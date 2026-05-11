Korrekturmeldung: Aminona Capital Partners meldet zweites Closing eines Lateinamerika-Immobilienfonds

ZÜRICH, SCHWEIZ / ACCESS Newswire / 11. Mai 2026 / Aminona Capital Partners hat erfolgreich ein zweites Closing eines Fonds für Wohn- und Gewerbeimmobilien in Süd- und Mittelamerika beraten und begleitet, der gezielt auf groß angelegte Immobilienchancen in der Region ausgerichtet ist.

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Die Mitbegründer Nicolas Jenik und Phillip Morelle blicken sehr optimistisch auf die Immobilienaussichten in Lateinamerika, insbesondere in Ländern wie Argentinien, Chile, Kolumbien und Venezuela, die bereits hohe Renditen erzielen und voraussichtlich weiter wachsen werden.

Dank eines umfangreichen Netzwerks vor Ort in der Region und fundierter Kenntnisse der Marktdynamik im lateinamerikanischen Immobiliensektor ist Aminona Capital Partners in der Lage, Anlegern einen Mehrwert zu bieten und die Renditen zu maximieren.

Nun ist geplant, in naher Zukunft einen dritten Immobilienfonds für dieselbe Region aufzulegen, der dieselbe chancenorientierte Strategie verfolgt: die Suche nach Transaktionen mit Mehrwert, die Neupositionierung von Immobilienentwicklungen, gut finanzierte Bauvorhaben und die Suche nach Objekten in guter Lage, um den Wert zu maximieren.

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Über Aminona Capital Partners (ACP):

ACP ist ein strategisches Beratungsunternehmen, das sich rühmt, in einem sich ständig wandelnden makroökonomischen Umfeld erfolgreiche, disruptive Analysen zu liefern und dem Marktkonsens stets einen Schritt voraus zu sein. Durch Partnerschaften mit wichtigen globalen Akteuren ist ACP strategisch gut positioniert, um außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen und Mandate in unseren Kerngeschäftsbereichen auszuführen.

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QUELLE: Aminona Capital Partners

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