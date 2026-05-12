Lexx360 bringt juristische Expertise flexibel in Projekte, Kanzleien und Unternehmen

Der juristische Arbeitsmarkt wird flexibler: Lexx360 vermittelt deutschlandweit qualifizierte Juristen und Juristinnen für Projekte, Interimslösungen und kurzfristige Einsätze.

Unternehmen, Behörden und Kanzleien benötigen zunehmend kurzfristige Unterstützung durch qualifizierte Juristinnen und Juristen - gleichzeitig wünschen sich viele Rechtsexperten mehr Flexibilität, projektbezogene Arbeit und bessere Vereinbarkeit von Karriere und Privatleben. Genau hier setzt Lexx360 an.

Das Heidelberger Unternehmen vermittelt deutschlandweit Juristen und Juristinnen in Projektarbeit und flexible Einsätze - von Berufseinsteigern bis hin zu erfahrenen Anwälten und Legal Counsels und Rechtsanwälte im Bereich von M&A. Dabei stehen passgenaue Vermittlung, persönliche Betreuung und schnelle Besetzungen im Mittelpunkt.

"Projektarbeit ist längst kein Nischenmodell mehr. Flexible juristische Einsätze ermöglichen Unternehmen und Kanzleien eine effiziente Reaktion auf Auftragsspitzen, personelle Engpässe oder Spezialprojekte", erklärt das Team von Lexx360 . Gleichzeitig profitieren Juristinnen und Juristen von abwechslungsreichen Mandaten, attraktiven Konditionen und einer selbstbestimmteren Arbeitsweise.

Lexx360 gehört zur doxx Gruppe und verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Vermittlung qualifizierter Fachkräfte. Vermittelt werden Juristen aller Fachrichtungen und Karrierestufen - unter anderem in den Bereichen Vertragsrecht, M&A, Compliance, Arbeitsrecht, Datenschutzrecht, Verwaltungsrecht oder Wirtschaftsrecht.

Neben klassischen Projektmandaten unterstützt Lexx360 Unternehmen und Kanzleien auch bei Arbeitnehmerüberlassung, Interimslösungen sowie befristeten und festen Besetzungen. Ziel ist dabei stets ein "Perfect Match" zwischen Projektanforderung und juristischer Expertise.

Besonders im Fokus stehen dabei persönliche Beratung und individuelle Betreuung. "Jedes Projekt ist anders. Deshalb setzen wir auf direkte Ansprechpartner, schnelle Kommunikation und maßgeschneiderte Lösungen statt Standardvermittlung", so Katharina Seidl, Account Managerin bei Lexx360.

Mit seinem deutschlandweiten Netzwerk unterstützt das Unternehmen sowohl renommierte Kanzleien und Unternehmen als auch Behörden bei der Suche nach qualifizierten Rechtsexperten - flexibel, effizient und kurzfristig verfügbar mit der Option auf Übernahme des Personals.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Lexx360

Frau Katharina Seidl

Wilckensstraße 1A

69120 Heidelberg

Deutschland

fon ..: 06221655910

web ..: https://lexx360.de/

email : info@lexx360.de

Lexx360 ist eine Marke der doxx Personal GmbH mit Sitz in Heidelberg und spezialisiert auf die Vermittlung von Juristinnen und Juristen in Projektarbeit, Zeitarbeit und flexible Beschäftigungsmodelle wie Arbeitnehmerüberlassung. Das Unternehmen vermittelt deutschlandweit juristische Fachkräfte an Kanzleien, Unternehmen und Behörden.

Pressekontakt:

Lexx360

Frau Janina Kresin

Wilckensstraße 1A

69120 Heidelberg

fon ..: 06221655910

web ..: https://lexx360.de/

email : info@lexx360.de