SAS erweitert Marketingplattform konsequent mit KI-Agenten

Heidelberg, 7. Mai 2026 -- SAS, einer der weltweit führenden Anbieter von Lösungen für Daten und künstliche Intelligenz (KI), hat seine Lösungssuite SAS Customer Intelligence 360 um umfassende agentische Funktionalitäten erweitert. Diese sollen Marketers dabei helfen, isolierte KI-Projekte in einem integrierten System zusammenzuführen. Der Anwender behält dabei die volle Kontrolle darüber, wieviel Autonomie die spezialisierten KI-Agenten bekommen sollen und wo der Mensch wieder die Steuerung übernimmt ("Human-in-the-Loop").

Die neue Generation von KI-Agenten ist dabei streng zweckgebunden, also keine schwer kontrollierbare "Universal-KI". Sie arbeitet Hand in Hand mit dem Marketer, agiert nur innerhalb definierter Leitplanken und liefert so Sicherheit und Mehrwert - zum Beispiel in den Bereichen Zielgruppendefinition, Customer Journeys und Kampagnendurchführung. Die Agenten sind direkt mit den vorhandenen Funktionalitäten von SAS Customer Intelligence 360 verknüpft, können die passenden Objekte abrufen, Empfehlungen geben und die Ausführung von Aktionen beschleunigen.

SAS hat statt einer monolithischen KI ein Multiagentensystem innerhalb seiner Customer-Intelligence-Plattform entwickelt, wobei die neuen Funktionalitäten direkt in den Marketing-Workflow eingebunden sind. Jeder Agent ist spezialisiert, kontextbewusst und handelt im Sinne des Marketers - transparent und kontrollierbar. Mit diesem Ansatz wird aus der leistungsstarken Marketingplattform ein intelligentes Betriebssystem für die Kundeninteraktion, das herkömmliche Grenzen hinsichtlich Skalierbarkeit, Geschwindigkeit und Präzision überwindet - und dadurch Relevanz und Effizienz in der Kundenansprache gleichermaßen erhöht.

SAS 360 Agent: Intelligente Koordination

Angesichts verschiedener, parallel arbeitender Agenten wird eine zentrale Koordination unerlässlich. Der SAS 360 Agent dient als Kontrollebene, über die Interaktionen zwischen den spezialisierten Agenten (Audience, Journey, E-Mail, Search und Recipes) ausgesteuert werden.

Journeys Agent: präzise und unmittelbare Umsetzung

Mithilfe des Journeys Agent erstellen Marketers Customer Journeys mittels unterschiedlichstem Content, darunter Text-Briefings, Bilder und dialogbasierte Prompts. Der Agent sucht die passenden Zielgruppen, Events sowie Touchpoints heraus und baut eine Journey-Struktur, die sich an Best Practices ebenso ausrichtet wie an den Marketingzielen. Kontrollpunkte für Human-in-the-Loop sind in den gesamten Planungs- und Entstehungsprozess integriert. So reduzieren sich Kosten und Komplexität, aber nicht auf Kosten der Vertrauenswürdigkeit. Der SAS Code, den der Agent im Hintergrund produziert, ist konsistent und sofort verwendbar, so dass sich Customer Journeys präzise und unmittelbar umsetzen lassen.

Search Agent: Schnelle, effiziente Antworten

Der Search Agent gibt Marketers die Möglichkeit, operative und leistungsrelevante Fragen innerhalb der SAS CI-360-Umgebung zu stellen. Anwender bekommen schnell und einfach kontextbezogene Antworten zu ihren internen Daten, statt Dashboards und Menüs nach den für sie relevanten Informationen durchsuchen zu müssen.

"Agentic AI heißt nicht, Maschinen die Kontrolle zu überlassen", sagt Mike Blanchard, Vice President, Customer Intelligence bei SAS. "Es geht darum, Systeme zu schaffen, die menschliches Wissen ergänzen - mit spezialisierten Agenten für jede einzelne Aufgabe."

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Thomas Maier

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