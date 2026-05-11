Startseite Gerhard Miethe Westdeutscher Meister 2026 H-Boot MK FLY Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2026-05-11 16:29. Porsche Team Recklinghausen MK FLY Gerhard Miethe, Frank Gundlach, Leonard Feske wurden Westdeutscher Meister 2026 am Edersee. Sport - Pressemitteilung MK-FLY Westdeutsche Meisterschaft Edersee 2026

18 Teams, darunter Crews aus den Niederlanden, Dänemark, Berlin, Bayern und vom Bodensee, trafen sich zum Ederseepokal. Nach Anreise und Grillabend begann der Samstag mit schwachem, drehendem Nordwestwind; die erste Wettfahrt wurde verkürzt und danach warteten die Crews beim Stegbier. Am Abend folgte ein Regattaabend auf der Halbinsel Scheid mit Drei-Gänge-Menü und anschließendem Umtrunk im Segelclub. Am Sonntag frischte der Wind auf, sodass insgesamt sechs Wettfahrten bei zunehmend stabilen 3-4 Beaufort gesegelt werden konnten. Die Läufe brachten viele Positionswechsel; Laufsiege gingen an Stefan Barie, Oliver Draude, Christoph Zander und vor allem an Gerhard Miethe der mit ?11 Punkten Vorsprung Gesamtsieger wurde mit Porsche Team Frank Gundlach und Leonard Feske vor Oliver Draude/Björn Geisler/Oliver Syring und Christoph Zander/Isabel Barie/Flynn Barie. Dank an den Edertaler Segelverein, die H?Boot?Flotte Edersee und alle Helfer " ein gelungener Saisonstart.@ Ergebnisse/Plazierung WDM 2026 1. GER 1602 Gerhard MIETHE (SSCR)

Leonard FESKE (YCRE)

Frank GUNDLACH (SCAS)

SSCR Plätze: (8) 5 1 1 4 1 2. GER 1457 Oliver DRAUDE (ESV '86)

Oliver SYRING (SSGE)

Dr Björn GEISLER (ESV '86)

ESV '86 Plätze: (10) 1 6 3 10 3 3. GER 1393 Christoph ZANDER (ETUF)

Isabel BARIE (SCAS)

Flynn BARIE (SSGE)

ETUF Plätze: 3 4 (14) 11 1 6 4. GER 1752 Timm NOLDEN (SVKL)

Lisa NOLDEN (SVKL)

Felix SPRANGER (SVKL)

SVKL Plätze: (11) 9 2 5 2 7 5. GER 1667 Knut VIEHWEGER (YCL)

Sabine VIEHWEGER (YCL)

Dominik GÄRTNER (SCAS)

YCL Plätze: 4 6 4 (8) 3 8 6. GER 02 Christian BLUM (ESV '86)

Rasmus BLUM (ESV '86)

Johan BLUM (ESV '86)

Mattis BLUM (ESV '86)

ESV '86 Plätze: 2 3 9 7 8 (11) 7. GER 1437 Thorsten RASCHE (RCO)

Tabea RASCHE (RCO)

Franzi FUNK (RCO)

ESV '86 Plätze: 13 (14) 3 4 5 4 8. GER 1189 Stefan BARIE (SCAS)

Christopher LEHMANN (SCAS)

Marcel BARIE (SCAS)

SCAS Plätze: 1 8 8 (15) 7 9 9. GER 1746 Helmut CLAUSSEN (ASC)

Juliana GÄRTNER (SCAS)

Arne DAUDE (ESV '86)

ASC 7 (13) 5 13 12 2 10. DEN 596 Mike RASMUSSEN (Brejning Båd Klub)

Julian LESCHINSKY (SCAS)

Jörg STEINMÜLLER (SCAS)

Brejning

Båd Klub Plätze: 6 7 13 6 9 (14) Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: MK FLY Sport Presseabteilung

Herr Uwe Weissenborn

August-Bebel-Platz 15-19

44867 Bochum

Deutschland fon ..: 01722327972

web ..: http://www.h-boot-segel.de

email : presse@pmm-ag.de Pressekontakt: MK FLY Sport Presseabteilung

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