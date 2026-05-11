Planet Ventures investiert in Lux Aeterna und setzt damit einen weiteren strategischen Schritt zur Positionierung im Hinblick au

Vancouver, British Columbia - 11. Mai 2026 / IRW-Press / Planet Ventures Inc. (CSE: PXI) (OTC Pink: PNXPF) (FWB: P6U) (Planet oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine strategische Investition in den Raumfahrt-Infrastruktur-Spezialisten Lux Aeterna getätigt hat, der aktuell die weltweit erste vollständig wiederverwendbare Satellitenplattform errichtet.

Lux Aeterna treibt einen Strukturwandel in der globalen Weltraumwirtschaft voran, wo man sich bei den Optimierungsmaßnahmen jahrzehntelang auf ein Modell mit Einwegsatelliten gestützt hat. Lux Aeterna will mit seiner Flotte aus wiederverwendbaren Satelliten einen Gegentrend zu den herkömmlichen Einwegsatelliten setzen und damit den Kreislauf der orbitalen Lieferkette schließen und ein dauerhaftes Logistiksystem zwischen Erde und Umlaufbahn schaffen.

Lux Aeterna verfolgt mit seiner Technologie einen grundlegend neuen Ansatz für den Betrieb im Orbit und wird damit völlig neue Missionsprofile und Funktionsweisen ermöglichen, die eine Rückholung von Hardware, iterative technologische Weiterentwicklungen sowie den Zugang zur Umlaufbahn in zuverlässigen, kurzen Abständen erforderlich machen. Zu diesen Anwendungen zählen neue essenzielle Einsatzbereiche wie Orbital-Computing, Wartung im Orbit, Fertigung im Weltraum, Hyperschalltests sowie die rasche Rückführung von Nutzlasten.

Die vertikal integrierte Plattform von Lux Aeterna fügt einen flugerprobten konischen Hitzeschild mit einem modularen Satellitenbus zu einem System zusammen, das für den Wiedereintritt in die Atmosphäre, die rasche Überholung am Erdboden und den erneuten Start konzipiert ist. Diese Innovation hat das Potenzial, die Wirtschaftlichkeit der Raumfahrt grundlegend zu verändern und eine Kreislaufwirtschaft im Weltraum zu schaffen.

Lux Aeterna hat bereits großes Interesse bei führenden Risikokapitalgebern im Weltraumsektor wie Space Capital geweckt und vor kurzem eine Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 10 Mio. USD unter der Leitung von Konvoy abgeschlossen, um die Entwicklung seines Vorzeigeraumschiffs zu forcieren. Angepeilt wird eine Demonstrationsmission im Jahr 2027.

Wir sind schlichtweg begeistert, uns in einer so frühen Entwicklungsphase an Lux Aeterna beteiligen zu können, erklärt Etienne Moshevich, CEO von Planet Ventures Inc. Aus unserer Sicht zählt eine wiederverwendbare Satelliten-Infrastruktur zu den wichtigsten und am meisten unterschätzten Chancen in der Weltraumwirtschaft. Lux Aeterna setzt an einem kritischen Engpass in der orbitalen Logistik an: der Rückholung von Ausrüstung und Materialien aus dem Weltraum. Wir glauben, dass diese Kompetenz völlig neue Branchen ins Leben rufen könnte.

Angesichts der sinkenden Kosten für Weltraumstarts und der Zunahme an kommerziellen Aktivitäten in der Umlaufbahn nimmt die Entwicklung der globalen Weltraumwirtschaft immer mehr an Fahrt auf. Allerdings hat die Branche nach wie vor keine Lösung dafür, was nach dem Einsatz im All geschieht. Lux Aeterna geht dieses Problem direkt an, indem es die Rückholung von Material aus der Umlaufbahn wiederholbar macht und damit die Grundlage für eine Zwei-Wege-Weltraumwirtschaft schafft.

Planet investierte insgesamt 100.000 USD in die Kapitalfinanzierung von Lux Aeterna.

Die Investition von Planet Ventures in Lux Aeterna passt perfekt zur Strategie des Unternehmens, Aktionären den Zugang zu wachstumsstarken privaten Raumfahrtunternehmen zu ermöglichen, die sich mit dem Aufbau einer Infrastruktur für die zukünftige Weltraumwirtschaft beschäftigen.

Über Planet Ventures Inc.

Planet Ventures Inc. ist ein Investment-Emittent, der aktiv in disruptive Unternehmen in wachstumsstarken Branchen investiert. Planet strebt an, durch strategische Investitionen in innovative Unternehmen langfristigen Shareholder-Value zu schaffen.

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Etienne Moshevich, CEO

Tel.: (604) 681-0084

E-Mail: info@planetventuresinc.com

Website: www.planetventuresinc.com

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem Aussagen zu: der geplanten Entwicklung und Kommerzialisierung der wiederverwendbaren Satellitenplattform von Lux Aeterna; den erwarteten Leistungsmerkmalen der Wiedereintrittssysteme, der modularen Nutzlasttechnologie und der Hitzeschildtechnologie von Lux Aeterna; dem voraussichtlichen Zeitplan und Erfolg der für 2027 geplanten Demonstrationsmission von Lux Aeterna; dem Potenzial wiederverwendbarer Satelliteninfrastruktur zur Senkung der Kosten von Weltraummissionen, zur Ermöglichung von orbitaler Logistik, Fertigung im Weltraum und schneller Rückführung von Nutzlasten sowie zur Etablierung einer Kreislaufwirtschaft im Weltraum; den erwarteten Anwendungsbereichen der Plattform von Lux Aeterna in den Bereichen Fertigung in Mikrogravitation, Verteidigung, pharmazeutische Forschung und kommerzielle Weltraumaktivitäten; den erwarteten Vorteilen der Investition von Planet Ventures in Lux Aeterna für das Unternehmen und seine Aktionäre; sowie der übergeordneten Strategie des Unternehmens, seinen Aktionären ein Engagement in wachstumsstarken, privaten Weltraumunternehmen zu ermöglichen.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf bestimmten wesentlichen Erwartungen und Annahmen des Unternehmens, darunter die Annahme, dass Lux Aeterna in der Lage sein wird, die Entwicklung seiner wiederverwendbaren Satellitenplattform gemäß dem derzeit vorgesehenen Zeitplan fortzusetzen; die Demonstrationsmission von Lux Aeterna wie geplant verläuft und die angestrebten Ziele erreicht; keine wesentlichen nachteiligen regulatorischen, technologischen, technischen, lieferkettenbezogenen oder finanzierungsbezogenen Entwicklungen, die die Entwicklung oder Kommerzialisierung der Plattform von Lux Aeterna verhindern oder wesentlich verzögern; die globale Weltraumwirtschaft weiterhin wie derzeit erwartet wächst; und sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht in einer Weise ändern, die für das Unternehmen oder für Lux Aeterna wesentlich nachteilig ist.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Informationen basieren, angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Informationen verlassen, da das Unternehmen keine Gewähr dafür geben kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Informationen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren und Risiken erheblich von den derzeit erwarteten abweichen, darunter unter anderem: das Risiko, dass Lux Aeterna nicht in der Lage ist, seine wiederverwendbare Satellitenplattform innerhalb des derzeit vorgesehenen Zeitrahmens oder überhaupt zu entwickeln; das Risiko, dass sich die Demonstrationsmission 2027 verzögert, nicht stattfindet oder nicht die beabsichtigten Ergebnisse erzielt; das Risiko, dass Lux Aeterna nicht in der Lage ist, das für die Finanzierung der laufenden Entwicklung erforderliche zusätzliche Kapital zu beschaffen; das Risiko, dass konkurrierende Technologien oder Plattformen auf den Markt kommen, die die kommerziellen Möglichkeiten von Lux Aeterna einschränken; das Risiko, dass die für den Betrieb von Lux Aeterna erforderlichen behördlichen oder staatlichen Genehmigungen nicht zu akzeptablen Bedingungen oder gar nicht erteilt werden; das Risiko, dass die Investition des Unternehmens in Lux Aeterna nicht die erwarteten Renditen oder strategischen Vorteile bringt; sowie allgemeine Risiken, die mit Technologieunternehmen in der Frühphase verbunden sind, die in kapitalintensiven Branchen tätig sind.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

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