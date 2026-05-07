b.telligent investiert gezielt in "Healthcare & Pharma" - und holt Dr. Silvia Paddock als Top-Expertin an Bord

b.telligent setzt strategischen Fokus auf "Healthcare & Pharma". Branchenexpertin Dr. Silvia Paddock verstärkt das Team für den Aufbau moderner Gesundheitsdatenplattformen.

München, 7. Mai 2026 - Ab sofort setzt die renommierte Datenberatung b.telligent einen strategischen Fokus auf den Sektor "Healthcare & Pharma": Zum 1. Mai ist die Branchenexpertin Dr. Silvia Paddock in das Unternehmen eingestiegen. Mit ihr wird b.telligent den Aufbau moderner Gesundheitsdatenplattformen für große Klinikgruppen im Verbund mit Partnern weiter vorantreiben. Damit reagiert die Beratung auf neue Rahmenbedingungen wie den European Health Data Space (EHDS), die im Gesundheitswesen die Türen für eine zeitgemäße Datennutzung öffnen. So können erprobte Best Practices und fundiertes Security-Know-how aus anderen stark regulierten Märkten wie Finance und Insurance in die sensible Gesundheitsbranche übertragen werden.

Die Antwort auf drängende Datenfragen im Gesundheitswesen

Der Bedarf an datengestützten Lösungen in der Healthcare- und Pharmabranche ist enorm, doch oft fehlen zentrale Erkenntnisse: Wo sind die Patient:innen für spezialisierte Behandlungen, wie hoch ist der Wert einer Therapie und welche Budgeteffekte hat ihre Einführung? Viele Daten liegen gar nicht vor, sind nur analog verfügbar oder befinden sich in isolierten Silos, weshalb Gesundheitsunternehmen häufig mit Worst-Case-Szenarien kalkulieren müssen. Hier setzt b.telligent an: Mit sicheren, hybriden Datenplattformen für On-Premises- und Cloud-Umgebungen macht die Beratung Gesundheitsdaten nutzbar - datenschutzkonform, souverän und vorbereitet auf Vorgaben wie den EHDS.

Gesundheitsdaten sicher und nachhaltig vernetzen

Silvia Paddock, die seit Mai 2026 als Industry Practice Lead Healthcare & Pharma bei b.telligent tätig ist, erklärt: "Der Aufbau belastbarer, hybrider Datenplattformen im Gesundheitswesen ist kein reines Daten- oder IT-Projekt, sondern die Basis für eine bessere Patientenversorgung. Ich freue mich sehr auf meine Arbeit an spannenden Gesundheitsprojekten bei b.telligent." Sie ergänzt: "Die ausgewiesene Cloud- und Infrastruktur-Expertise von b.telligent ist aus meiner Sicht das perfekte Fundament, um Gesundheitsdaten sicher und wertstiftend zu vernetzen und diesen sensiblen Sektor nachhaltig zu transformieren."

"Mit Silvia haben wir unsere Wunschkandidatin für den Bereich Healthcare & Pharma gewonnen", erklärt Kai Kalchthaler, Geschäftsführer von b.telligent. "Silvia kennt das Daten- und Healthcare-Geschäft seit 30 Jahren aus dem Effeff. Ihr tiefgreifendes Know-how, kombiniert mit unserem Plattform-Wissen, bietet Pharma-Unternehmen und Kliniken genau die technologische Datengrundlage und -souveränität, die sie für ihren hochspezifischen Alltag und komplexe Budgetkalkulationen brauchen."

Große Beratungskompetenz für hochmoderne Datennutzung

Vor ihrem Wechsel zu b.telligent gestaltete Silvia Paddock die datengetriebene Zukunft der Healthcare-Branche bereits in Führungspositionen bei namhaften Beratungshäusern wie EY-Parthenon und PwC maßgeblich mit. Dank Stationen in der internationalen Spitzenforschung und mehr als einem Jahrzehnt strategischer Beratungsexpertise in den Bereichen Big Data und Life Sciences bringt sie genau die Erfahrung und Kompetenz mit, um komplexe Gesundheitssysteme zukunftssicher aufzustellen.

Masterclass "Fit-for-Purpose AI in Healthcare & Pharma: Weniger bauen, mehr Wirkung erzielen" auf dem World of Data

Ihr fundiertes Fachwissen wird Silvia Paddock auch vor Ort auf dem von b.telligent ausgerichteten "World of Data" einbringen. Im Rahmen des renommierten Datenevents hält sie am 11. Juni 2026 eine Masterclass zum Thema "Fit-for-Purpose AI in Healthcare & Pharma: Weniger bauen, mehr Wirkung erzielen", die sich gezielt an Entscheider:innen und Fachexpert:innen aus der Gesundheitsbranche richtet. Für Journalist:innen und Fachpublikum bietet der World of Data damit die Gelegenheit, Silvia und ihren praxisnahen Ansatz zur Nutzung von Gesundheitsdaten live zu erleben. So können sie sich aus erster Hand über aktuelle Entwicklungen an der Schnittstelle von KI, Datenplattformen und Versorgungspraxis informieren.

Mit dem Aufbau des Healthcare-Sektors positioniert sich b.telligent als idealer Technologiepartner für Krankenhäuser, Krankenkassen, Pharma-Unternehmen und Gesundheits-IT-Anbieter, um die Brücke zwischen komplexen regulatorischen Anforderungen und modernster Cloud-Architektur zu schlagen.

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b.telligent ist eine auf Analytics und Data Management spezialisierte, technologieunabhängige Beratung. Mit rund 400 Mitarbeitenden an neun Standorten in Deutschland, Österreich, Rumänien und der Schweiz unterstützt b.telligent Unternehmen entlang der Data Value Chain, angefangen bei der Strategie über die Analyse, Konzeption und Implementierung bis hin zum Betrieb und zur Weiterentwicklung der Lösung. Der Fokus liegt dabei auf der Optimierung von digitalen und datengetriebenen Geschäftsprozessen sowie von Kunden- und Lieferantenbeziehungen.

In renommierten Analysen und Rankings - etwa von brand eins, Handelsblatt, Lünendonk und BARC - wird b.telligent regelmäßig für seine Data-, Analytics- und KI-Expertise ausgezeichnet. Seit vielen Jahren zählt das Unternehmen damit zu den führenden Beratungen und Service-Providern im DACH-Raum.

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