Victoria Riess erhält Anerkennungspreis für vorbildliche Lehre

Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume hat am 17. April in Augsburg erstmals den Anerkennungspreis für vorbildliche Lehre von Lehrbeauftragten an Victoria Riess von der Universität Passau vergeben

- Wissenschaftsminister Blume zeichnet "Preis für gute Lehre" aus - Der erste Anerkennungspreis für vorbildliche Lehre geht an Victoria Riess aus Nürnberg

- Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume hat am Freitag, 17. April, in Augsburg erstmals der Anerkennungspreis für vorbildliche Lehre von Lehrbeauftragten an die Dozentin der Universität Passau, Victoria Riess, vergeben

- Die Preisträgerin von der Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät wurde für ihr innovatives, didaktisch herausragendes Lehrkonzept basierend auf dem Design Thinking-Ansatz ausgezeichnet (Experiential Learning)

Die Dozentin der Universität Passau, Victoria Riess, MBA, wurde am Freitag, den 17. April 2026, in Augsburg erstmals mit dem Anerkennungspreis für vorbildliche Lehre von Lehrbeauftragten ausgezeichnet. Verliehen wurde die Auszeichnung von Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume.

Neben diesem erstmals vergebenen Anerkennungspreis wurde auch der bayerische "Preis für gute Lehre" an insgesamt 20 herausragende Hochschuldozentinnen und -dozenten aus dem Freistaat verliehen.

Victoria Riess, die in Nürnberg lebt und an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Passau lehrt, erhielt die Auszeichnung für ihr innovatives und didaktisch besonders überzeugendes Lehrkonzept. Dieses basiert auf dem Design-Thinking-Ansatz und setzt auf erfahrungsbasiertes Lernen (Experiential Learning).

In seiner Ansprache betonte Markus Blume die zentrale Bedeutung der Lehre für die Wissenschaft: "Gute Lehre ist der Herzschlag der Wissenschaft. Wo engagiert und passioniert gelehrt wird, entsteht Neugier, Mut und Vision. Exzellente Lehre ist die Grundlage für exzellente Forschung - das eine gedeiht nicht ohne das andere. Wissenschaft lebt von überzeugender Vermittlung. Herzlichen Glückwunsch an alle unsere Preisträgerinnen und Preisträger - sie sind Helden der Lehre und machen den Unterschied im Hörsaal. Mit echter Hingabe und beeindruckender Kreativität leisten sie Herausragendes: Sie vermitteln die eigene Begeisterung und formen Persönlichkeiten. Mit unseren Lehrpreisen setzen wir ein klares Zeichen: Lehre steht gleichberechtigt neben der Forschung. Sie ist kein Beiwerk, sondern Fundament unseres Wissenschaftssystems. Wer Wissen teilt, vervielfacht es - und genau das zeichnen wir heute aus."

Seit dem Wintersemester 2023/24 ist Victoria Riess als Lehrbeauftragte am Lehrstuhl von Prof. Dr. Andreas König tätig. Dort bietet sie den Kurs "Design Sprint for Digital Innovation" an, in dem Studierende nachhaltige Produkte und Dienstleistungen entwickeln. Ihr Lehransatz verbindet wissenschaftliche Fundierung mit umfangreicher Praxiserfahrung aus über 15 Jahren Tätigkeit in den Bereichen digitale Transformation, Innovationsmanagement und Zukunftstechnologien.

Besonders geschätzt wird ihr Kurs für die gelungene Kombination aus Theorie und Praxis sowie die klare Struktur. Die Studierenden arbeiten an realen Projektaufgaben in interdisziplinären Teams und erwerben dabei wichtige Kompetenzen wie Problemlösungsfähigkeit, Kreativität, Eigenständigkeit und Teamarbeit.

Victoria Riess selbst beschreibt gute Lehre als einen interaktiven, praxisorientierten Lernprozess: "Gute Lehre ist für mich ein erfahrungsbasiertes Lehrformat, auch Experiential Learning genannt, bei dem die Studierenden an realen - nachhaltigen und digitalen - Projektaufgaben anwendungs- und praxisorientiert in iterativen Teamprozessen interaktiv, kollaborativ und digital arbeiten. Dadurch vermittele ich nicht nur Werte wie nachhaltiges Handeln, sondern auch Kompetenzen wie Team- und Problemlösungsfähigkeit, Eigenständigkeit und Kreativität."

Zur Preisträgerin Victoria Riess

Victoria Riess, MBA ist Strategieleiterin, ESG- und Digital-Board-Advisorin sowie CEO und Gründerin. Sie verfügt über einen MBA der University of Cambridge und bringt langjährige Führungserfahrung in den Bereichen General Management, digitale Strategieberatung und nachhaltige Transformation mit. Ihre Expertise umfasst unter anderem digitale Geschäftsmodelle, Künstliche Intelligenz und Data Science. Als ausgezeichnete Führungskraft engagiert sie sich zudem für Innovation und die Förderung von Frauen in der Technologiebranche.

Zum "Preis für gute Lehre"

Der "Preis für gute Lehre" wird jährlich an Lehrende staatlicher Universitäten, Hochschulen für angewandte Wissenschaften sowie Kunsthochschulen in Bayern vergeben. Insgesamt werden 20 Preise verliehen, ergänzt durch den neuen Anerkennungspreis für Lehrbeauftragte. Die Auszeichnung ist jeweils mit 5.000 Euro dotiert und würdigt besonders innovative und vorbildliche Lehrkonzepte. Die Nominierung erfolgt durch die Hochschulen, wobei auch Studierende in den Auswahlprozess eingebunden sind.

Die Preisverleihung fand im Rahmen des "Bayerischen Tags für gute Lehre" an der Technischen Hochschule Augsburg statt, organisiert in Zusammenarbeit mit der Universität Augsburg, der Hochschule Kempten und der Hochschule Neu-Ulm. Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung und den Hintergrundinformationen des Bayrischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst.

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Victoria Riess, MBA ist eine anerkannte Strategieleiterin und Vorstandsberaterin für ESG und Technologie, inspirierende Keynote-Speakerin, Autorin und ausgezeichnete Top-Führungskraft in der Technologiebranche. Mit einem beeindruckenden beruflichen Hintergrund als Strategieberaterin bringt sie über 15 Jahre Führungserfahrung in den Bereichen digitale Strategieberatung und nachhaltige Unternehmensstrategie mit.

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