Startseite Edda vom Gümbelhof - Der tierische Rundgang Pressetext verfasst von Rufebo am Fr, 2026-05-08 13:11. Lustig - spannend - lehrreich.

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„Edda vom Gümbelhof“ – ein Lernvergnügen für Kinder ab 7 Jahren!

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Rufebo, beliebt für ihre tollen Illustrationen, bereitet den jungen Tierfans mit „Edda vom Gümbelhof” einen außergewöhnlichen Lesespaß, der das Lernen zum Vergnügen macht!

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Vor wenigen Monaten hat Bauer Andreas gemeinsam mit seinem Team im Gümbeltal den Gümbelhof gegründet.

Wegen der fürsorglichen Tierhaltung und der friedlichen Atmosphäre schauen täglich viele Besucher vorbei.

Dass der Hof im ganzen Land bekannt ist, liegt jedoch an Edda.

Das kluge Schwein mit der Rundglasbrille und der Schleife am Hals gehört zum Team des Gümbelhofs und bietet einen Service an, den es weltweit kein zweites Mal gibt: Hofführungen für Tiere.

Heute verrät Edda den Hunden Charly und Odhin, woran man erkennen kann, ob ein Huhn weiße oder braune Eier legt, oder ob Schafe so gut riechen und hören können, wie Hunde.

Auf die tierischen Rundganggäste und auf die Kinder warten natürlich noch viel mehr spannende Informationen, über die übrigens auch die Erwachsenen staunen werden.

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Ein kleines Highlight: Edda vom Gümbelhof ist auch in Silbenschrift erhältlich.

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Epubli-Verlag

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Edda vom Gümbelhof - Der tierische Rundgang

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Von Rufebo und Jürgen Borrmann

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Erschienen am 30.04.2026

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36 Seiten

Format: A4 hoch Hardcover 90g weiß, matt

Erscheinungsdatum: 30.04.2026

ISBN: 9783565432684

Sprache: Deutsch

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Ausführührungen in Hardcover und Softcover:

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Edda vom Gümbelhof

Der tierische Rundgang

Rufebo *, Jürgen Borrmann

Veröffentlichung (Hardcover)

ISBN: 978-3-565432-68-4

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Edda vom Gümbelhof

Der tierische Rundgang

Mit Silbenschrift

Rufebo *, Jürgen Borrmann

Veröffentlichung (Hardcover)

ISBN: 978-3-565432-71-4

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Edda vom Gümbelhof

Der tierische Rundgang

Rufebo *, Jürgen Borrmann

Veröffentlichung (Softcover)

ISBN: 978-3-565432-74-5

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Edda vom Gümbelhof

Der tierische Rundgang

Mit Silbenschrift

Rufebo *, Jürgen Borrmann

Veröffentlichung (Softcover)

ISBN: 978-3-565432-75-2

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Erhältlich: Im Epubli-Verlag und in den Online-Buchhandlungen.

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Rufebo findet Ihr auch auf Instagram - einfach mal hineinschauen -

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Vita

Jürgen Borrmann, www.juergenborrmann.de, geb. 1959, ist Physiotherapeut und lebt in kinderloser Ehe in seiner Heimatstadt Düsseldorf. Seit früher Jugend zählen das Komponieren und die Songtexterei zu seinen kreativen Freizeitvergnügen. In den 80er-/90er-Jahren engagierte er sich u. a. im Blinden- und Berufsverbandswesen, gründete mit Freunden die Initiative „Recht gegen Rechts“ und war auch anderweitig im außerparlamentarischen Raum unterwegs. Seit 2004 sind seine Frau und er außerparteilich u. a. in den Bereichen Stadtentwicklungs-, Verkehrs- und Lärmschutzpolitik aktiv. Zu diesen und anderen Themen gibt das Paar seit etlichen Jahren unter www.fb-i-web.de das Online-Magazin „Der Stand der Dinge“ heraus. 2009 stellte der Düsseldorfer, unterstützt von großartigen Musikern, sein erstes Soloalbum „Willkommen in …“ fertig. 2017 debütierte er als Buchautor mit „Blindflug 2014“. Jürgen Borrmann macht kein Geheimnis daraus, dass das Buch nicht geplant war und wie es dennoch dazu kam: „Im Oktober 2014 fasste er auf drei Seiten für ein paar handverlesene Freunde und Bekannte einige Eindrücke seines ersten Tandem-Fallschirmsprungs zusammen.

Offen gestanden verführte ihn das ungewöhnlich positive Echo zu der Überlegung, die Zusammenfassung probehalber auszuweiten. So kam er in den Genuss der Freiheiten eines Buchautors, während er als Songtexter seine Geschichte beispielsweise in drei Minuten erzählt haben muss. So unterschiedlich sie auch sind: Er mag beide Disziplinen und beide schmecken nach mehr.“

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Vita

Die Düsseldorferin mit dem Künstlernamen „Rufebo“, www.rufebo.de, malte schon in ihrer frühesten Kindheit. Das Malen und Skizzieren faszinierte sie so sehr, dass sie sich für eine technische Ausbildung interessiert hatte. Schnell, lernte sie, die Techniken aber auch das Freihandzeichnen zu perfektionieren. Das Experimentieren mit Farben und verschiedenen Materialien, gibt ihr einen großen Spielraum die Bilder ins richtige Licht zu setzen. Ihr fehlt es nicht an Kreativität und Fantasie, wie sie ihre Bilder gestaltet und ihnen eine besondere Note verleiht.

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Kontakt: Rufebo

40223 Düsseldorf

E-Mail: fe.bo1@web.de

Web: www.rufebo.de Über Rufebo Komplettes Benutzerprofil betrachten

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