteidigungsbranche und über die Entwicklung von Kapazitäten für den technischen Support. Unterstützung kommt dabei von der EMEA-Niederlassung des Unternehmens mit Sitz in Dublin (Irland). Phoenix Aero LLC soll im Rahmen dieser Markteinführungsmaßnahmen als Produktions- und Produktvalidierungsplattform dienen.

Phoenix Aero LLC wird voraussichtlich bei der Herstellung und Testung folgender Drohnenabwehrlösungen Hilfestellung bieten: der Einweg-Abfangdrohne Interceptor P-1, die eine kostengünstige und skalierbare Abwehr von Bedrohungen aus der Luft ermöglicht und für unter 5000 USD erhältlich sein soll; der autonomen Drohnenplattform ZenaDrone 2000, die für Abfangmaßnahmen auf See konzipiert ist; und des IQ-Glider, einer autonomen marinegestützten Start- und Betankungsstation für Drohnen. Gemeinsam schaffen diese Lösungen KI-gestützte Funktionalitäten in einem integrierten Verteidigungssystem.

Das Unternehmen rechnet in den kommenden Quartalen mit weiteren Updates zu bedeutenden Entwicklungen und Meilensteinen im Hinblick auf die Firma Phoenix Aero LLC. ZenaTech ist der Einhaltung sämtlicher einschlägiger Vorschriften im Hinblick auf Export und Handelsbeschränkungen verpflichtet.

Über ZenaTech

ZenaTech, Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das auf autonome KI-Drohnenplattformen spezialisiert ist, um die Industrie, Behörden und den Verteidigungssektor zu transformieren. Zu seinen Tochtergesellschaften gehören die Drohnenfertigung durch ZenaDrone, ein globales Drone-as-a-Service- (DaaS)-Geschäft sowie eine separate SaaS-Sparte für Unternehmen mit mehreren Softwaremarken. Das Unternehmen verfolgt eine auf Übernahmen ausgerichtete DaaS-Roll-up-Strategie zur Digitalisierung und Automatisierung traditioneller Dienstleistungsbranchen wie Landvermessungen und Inspektionen, um ein skalierbares, wiederkehrendes Umsatzwachstum auf Drohnenbasis zu erzielen. Mit einer betrieblichen Präsenz in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und Asien treibt ZenaTech KI-Drohnen für die Landwirtschaft und die Logistik sowie für ISR-, Fracht- und Counter-UAS-Anwendungen für die US-Verteidigung und NATO-Verbündete voran. Das Unternehmen investiert in Technologien der nächsten Generation, einschließlich Drohnenschwärme, Quantencomputing und fortschrittliche KI-Autonomie, um durch seine Forschungs- und Entwicklungsinitiativen langfristige Möglichkeiten auf Schlüsselmärkten zu nutzen.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert KI-gestützte, multifunktionale autonome Drohnenlösungen, die maschinelles Lernen, prädiktive Analysen und moderne Computertechnologien für Anwendungen in den Bereichen Behörden, Verteidigung und Industrie integrieren. Dies beinhaltet multifunktionale Drohnen für Vermessungs-, Inspektions-, Logistik-, Sicherheits- und Verteidigungsanwendungen. Sein Produktportfolio umfasst die ZenaDrone 1000 für ISR-Verteidigungszwecke und Spezialfracht, die IQ Nano für die Bestandsverwaltung und Sicherheit in Innenräumen, die IQ Square für Inspektionen und Wartungsarbeiten im Außenbereich, die IQ Quad für die Landvermessung sowie die IQ Aqua für Unterwasseranwendungen. ZenaDrone betreibt drei weltweite Produktionsstätten in Arizona, Dubai und Taiwan und treibt die Entwicklung von maritimen Counter-UAS-Abfangdrohnen sowie eines integrierten Verteidigungssystems voran.

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