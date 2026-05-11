Amex Exploration gibt überzeichnete LIFE-Emission im Wert von 43,5 Mio. CAD und zusätzliche gleichzeitige Privatplatzierung von

NICHT ZUR VERBREITUNG AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

Montreal, Quebec - (11. Mai 2026) / IRW-Press / Amex Exploration Inc. (TSXV: AMX) (FSE: MX0) (OTCQX: AMXEF) (Amex oder das Unternehmen) (- www.commodity-tv.com/play/amex-exploration-from-discovery-to-the-next-ca... -) freut sich bekannt zu geben, dass es aufgrund der übermäßigen Nachfrage seine zuvor angekündigte Vereinbarung mit National Bank Financial Inc. und MDCP Securities Limited (zusammen die Co-Lead Agents) als gemeinsame Bookrunner und Co-Lead Agents im Namen eines Konsortiums von Agenten (zusammen die Agenten) im Zusammenhang mit einem Best-Efforts-Privatplatzierung im Rahmen der LIFE-Ausnahme (wie hierin definiert) für bis zu 9.661.000 Stammaktien des Unternehmens (die Stammaktien) zu einem Preis von 4,50 $ pro Stammaktie (der Ausgabepreis) mit einem Bruttoerlös von insgesamt bis zu 43.474.500 $ (das LIFE-Angebot) geändert hat.

Den Vermittlern wurde zudem eine Option eingeräumt, die bis zu 48 Stunden vor dem Abschlussdatum (wie hierin definiert) ganz oder teilweise ausgeübt werden kann, um bis zu weitere 1.449.150 Stammaktien zum Emissionspreis zu verkaufen, was einen zusätzlichen Bruttoerlös von bis zu 6.521.175 $ im Rahmen des LIFE-Angebots ergibt (die Vermittleroption).

Zusätzlich zum LIFE-Angebot gibt das Unternehmen seine Absicht bekannt, Folgendes durchzuführen: (i) eine nicht vermittelte, parallel laufende Privatplatzierung von bis zu 1.622.222 Stammaktien zum Angebotspreis (die nicht vermittelte, parallel laufende Privatplatzierung); und (ii) eine vermittelte gleichzeitige Privatplatzierung von bis zu 5.258.934 Stammaktien zum Angebotspreis, unter der Annahme der vollständigen Ausübung der Option der Konsortialbanken und der Ausgabe der maximalen Anzahl von Stammaktien im Rahmen der nicht vermittelten gleichzeitigen Privatplatzierung (die vermittelte gleichzeitige Privatplatzierung vermittelte gleichzeitige Privatplatzierung und zusammen mit der nicht vermittelten gleichzeitigen Privatplatzierung die gleichzeitige Privatplatzierung) für einen zusätzlichen Bruttoerlös von insgesamt bis zu 30.965.202 $.

Der strategische Investor Eldorado Gold Corporation (Eldorado) hat gemäß der am 16. Januar 2024 zwischen dem Unternehmen und Eldorado geschlossenen Investorenvereinbarung Interesse bekundet, im Rahmen der vermittelten gleichzeitigen Privatplatzierung bis zu 4.566.667 Stammaktien zu erwerben (unter der Annahme der vollständigen Ausübung der Option der Konsortialbanken und der Ausgabe der maximalen Anzahl von Stammaktien im Rahmen der nicht vermittelten gleichzeitigen Privatplatzierung). Herr Victor Cantore, Präsident und CEO von Amex, hat ebenfalls Interesse bekundet, im Rahmen der vermittelten gleichzeitigen Privatplatzierung bis zu 394.011 Stammaktien zu erwerben (unter der Annahme der vollständigen Ausübung der Option der Vermittler).

Der Nettoerlös aus dem LIFE-Angebot und der gleichzeitigen Privatplatzierung wird zur Finanzierung der Investitionsausgaben für das Massenprobenahmeprogramm des Unternehmens und einen Teil der Phase-1-Erschließung des Goldprojekts Perron, einer Machbarkeitsstudie zur Phase-2-Erschließung des Projekts, der Exploration der Liegenschaften des Unternehmens sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

Die im Rahmen des LIFE-Angebots auszugebenden Stammaktien werden akkreditierten Anlegern (im Sinne von National Instrument 45-106 - Prospektbefreiungen (NI 45-106)) unter Berufung auf die Finanzierungsbefreiung für börsennotierte Emittenten, die gemäß Teil 5A von NI 45-106 in der durch die Coordinated Blanket Order 45-935 geänderten Fassung - Ausnahmen von bestimmten Bedingungen der Ausnahmeregelung für die Finanzierung börsennotierter Emittenten (die LIFE-Ausnahmeregelung) in allen Provinzen und Territorien Kanadas. Es wird erwartet, dass die im Rahmen des LIFE-Angebots auszugebenden Stammaktien gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen sofort frei handelbar sind, wenn sie an in Kanada ansässige Käufer verkauft werden. Die im Rahmen der gleichzeitigen Privatplatzierung auszugebenden Stammaktien werden unter Berufung auf die in NI 45-106 vorgesehene Ausnahmeregelung für akkreditierte Anleger in jeder der Provinzen und Territorien Kanadas ausgegeben und unterliegen einer viermonatigen Haltefrist gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Die im Rahmen des LIFE-Angebots und der gleichzeitigen Privatplatzierung auszugebenden Stammaktien können auch in den Vereinigten Staaten oder an, für Rechnung oder zugunsten von US-Personen, gemäß einer oder mehreren Ausnahmen von den Registrierungsanforderungen des United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (der U.S. Securities Act) sowie in Rechtsordnungen außerhalb Kanadas und der Vereinigten Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung oder auf einer gleichwertigen Basis, jeweils in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen, vorausgesetzt, dass in dieser Rechtsordnung kein Prospekt, keine Registrierungserklärung oder ein anderes ähnliches Dokument eingereicht werden muss.

Das LIFE-Angebot und die vermittelte gleichzeitige Privatplatzierung werden gemäß den Bedingungen einer Vermittlungsvereinbarung durchgeführt, die am Abschlussdatum zwischen dem Unternehmen und den Vermittlern geschlossen wird. Das Unternehmen zahlt den Konsortialbanken eine Barprovision in Höhe von 5,0 % des Bruttoerlöses aus dem LIFE-Angebot und der begleitenden vermittelten Privatplatzierung, wobei der Bruttoerlös aus dem Verkauf von bis zu 394.011 Stammaktien an Herrn Cantore oder an andere vom Unternehmen gemäß einer Präsidentenliste benannte Investoren unberücksichtigt bleibt.

Das LIFE-Angebot und die gleichzeitige Privatplatzierung werden voraussichtlich am oder um den 21. Mai 2026 oder zu einem anderen Datum, auf das sich das Unternehmen und die Co-Lead-Agenten einigen, abgeschlossen (der Abschlusstermin). Der Abschluss des LIFE-Angebots und der gleichzeitigen Privatplatzierung unterliegt bestimmten Abschlussbedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange (die Börse).

Es gibt ein geändertes und neu gefasstes Angebotsdokument im Zusammenhang mit dem LIFE-Angebot (das A&R-Angebotsdokument), das unter dem Emittentenprofil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf der Website des Unternehmens unter www.amexexploration.com abgerufen werden kann. Potenzielle Anleger sollten das A&R-Emissionsprospekt und andere Dokumente im Emittentenprofil des Unternehmens auf SEDAR+ lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, und es wird kein Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf unzulässig wäre, einschließlich eines Verkaufs von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an US-Personen oder für deren Rechnung oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem US-Wertpapiergesetz und den geltenden Wertpapiergesetzen der Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Befreiung von diesen Registrierungsanforderungen vor. Die Begriffe Vereinigte Staaten und US-Person haben die ihnen in Regulation S des US-Wertpapiergesetzes zugewiesene Bedeutung.

Über Amex

Amex Exploration Inc. hat in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Perron, das sich etwa 110 Kilometer nördlich von Rouyn-Noranda (Quebec) befindet, bedeutende hochgradige Goldfunde sowie kupferreiche vulkanogene Massivsulfidzonen (VMS) entdeckt. Das Perron-Projekt in Quebec umfasst 183 zusammenhängende Claims mit einer Fläche von 65,75 km². Das Projekt beherbergt mehrere Zonen mit hochgradiger Goldmineralisierung, VMS-Mineralisierung und hybrider goldreicher VMS-Mineralisierung.

Zusammen mit dem angrenzenden und zusammenhängenden Perron-West-Projekt sowie den Projekten Abbotsford und Hepburn (einschließlich zusätzlicher, durch Absteckung erworbener Claims) in Ontario erstreckt sich das konsolidierte Landpaket über eine Fläche von 570,94 km² im Distriktmaßstab. Dieses ausgedehnte Grundstück liegt in einem geologisch vielversprechenden Gebiet, das sowohl für hochgradige Gold- als auch für VMS-Mineralisierungen günstig ist.

Das Projekt profitiert von einer ausgezeichneten Infrastruktur: Es ist über eine ganzjährig befahrbare Straße erreichbar, liegt nur 30 Minuten von einem Flughafen und etwa 6,5 km von der Stadt Normétal entfernt. Es befindet sich zudem in unmittelbarer Nähe zu mehreren Aufbereitungsanlagen, die großen Goldproduzenten gehören.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Victor Cantore

Präsident und Chief Executive Officer

Amex Exploration Inc.

Telefon: +1-514-866-8209

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Die hierin enthaltenen Informationen enthalten zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem Aussagen zu Aktivitäten, Ereignissen oder Entwicklungen, von denen das Unternehmen erwartet oder annimmt, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder eintreten könnten, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen bezüglich des Abschlusses des LIFE-Angebots und der gleichzeitigen Privatplatzierung, einschließlich der Beteiligung von Eldorado und Herrn Cantore im Rahmen der gleichzeitigen Privatplatzierung; den erwarteten Bruttoerlös aus dem LIFE-Angebot und der gleichzeitigen Privatplatzierung; die beabsichtigte Verwendung der Erlöse aus dem LIFE-Angebot und der gleichzeitigen Privatplatzierung; die potenzielle Ausübung der Option der Konsortialbanken; den voraussichtlichen Termin für den Abschluss des LIFE-Angebots und der gleichzeitigen Privatplatzierung; sowie den Erhalt aller erforderlichen behördlichen und sonstigen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der Börse. Im Allgemeinen, jedoch nicht immer, lassen sich zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von Wörtern wie plant, erwartet, wird erwartet, Budget, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, geht davon aus oder glaubt oder deren Verneinungen oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder durch Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse können, könnten, würden, dürften oder werden, eintreten oder erreicht werden oder deren Verneinungen.

Solche zukunftsgerichteten Informationen basieren auf zahlreichen Annahmen, darunter unter anderem, dass die Ergebnisse der geplanten Explorationsaktivitäten den Erwartungen entsprechen; dass sich der Preis für Gold und andere Rohstoffe, die erwarteten Kosten der geplanten Explorationsaktivitäten sowie die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig ändern; dass Finanzmittel bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung stehen werden; dass Drittunternehmer, Ausrüstung und Material sowie behördliche und sonstige Genehmigungen, die für die Durchführung der geplanten Explorationsaktivitäten des Unternehmens erforderlich sind, zu angemessenen Bedingungen und rechtzeitig zur Verfügung stehen werden. Obwohl die Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Informationen des Unternehmens beruhen, von der Geschäftsleitung von zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Annahmen als zutreffend erweisen werden.

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beinhalten zudem bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie andere Faktoren, die dazu führen können, dass tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse in zukünftigen Zeiträumen wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten Prognosen über zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse abweichen, darunter unter anderem: Veränderungen des Aktienkurses des Unternehmens, Veränderungen auf den weltweiten Goldmärkten, negativer operativer Cashflow und Abhängigkeit von Fremdfinanzierung; Ungewissheit hinsichtlich der Fähigkeit, bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen zusätzliche Finanzmittel zu beschaffen; Fragen des Landrechts der Ureinwohner und der Konsultation; Abhängigkeit von Schlüsselpersonal im Management und anderen Mitarbeitern; tatsächliche Ergebnisse von Explorationsaktivitäten, die von den Erwartungen abweichen; Änderungen der Explorationsprogramme auf der Grundlage der Ergebnisse; Verfügbarkeit von Drittunternehmern; Verfügbarkeit von Ausrüstung und Material; Ausfall von Ausrüstung, die nicht wie erwartet funktioniert; Unfälle; Auswirkungen von Wetter und anderen Naturphänomenen sowie andere Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexplorationsbranche; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten; Umweltrisiken; Änderungen von Gesetzen und Vorschriften; Beziehungen zu lokalen Gemeinschaften und Verzögerungen bei der Erlangung behördlicher oder anderer Genehmigungen sowie die Risikofaktoren in Bezug auf das Unternehmen, die in den bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen des Unternehmens dargelegt sind und im Emittentenprofil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Amex Exploration Inc.

Investor Relations

410 St-Nicolas 410 St-Nicolas

H2Y 2P5 Montréal, Québec

Kanada

email : info@amexexploration.com

Pressekontakt:

Amex Exploration Inc.

Investor Relations

410 St-Nicolas 410 St-Nicolas

H2Y 2P5 Montréal, Québec

email : info@amexexploration.com