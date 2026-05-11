25 Jahre TK-World AG: Ein Vierteljahrhundert Innovationsgeist am Wirtschaftsstandort Paderborn

Ein Paderborner Mittelständler feiert Jubiläum und blickt auf eine erfolgreiche Wachstumsgeschichte zurück.

Die TK-World AG feiert in diesem Jahr einen bedeutenden Meilenstein: Am 19. April 2001 wurde das Paderborner Unternehmen offiziell in das Handelsregister eingetragen. Was vor 25 Jahren als visionäre Idee in der Telekommunikationsbranche begann, hat sich bis heute zu einer festen Größe im Herzen Ostwestfalens entwickelt. Zum 25-jährigen Bestehen zieht das Unternehmen eine positive Bilanz über eine Ära geprägt von digitalem Wandel, partnerschaftlicher Zusammenarbeit und regionaler Verbundenheit.

Beständigkeit trifft auf digitalen Fortschritt

In einer Branche, die sich so schnell wandelt wie kaum eine andere, beweist die TK-World AG seit einem Vierteljahrhundert beeindruckende Kontinuität. Mit Eigenentwicklungen wie dem mehrsprachigen White Label Shop System für die Tarifvermarktung und zukunftsweisenden Omni- und Multichannel-Lösungen soll der Fachhandel im täglichen Geschäft gestärkt werden. Besonders die Verknüpfung von Online-Handel und dem bundesweiten Fachhändlernetzwerk „anschlussberater“ unterstreicht den Anspruch, als Bindeglied zwischen Netzbetreibern, Handel und Endkunden zu agieren.

In den vergangenen Jahren konnte die TK-World AG ihre Marktposition durch automatisierte Schnittstellenlösungen und den Ausbau digitaler Vermarktungswege konsequent ausbauen. Bekannten Webportalen und Plattformen bietet die TK-World zusätzlich individuelle Fulfillment-Lösungen und strukturiertes Prozessmanagement.

Innovationen am Wirtschaftsstandort Paderborn

Der Standort Paderborn spielte dabei stets eine zentrale Rolle – als technologische Heimat und als Basis für ein Team, das Professionalität mit einer familiären Unternehmenskultur verbindet. Mehr als 50 Mitarbeitende arbeiten im Firmengebäude am Oberen Feld in Paderborn. Mit zwei neuen Etagen hat die TK-World ein sichtbares Zeichen für Innovation und Nachhaltigkeit gesetzt.

Mit der spectrum8 GmbH hat die TK-World AG ihr Projektgeschäft auf eigene Beine gestellt. Seit Mitte 2015 hat sich das junge Unternehmen mit mittlerweile über 20 Mitarbeitenden auf die Entwicklung und Umsetzung von Schnittstellen und Plattformen spezialisiert und widmet sich darüber hinaus der Anbindung an CRM-Systeme, Datenbanken und Cloud-Anwendungen.

Das Unternehmen plant, die Expertise am Wirtschaftsstandort Paderborn weiter auszubauen und neue Impulse im Bereich der smarten Telekommunikationsdistribution zu setzen. Die Verbindung aus mittelständischen Werten und modernster Technik bleibt dabei das Kernversprechen für die kommenden Jahre.

Nachhaltiges Wachstum und soziale Verantwortung

Über das Kerngeschäft hinaus übernimmt die TK-World AG gesellschaftliche Verantwortung am Standort Paderborn, unter anderem durch die langjährige Unterstützung der örtlichen Tafel sowie des SOS-Kinderdorfs. Mit dem Blick auf die Zukunft fokussiert sich das Unternehmen verstärkt auf den flächendeckenden Glasfaserausbau und die Weiterentwicklung KI-gestützter Prozessautomatisierung, um Partnern wie der Telekom, Vodafone, o2 und der Deutschen Glasfaser auch in den kommenden Jahrzehnten als strategischer Anker zur Seite zu stehen.

Kai-Uwe Flormann, CEO der TK-World AG, blickt mit Stolz auf die vergangenen Jahre:

„25 Jahre TK-World AG sind das Ergebnis von Mut zum Wandel und starken Verbindungen. Wir haben uns nie nur als reine Distribution verstanden, sondern als Lösungsfinder. Dass wir heute nicht nur als Top-Distributor, sondern auch wiederholt als familienfreundliches Unternehmen im Kreis Paderborn ausgezeichnet sind, macht mich besonders stolz. Es zeigt, dass wir unsere DNA – professionell in der Sache, familiär im Umgang – über ein Vierteljahrhundert bewahrt haben.“

Mit offenem Blick nach vorn

Das Jubiläum markiert keinesfalls einen Stillstand. Das Unternehmen steht kurz vor dem Relaunch des eigenen, bundesweiten Netzwerks “anschlussberater.de”. Mit integriertem Tarifvergleich und optimierten Funktionen sollen Kunden und Fachhändler noch einfacher und schneller zusammengeführt werden. Auch ein neues, modernisiertes Partnerportal ist geplant. Ein deutlicher Fokus liegt in Zukunft auf dem Vermarktungsschwerpunkt im Glasfaserumfeld. Mit dem „FiberHub“ – einer spezialisierten Plattform für die

Glasfaservermarktung – setzt das Unternehmen Standards in der Branche, um die Potentiale der neuen Technologie bestmöglich zu nutzen. Durch den geplanten verstärkten Einsatz von künstlicher Intelligenz in den verschiedenen Arbeitsbereichen des Unternehmens, beispielsweise der Auftragsvereinbarung oder der Bereitstellung noch tiefer integrierter Schnittstellen (APIs), will das Unternehmen die Barrieren zwischen komplexen TK-Produkten und dem Point of Sale weiter abbauen. Dabei setzt die TK-World AG weiterhin auf ein gesundes Gleichgewicht zwischen technologischer Vorreiterrolle und der sozialen Verantwortung als fest verwurzelter Arbeitgeber in der Region.

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Die TK-World AG mit Hauptsitz in Buchen, Baden-Württemberg, und Vertriebs- sowie Entwicklungsstandort in Paderborn, Nordrhein-Westfalen, arbeitet seit 25 Jahren erfolgreich in der Tarif- und Anschlussvermarktung und gehört zu Deutschlands führenden Distributoren. Seit Firmengründung im April 2001 ist die Digitale Transformation und damit die Verbindung von Offline- und Online-Welten Basis des Geschäftsmodells der TK-World AG. Dabei betreut das Unternehmen derzeit fast 1.000 Fachhändler und Onlinevermarkter aus den Branchen IT, Telekommunikation sowie Hard- und Software und wickelt monatlich über 20.000 Aufträge ab.

Mit der spectrum8 GmbH hat die TK-World AG ihr Projektgeschäft auf eigene Beine gestellt. Seit Mitte 2015 hat sich das junge Unternehmen mit mittlerweile über 20 Mitarbeitenden auf die Entwicklung und Umsetzung von Schnittstellen und Plattformen spezialisiert und widmet sich darüber hinaus der Anbindung an CRM-Systeme, Datenbanken und Cloud-Anwendungen.

Seit 2017 ist die TK-World AG als an dem Joint Venture ROBIOTIC GmbH beteiligt, das gemeinsam mit der Schwesterfirma HK.DIGITAL IoT-Lösungen für Unternehmen der Logistik und Gefahrstoffbrache bietet.