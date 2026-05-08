Ennepetal baut mit bunten Steinen Barrieren ab

Der Beirat für Menschen mit Behinderung hat das Projekt „Bunte Steine für Barrierefreiheit“ ins Leben gerufen, um gemeinsam einen wichtigen Beitrag zur Barrierefreiheit zu leisten.

Stufen trennen, Rampen verbinden. Diese Auffahrhilfen machen Geschäfte für alle zugänglich – vom Kinderwagen über den Rollator bis zum Rollstuhl. Ein farbenfroher Blickfang, der zeigt: Hier ist jeder willkommen!

Die erste Rampe wurde bereits gebastelt und an Wette Optik & Akustik in Ennepetal übergeben.

Der WDR hat dieses Basteln begleitet und davon berichtet.

Den Link dazu finden Sie hier:

https://www1.wdr.de/nrw/ruhrgebiet/ennepe-ruhr-kreis/ennepetal-lego-barr...

Das war der Startschuss und nun werden die nächsten Rampen in Augenschein genommen, um Ennepetal gemeinsam ein Stück barrierefreier zu machen! Aber: Ohne Material läuft nichts!

Egal ob groß oder klein, bunt oder grau – jeder noch so kleine Stein baut mit und bringt uns dem Ziel näher! Gesucht werden Lego Basic-Steine (breit, schmal, flach) in allen Größen und Farben. Wenn solche Steine bei Ihnen im Keller oder auf dem Dachboden schlummern und nur Staub ansetzen, wäre es toll, wenn Sie sie uns für dieses Projekt zur Verfügung stellen würden. Denn jeder einzelne Stein zählt und hilft dabei, Barrieren abzubauen.

Für weitere Informationen und Auskünfte steht Ihnen gerne zur Verfügung:

Britta Kummer

1. Stellv. Vorsitzende des Beirates für Menschen mit Behinderung

E-Mail: info.britta-kummer@t-online.de

I. Rose,

Beauftragte für Menschen mit Behinderung der Stadt Ennepetal

E-Mail: irose@ennepetal.de