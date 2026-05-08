ZenaTech steigt in den australischen Markt ein und übernimmt im Drone-as-a-Service-Geschäft eine Firma für Vermessungs- und Geod

Über seine 22. Übernahme expandiert das Unternehmen mit seiner autonomen KI- und Drone-as-a-Service-Plattform in die Infrastrukturmärkte des asiatisch-pazifischen Raums

Vancouver, British Columbia - 7. Mai 2026 / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) (ZenaTech), ein Anbieter von Technologielösungen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), SaaS-Lösungen für Unternehmen sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt bekannt, dass es vor kurzem eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme einer australischen Firma für Vermessungs- und Geodatendienste mit Hauptsitz in Brisbane und Zweigniederlassungen in Gladstone und an der Sunshine Coast in Queensland unterzeichnet hat, die noch auf regulatorischer Ebene genehmigt werden muss. Mit dieser 22. Übernahme im DaaS-Bereich, die zugleich den ersten großen Expansionsschritt nach Australien markiert, sichert sich das Unternehmen mit drei Niederlassungen in Queensland ein strategisches Standbein auf dem Kontinent und ein Sprungbrett in den asiatisch-pazifischen Raum. Nach Abschluss der Übernahme wird sich zudem der Kundenstamm des Unternehmens in den Bereichen Infrastruktur, öffentliche Bauvorhaben und natürliche Rohstoffe weiter vergrößern.

Australien stellt an sich schon einen strategisch wichtigen Markt dar, wo langfristig eine starke Nachfrage aus den Bereichen Infrastruktur und öffentliche Bauvorhaben sowie aus ressourcenorientierten Branchen wie Bergbau, Energieversorgung und verwandten Sektoren zu erwarten ist. Strategisch gesehen eröffnet sich damit für ZenaTech auch der Zugang zum asiatisch-pazifischen Raum, was bedeutet, dass wir unsere globale Präsenz erheblich ausbauen können, erklärt Shaun Passley, Ph.D., CEO von ZenaTech. Diese Übernahme unterstützt unsere langfristige Vision, die darin besteht, eine skalierbare autonome KI-Plattform über DaaS aufzubauen, etablierte Dienstleistungen mit unseren Drohnen zu digitalisieren und zu verbessern - in einem technologieorientierten Unternehmen durch disziplinierte Umsetzung - und gleichzeitig den Unternehmenswert langfristig zu steigern.

Der seit 35 Jahren etablierte Anbieter von Geodaten- und Vermessungsdiensten kann auf eine langjährige Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung präziser Vermessungs- und Geodatenlösungen für Regierungskunden sowie Kunden aus den Bereichen öffentliche Bauvorhaben, Infrastruktur und Wirtschaft im Rahmen groß angelegter Tiefbau- und Bauprojekte verweisen. Das Leistungsspektrum umfasst herkömmliche Vermessungen, fortschrittliche Geodatenkartierungen sowie LiDAR-basierte Datenerfassungsdienste, welche die hochpräzise Planung und Umsetzung komplexer Infrastrukturprojekte ermöglichen.

Diese Übernahme fügt sich nahtlos in ZenaTechs Drone-as-a-Service-Plattform ein. Günstig wirkt sich vor allem aus, dass der Übernahmekandidat bereits über einen drohnenbasierten Workflow, ein fundiertes Geodaten-Know-how, bestehende Stammkunden sowie einen datengesteuerten Betrieb verfügt. Dieses Fundament will ZenaTech für den raschen Einsatz von standardisierten drohnenbasierten Vermessungs- und Infrastrukturlösungen in wichtigen Kundensegmenten nutzen und damit die Skalierbarkeit und betriebliche Effizienz steigern. Die Transaktion stärkt ZenaTechs akquisitionsorientierte Strategie und trägt zum Aufbau eines global integrierten DaaS-Netzwerks mit der Bereitstellung wiederkehrender, technologiegestützter Dienstleistungen bei.

Mit seiner Drone-as-a-Service-Plattform bietet ZenaTech Unternehmens- und Regierungskunden einen bequemen abonnement- und nutzungsbasierten Zugang zu schlüsselfertigen KI-Drohnendiensten, die einen raschen und leistungsstarken Service in den Bereichen Vermessungen, Inspektionen, Wartungsarbeiten, Hochdruckreinigung, Bestandsmanagement und Präzisionslandwirtschaft bieten. So fallen weder Kapitalaufwendungen noch die mit dem Besitz verbundenen betrieblichen Belastungen an; auch die Einhaltung behördlicher Vorschriften bzw. die Suche nach Drohnenpiloten entfällt. Durch die Übernahme etablierter und profitabler Dienstleistungsfirmen, die noch manuelle Low-Tech-Prozesse verwenden und reif für den Einsatz von KI-Drohneninnovationen sind, baut ZenaTech ein globales, multiservicefähiges DaaS-Netzwerk von kommunalen Standorten auf, die auf langjährigen Kundenbeziehungen und bestehenden Umsätzen basieren. Hier soll die Einbindung modernster Drohnen ein Mehr an Schnelligkeit, Präzision, Daten und Sicherheit gewährleisten. Das Unternehmen hat mittlerweile insgesamt 25 internationale DaaS-Standorte und setzt seinen Expansionskurs mit dem weiteren Ausbau seines Netzwerks und Dienstleistungsangebots fort.

Über ZenaTech

ZenaTech Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das auf autonome KI-Drohnenplattformen spezialisiert ist, um die Industrie, Behörden und den Verteidigungssektor zu transformieren. Zu seinen Tochtergesellschaften gehören die Drohnenfertigung durch ZenaDrone, ein globales Drone-as-a-Service- (DaaS)-Geschäft sowie eine separate SaaS-Sparte für Unternehmen mit mehreren Softwaremarken. Das Unternehmen verfolgt eine auf Übernahmen ausgerichtete DaaS-Roll-up-Strategie zur Digitalisierung und Automatisierung traditioneller Dienstleistungsbranchen wie Landvermessungen und Inspektionen, um ein skalierbares, wiederkehrendes Umsatzwachstum auf Drohnenbasis zu erzielen. Mit einer betrieblichen Präsenz in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und Asien treibt ZenaTech KI-Drohnen für die Landwirtschaft und die Logistik sowie für ISR-, Fracht- und Counter-UAS-Anwendungen für die US-Verteidigung und NATO-Verbündete voran. Das Unternehmen investiert in Technologien der nächsten Generation, einschließlich Drohnenschwärme, Quantencomputing und fortschrittliche KI-Autonomie, um durch seine Forschungs- und Entwicklungsinitiativen langfristige Möglichkeiten auf Schlüsselmärkten zu nutzen.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert KI-gestützte, multifunktionale autonome Drohnenlösungen, die maschinelles Lernen, prädiktive Analysen und moderne Computertechnologien für Anwendungen in den Bereichen Behörden, Verteidigung und Industrie integrieren. Dies beinhaltet multifunktionale Drohnen für Vermessungs-, Inspektions-, Logistik-, Sicherheits- und Verteidigungsanwendungen. Sein Produktportfolio umfasst die ZenaDrone 1000 für ISR-Verteidigungszwecke und Spezialfracht, die IQ Nano für die Bestandsverwaltung und Sicherheit in Innenräumen, die IQ Square für Inspektionen und Wartungsarbeiten im Außenbereich, die IQ Quad für die Landvermessung sowie die IQ Aqua für Unterwasseranwendungen. ZenaDrone betreibt drei weltweite Produktionsstätten in Arizona, Dubai und Taiwan und treibt die Entwicklung von maritimen Counter-UAS-Abfangdrohnen sowie eines integrierten Verteidigungssystems voran.

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