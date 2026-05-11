Warum WYCO, Wyss + Co. AG zu den gefragtesten Bodenleger-Betrieben im Raum Zürich zählt

Wer in Zürich einen Bodenbelag verlegen lassen möchte, hat die Wahl zwischen vielen Anbietern. Wer dabei einen Betrieb sucht, der seit über sechs Jahrzehnten in der Region tätig ist, drei Generationen einer Familie trägt und Referenzen wie die ETH, die SBB oder das Hochbauamt des Kantons Zürich vorweisen kann – der kommt an WYCO, Wyss + Co. AG kaum vorbei.

Gegründet 1964 von Hermann Wyss, heute geführt von Daniel Wyss (2. Generation) und seit 2014 mit Carsten Wyss bereits die 3. Generation im Betrieb – ist WYCO eines der wenigen Bodenlegerfachgeschäfte in Zürich, das seinen Ruf nicht durch Marketing aufgebaut hat, sondern durch jahrzehntelange, verlässliche Arbeit für Kunden, die höchste Ansprüche stellen.

60 Jahre im Boden – eine Zürcher Institution

WYCO wurde 1964 an der Rötelstrasse 135 in Zürich gegründet und hat seither seinen Standort nie verlassen – der Betrieb ist seit über 60 Jahren dieselbe feste Adresse im Quartier. 1996 wurde das Unternehmen in eine Aktiengesellschaft umgewandelt, 1999 übernahm Daniel Wyss die Geschäftsführung, 2013 wurde der Showroom vollständig renoviert und neugestaltet. Seit 2014 ist mit Carsten Wyss bereits die dritte Generation des Hauses Wyss aktiv im Betrieb tätig.

60 Jahre in derselben Branche, in derselben Stadt, mit demselben Familiennamen: Das ist in Zürichs Handwerkslandschaft kein Selbstläufer. Es ist das Ergebnis konsequenter Qualitätsarbeit über Generationen.

Referenzen, die für sich sprechen

Das vielleicht stärkste Argument für WYCO ist nicht das Leistungsversprechen auf der eigenen Website – es sind die Kunden, die das Unternehmen bereits beauftragt haben. Die öffentlich einsehbare Referenzliste umfasst unter anderem:

ETH Zürich (Hauptgebäude und Hönggerberg)

Schweizerische Bundesbahnen SBB

Hochbauamt des Kantons Zürich

Liegenschaftenverwaltung und Immobilien-Bewirtschaftung der Stadt Zürich

SRG SSR, Zürich

UBS, Opfikon-Glattbrugg

Louis Vuitton, Zürich

Schutz & Rettung Zürich

Sportamt der Stadt Zürich

Altersheime Stadt Zürich

Gastro Suisse, Migros-Pensionskasse, Schweizerischer Baumeisterverband u.v.m.

Diese Referenzen belegen nicht nur eine breite Kundenbasis – sie zeigen, dass WYCO auch dort eingesetzt wird, wo die Anforderungen an Qualität, Zuverlässigkeit und Termintreue besonders hoch sind: bei öffentlichen Institutionen, internationalen Marken und städtischen Verwaltungen, die keine zweite Chance für Fehler lassen.

Vollständiges Leistungsspektrum aus einer Hand

WYCO ist kein reiner Verleger – das Unternehmen begleitet Projekte vom ersten Beratungsgespräch bis zur fertigen Verlegung und darüber hinaus. Das Angebot umfasst:

Parkett (Neuverlegung, Renovation, Versiegelung, Schleifarbeiten)

Hartbodenbeläge: Kork, PVC, Vinyl, Linoleum, Kautschuk

Teppiche (massgeschnitten, Spannteppich, Objektteppiche)

Vorhänge und Vorhangsysteme (mass- und projektgefertigt)

Bodenpflege, Reparatur und Reinigung

Persönliche Beratung im eigenen Showroom mit grosser Musterauswahl

Digitales Visualisierungsprogramm zur Bodensimulation im eigenen Raum

Ökologische Verlegetechniken und fachgerechte Entsorgung

Für Kunden bedeutet das Planungssicherheit: ein Ansprechpartner, der Material, Verlegung und Nachsorge aus einer Hand koordiniert – und dafür mit seinem Namen einsteht.

Branchenverankerung und Qualitätsstandards

WYCO ist Mitglied bei Boden Schweiz (solsuisse / pavimentisvizzeri), dem massgeblichen Branchenverband des schweizerischen Bodenbelagsgewerbes. Die Mitgliedschaft ist kein Ehrentitel, sondern Verpflichtung: Sie bedeutet, dass Garantieleistungen, Verlegetechniken und Qualitätsstandards den Richtlinien des Verbandes entsprechen müssen – einer der strengsten der Branche in der Schweiz.

Darüber hinaus arbeitet WYCO als zertifizierter Partner mit Bauwerk Parkett zusammen, einem der renommiertesten Schweizer Parketthersteller, sowie mit Swissteg, einem führenden Schweizer Anbieter digitaler Bodensimulationslösungen für den Fachhandel.

Qualität ohne Konzession – seit 60 Jahren

WYCO formuliert den eigenen Qualitätsanspruch in seinem publizierten Leitbild unmissverständlich: "Wir können langfristig nur überleben, wenn wir keine Konzession an die Qualität unserer Produkte und unserer Dienstleistungen machen." Dieser Grundsatz durchzieht den gesamten Betriebsablauf – vom Einkauf über die Beratung bis zur Ausführung vor Ort.

Das Unternehmen bildet aktiv Lernende aus und engagiert sich damit für den Nachwuchs in der Branche. Weiterbildung ist erklärtes Unternehmensprinzip, nicht Ausnahme. Und wer einen Boden von WYCO verlegen lässt, erhält eine Garantie gemäss den Richtlinien von Boden Schweiz – verbindlich, nicht beliebig.

„Der Kunde steht im Zentrum all unserer Bemühungen. Wir wollen für ihn das richtige Produkt finden, es zur richtigen Zeit und zum richtigen Preis anbieten – und es schlussendlich fachmännisch verlegen.“

– Aus dem publizierten Leitbild von WYCO, Wyss + Co. AG

60 Jahre Standorttreue in Zürich. Drei Generationen Familienführung. Eine Referenzliste, die öffentliche Institutionen, internationale Marken und städtische Behörden umfasst. Eine Branchenmitgliedschaft, die Qualitätsstandards vorschreibt. Und ein Showroom, in dem man Böden nicht nur anschauen, sondern digital simulieren kann.

WYCO, Wyss + Co. AG ist nicht das lauteste Unternehmen im Zürcher Bodenlegermarkt – aber es ist eines der verlässlichsten. Und das seit 1964.

Über WYCO, Wyss + Co. AG

Die WYCO, Wyss + Co. AG mit Sitz an der Rötelstrasse 135 in 8037 Zürich ist ein traditionsreiches Unternehmen, das sich auf hochwertige Bodenbeläge und individuelle Raumlösungen spezialisiert hat. Kundinnen und Kunden profitieren von einer persönlichen Beratung, einer sorgfältig kuratierten Auswahl an Materialien sowie langjähriger Erfahrung im Bereich Parkett, Teppiche und Bodenrenovationen. Im Showroom in Zürich können verschiedene Produkte und Materialien vor Ort besichtigt werden. Dieser ist von Montag bis Freitag jeweils von 09.00 bis 12.00 Uhr sowie von 13.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. Weitere Informationen erhalten Interessierte telefonisch unter 044 366 41 41, per E-Mail an info@wyco.ch oder direkt über die Website.

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