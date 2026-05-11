Leadership lernen, bevor man führt: Wie ehemalige "Königskinder" heute Führungskräfte begeistern

Mit diesen Fragen beschäftigt sich Keynote Speakerin und Organisationsentwicklerin Sandra Weckert seit vielen Jahren. Ihr Ansatz: Führung und Kreativität lassen sich nicht durch PowerPoint erzeugen

Meschede/Berlin/Waren-Müritz.

Wie entsteht echte Zusammenarbeit? Wie werden aus Einzelkämpfern leistungsfähige Teams? Und warum scheitern so viele Unternehmen trotz Workshops, Leitbildern und Strategiepapieren genau daran?

Mit diesen Fragen beschäftigt sich Keynote Speakerin und Organisationsentwicklerin Sandra Weckert seit vielen Jahren. Ihr Ansatz: Führung, Teamarbeit, Innovation und Kreativität lassen sich nicht durch PowerPoint erzeugen - sondern nur durch gemeinsames Erleben.

Wie wirkungsvoll dieser Ansatz sein kann, zeigte sich jetzt bei einem außergewöhnlichen Leadership-Event im Welcome Hotel Meschede.

Für den Übertragungsnetzbetreiber Amprion erarbeitete das Team der bigbandmethod® innerhalb von nur vier Stunden gemeinsam mit rund 50 Führungskräften fünf Rocksongs - live, auf der Bühne und vor Publikum.

Das Ergebnis: Begeisterung, emotionale Momente und ein Kunde, der den Workshop mit zwei Worten zusammenfasste:

"Totale Begeisterung."

Doch hinter dem Event steckt weit mehr als klassisches Teambuilding.

Denn ein großer Teil des heutigen bigbandmethod®-Teams begann bereits als Jugendliche im Bildungsprojekt "Königskinder", das Sandra Weckert 2014 in Berlin-Neukölln aufbaute.

Dort lernten Kinder und Jugendliche früh das, worüber heute in Unternehmen intensiv diskutiert wird:

Verantwortung übernehmen.

Konflikte lösen.

Konzentration entwickeln.

Zusammenarbeit gestalten.

Unter Druck leistungsfähig bleiben.

Genau daraus entstanden Jahre später junge Menschen, die heute selbst Teams führen, Workshops moderieren und Führungskräfte begleiten.

Das Team in Meschede war dabei bewusst generationenübergreifend und multikulturell aufgestellt. Neben erfahrenen Coaches arbeiteten junge Teamer mit ukrainischen, bosnischen oder südosteuropäischen Wurzeln gemeinsam mit Führungskräften aus einem der wichtigsten Infrastrukturunternehmen Deutschlands.

Der jüngste Teamer ist heute 19 Jahre alt und kam vor vier Jahren aus der Ukraine nach Deutschland.

Andere Teammitglieder wie Natalie, Julietta, Mauro oder Sanjin standen selbst bereits als Jugendliche auf Bühnen, übernahmen Verantwortung in Projekten oder lernten früh Leadership und Teamführung in der Praxis.

Für Sandra Weckert ist genau das ein entscheidender Punkt moderner Führungskultur:

"High Performance Teams entstehen nicht durch Kontrolle, sondern durch Vertrauen, Klarheit und gemeinsame Verantwortung."

In ihren Vorträgen und Workshops verbindet die Speakerin Themen wie Zusammenarbeit, Führungskräfteentwicklung, Innovation, Kreativität und Konfliktfähigkeit mit Musik, Bühnenenergie und konkreter Erfahrung aus der Praxis. Dabei zeigt ihre bigbandmethod®, wie aus Gruppen echte Teams werden, die gemeinsam Leistung bringen.

Die Erfahrungen aus Projekten wie dem Amprion-Event fließen inzwischen auch direkt in neue Bildungsprojekte in Mecklenburg-Vorpommern ein.

In Waren, Malchin, Röbel und Teterow arbeiten Kinder und Jugendliche aktuell gemeinsam auf Konzerte, Spendenläufe und öffentliche Bühnenauftritte hin.

Das Ziel bleibt dabei immer dasselbe:

Nicht nur über Leadership, Motivation und Zukunftskompetenzen reden.

Sondern sie praktisch erleben.

Gerade in Zeiten von Fachkräftemangel, Unsicherheit und wachsendem gesellschaftlichem Druck zeigt sich dabei zunehmend, wie wichtig emotionale Stabilität, Teamfähigkeit und echte Selbstwirksamkeit geworden sind.

Oder anders gesagt:

Die Führungskräfte von morgen entstehen nicht erst im Seminarraum.

Sondern oft viele Jahre früher. Zwischen Bühne, Verantwortung und echtem Leben.

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Sandra Weckert ist eine der außergewöhnlichsten Rednerinnen Deutschlands, wenn es um Zukunftsfragen von Ausbildung, Jugend und sozialer Verantwortung geht. Sie erlernte ihr Handwerkszeug an Neuköllner Schulen, in der Arbeit mit Häftlingen in der JVA Moabit oder im Auftrag des Auswärtigen Amtes in den Randbezirken der Millionenstadt Casablanca.

Heute ist sie mit ihrem Projekt "48 Könige" deutschlandweit bekannt - einer bildgewaltigen und tiefgreifenden Initiative, bei der Jugendliche mit Biografien abseits der Norm auf der Bühne stehen, lernen, performen und Veränderung leben. Ihre Erfahrungen aus über 20 Jahren Praxis in sozialen Brennpunkten kombiniert sie mit einem mitreißenden Bühnenauftritt, messerscharfer Analyse und emotionaler Tiefe.

Sandra Weckert ist Rednerin, Mentorin und Visionärin mit Haltung - authentisch, unangepasst, leidenschaftlich. Sie spricht dort, wo Wandel notwendig ist: in Unternehmen, Schulen, Ministerien und auf großen Bühnen. Ihr Thema: Wie wir Jugendlichen auf Augenhöhe begegnen und ihr Commitment durch echte Chancen gewinnen.

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