Die 14. Internationale Mineralien- und Edelsteinmesse in China (Hunan) findet vom 15. bis 19. Mai 2026 im Internationalen Kongress- und Ausstellungszentrum von Chenzhou statt.

Das Thema diesjähriger Messe lautet: „Dinosaurier erheben sich in den blauen Himmel – Das Kristallreich der Dinosaurierwelt“. Als einzige internationale Fachmesse für Mineralien und Edelsteine in China, die vom Staatsrat genehmigt und beim Handelsministerium registriert ist, erstreckt sich die Ausstellung über eine Gesamtfläche von 60.000 Quadratmetern mit 1.200 Standardstände und bringt über 600 Aussteller aus dem In- und Ausland zusammen.

Im Rahmen der Veranstaltung werden zwei Mitgliederder Chinesischen Akademie der Wissenschaften, Zhou Zhonghe und Xu Xing, anwesend sein, um populärwissenschaftliche Vorträge zur Paläontologie zu halten und ihre Fachkenntnisse zu Themen wie dem Ursprungder Vögel und der Evolution der Dinosaurier weiterzugeben.

Auf dem Messegelände wird ein spezieller Dinosaurier-Pavillon eingerichtet, in dem die Rekonstruktionen von Tianyan Zhi Minglong, verschiedenen Pterosauriern und Anchiornis huxleyi ausgestellt werden. Außerdem werden dort kreidezeitlicher Enantiornithinen-Bernstein, Ammoniten-Bernstein und Fossilien urzeitlicher Insekten sowie eine Sammlung seltener Mineralkristalle präsentiert, wodurch eine Plattform für den brancheninternen Austausch, die akademische Forschung und die Wissenschaftsvermittlung geschaffen wird.

Die Internationale Mineralien- und Edelsteinmesse in China (Hunan) ist seit 2015 dauerhaft in Chenzhou beheimatet und wurde seither bereits dreizehn Mal erfolgreich durchgeführt. Sie baut nach und nach eine wichtige Brücke für die Zusammenarbeit zwischen der heimischen und ausländischen Industrie, für den akademischen Austausch und die Wissenschaftsvermittlung und wird die integrierte Entwicklung des lokalen Kulturtourismus sowie der Mineralien- und Edelsteinindustrie weiter vorantreiben.