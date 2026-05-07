Schneller nachhaltig: Ceresana-Event zu Künstlicher Intelligenz und Bioökonomie

Tempo, Tempo! Der Umstieg auf Kreislaufwirtschaft und Bioökonomie ist dringend: Erdöl und Erdgas müssen jetzt zügig ersetzt werden durch erschwingliche und praktikable Alternativen aus erneuerbaren Rohstoffen. „Future of BioAI“, das jüngste Ceresana-Event, bringt am 12. Mai 2026 Fachleute zusammen, die mit Hilfe von Digitalisierung den Weg von grünen Ideen zu erfolgreichen Industrieprodukten verkürzen. Künstliche Intelligenz treibt die Bioökonomie voran: KI kann Tests und die Entwicklung von bio-basierten Produkten beschleunigen, aber auch beispielsweise innovative Materialien ermöglichen, den Energieverbrauch von Bioraffinerien verringern oder Recycling erleichtern.

Innovative Bio-Materialien, flink auf den Markt

Zu den Teilnehmern dieser Online-Konferenz an der Schnittstelle von Hightech und umweltfreundlicher Industrie zählt zum Beispiel polySCOUT, ein Spin-off der niederländischen Forschungsorganisation TNO: Ellen de Ruiter berichtet, wie KI neue Biokunststoffe befördert. Herkömmliche Kunststoff-Sorten brauchten vom Labor bis zur Marktreife jeweils rund 20 bis 30 Jahre – bei Bio-Polymeren muss das nun schneller gehen, etwa ihre Optimierung für biologisch abbaubare Textilfasern oder recyclingfähige Verpackungen. Wenig Zeit haben auch Krebs-Patienten und andere Zielgruppen von Biotechnologie: Roman Melachrinos von LABMaiTE, einem Spin-off der deutschen Universität Freiburg, erläutert, wie KI und Automatisierung die Zellforschung und Bioprozesstechnik schneller, effizienter und kostengünstiger machen. Wie Digitalisierung die Produktion von Biochemikalien, Biotreibstoffen und anderen Bioprodukten beschleunigt, präsentiert Jens Dedeyne von Bio Base Europe Pilot Plant, einer Pilotfabrik in Belgien. Keynotes und Panel-Diskussionen behandeln genau die praktischen KI-Fragen, die Unternehmen aktuell bewegen.

Event-Reihe zur Zukunft der Bio-Ökonomie

Die Bio-Ökonomie ist heute einer der dynamischsten Märkte. Die steigende Nachfrage nach bio-basierten Materialien und zirkulären Ressourcen, innovativen Technologien und Dienstleistungen eröffnet neue Chancen für Unternehmen, stellt sie aber auch vor neue Herausforderungen. Das Ziel der internationalen Veranstaltungsreihe „Future of Bio“ ist es, vielversprechenden Neuerungen und Geschäftsmodellen zum Durchbruch zu verhelfen. Für Juni 2026 wird von Ceresana bereits die zweite Auflage von „Future of BioPlastics“ vorbereitet.

„Future of BioAI“ findet am 12. Mai 2026 statt. Die Keynotes und Panels werden dabei am Vormittag via Microsoft Teams präsentiert. Am Nachmittag dient b2match als Plattform für Networking. Das englischsprachige Online-Event ist kostenlos. Weitere Informationen und Anmeldung: https://ceresana.com/events/future-of-bioai

Über Ceresana

Als eines der weltweit führenden Marktforschungsinstitute ist Ceresana spezialisiert auf die Bereiche Chemikalien, Kunststoffe, Verpackungen und Industriegüter. Ceresana unterstützt die dynamisch wachsende Kreislaufwirtschaft schon seit mehr als einem Jahrzehnt mit Marktanalysen zu bio-basierten Produkten und biologisch abbaubaren Materialien. Mit der digitalen Veranstaltungsreihe „Future of Bio“ schafft Ceresana eine Plattform für Experten und Fachleute, um Wissen auszutauschen, Synergien zu nutzen und gemeinsam die Zukunft der Bio-Ökonomie voranzutreiben. Mehr über Ceresana unter www.ceresana.com

Ceresana

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78464 Konstanz

Deutschland

Pressekontakt: Martin Ebner, m.ebner@ceresana.com