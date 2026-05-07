SNP erweitert KI-Anwendungen für unstrukturierte Daten

-- Unstrukturierte Daten machen rund 80 % des unternehmensweiten Datenvolumens aus und bleiben für klassische Transformationstools weitgehend unerschlossen

-- SNP und das New Yorker Unternehmen Structify gründen Joint Venture Oros Data LLC zur KI-gestützten skalierbaren Verarbeitung unstrukturierter Daten

-- Die neue Lösung erweitert die Kyano®-Plattform von SNP um die Verarbeitung unstrukturierter Daten für M&A-Transaktionen und ermöglicht schnellere Time-to-Value, geringere operative und regulatorische Risiken sowie fundiertere Entscheidungen

Heidelberg, 7. Mai 2026 - SNP SE, ein führender Anbieter von Software für KI-gestützte digitale Transformation, automatisierte Datenmigration und Datenmanagement im SAP-Umfeld, hat gemeinsam mit dem US-amerikanischen KI-Spezialisten Structify ein Joint Venture gegründet. Das in New York ansässige Unternehmen entwickelt Lösungen zur Extraktion, Kontextualisierung und Verarbeitung von Unternehmensdaten. Das neu gegründete Unternehmen Oros Data LLC gehört beiden Partnern und konzentriert sich auf die Entwicklung und Anwendung KI-basierter Lösungen zur Verarbeitung großer Mengen unstrukturierter Unternehmensdaten.

Gemeinsam wollen SNP und Structify die KI-gestützte Verarbeitung unstrukturierter Daten zentral in SAP-Transformationsprojekte integrieren. Laut Branchenanalysten entfallen rund 80 % der Unternehmensinformationen auf unstrukturierte Daten. Dazu zählen geschäftskritische Informationen wie Verträge, sensible Personaldaten, IT-bezogene Dokumente oder Kundenbeschwerden, die oft nur eingeschränkt zugänglich und nutzbar sind. Im Kontext von M&A-Transaktionen kann eine unzureichende Verarbeitung dieser Daten erhebliche Kosten sowie operative und regulatorische Risiken für Käufer und Verkäufer verursachen. In einem ersten Schritt integriert SNP die Verarbeitung unstrukturierter Daten insbesondere für M&A-Szenarien in seine Kyano-Plattform.

"Der unsachgemäße Umgang mit unstrukturierten Daten erhöht die Risiken in M&A-Transaktionen erheblich und kann den Transaktionswert um bis zu 10 % mindern. Seit über 30 Jahren entscheiden sich Kunden für SNP, um komplexe Transaktionen zu beschleunigen und Risiken zu minimieren. Wir freuen uns sehr, diese neue KIgestützte Anwendung auf Basis unserer jahrzehntelangen Erfahrung anzubieten, um die M&AProzesse unserer Kunden weiter zu vereinfachen und abzusichern", sagt Steele Arbeeny, CTO von SNP North America.

"Unstrukturierte Daten sind ein zentraler Bestandteil der Informationen, die Unternehmen für ihren Geschäftsbetrieb benötigen. Wir wollen dieses Potenzial in M&A-Transaktionen erschließen und gleichzeitig sensible Informationen wie Geschäftsgeheimnisse und personenbezogene Daten konsequent schützen", ergänzt Alex Reichenbach, CEO von Structify. "Die Zusammenarbeit mit SNP schafft die Grundlage, diese Lösungen in großen Transformationsprojekten einzusetzen."

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