Apex vergrößert und erweitert neu entdeckte Zone mit signifikanter NdPr-Anreicherung (>30 %)

Highlights:

· Signifikante Erweiterung des neu entdeckten, sehr stark angereicherten NdPr-Horizonts (in dieser Pressemitteilung als Zone Neo bezeichnet) am Boden des Bohrlochs RIFT26-003, unter anderem mit folgenden Abschnitten:

o 13,5 m mit 1,08 % REO (31,7 % NdPr)

o 17,2 m mit 0,89 % REO (39,4 % NdPr)

o 22,7 m mit 0,79 % REO (32,8 % NdPr), einschl. 10,9 m mit 0,99 % REO (30,1 % NdPr)

o 10,5 m mit 0,91 % REO (35,2 % NdPr)

o 4,7 m mit 0,71 % REO (51,6 % NdPr)

o 4,2 m mit 1,31 % REO (33,0 % NdPr) unterstreichen das Potenzial für bedeutend höhere REO-Gehalte mit höheren NdPr-Verteilungen.

· NdPr stellt in den meisten Seltenerdmetalllagerstätten die wertvollste Komponente dar, da es für die Herstellung hochfester Permanentmagnete unerlässlich ist.

· Die NdPr-Verteilungen von 30-50 % bei einem nennenswerten REO-Gehalt in RIFT26-003 liegen deutlich über den weltweit für in karbonatitgebundenen REE-Lagerstätten typischen Werten von 14-20 %.

o So ist beispielsweise die hier gemeldete NdPr-Anreicherung durchgängig mehr als doppelt so hoch wie jene der einzigen in Betrieb befindlichen Seltenerdmetallmine in Nordamerika (Mountain Pass von MP Materials), die ein NdPr-Verhältnis von 16,4 % aufweist.(3)

· Die NdPr-Anreicherung wurde inzwischen über eine Streichlänge von >120 m zwischen RIFT-003 und RIFT-002 bestätigt (10,0 m mit 0,75 % REO und 49,0 % NdPr - siehe Pressemitteilung vom 7. April 2026). Die Mineralisierung der Zone Neo bleibt in alle Richtungen offen.

o RIFT-003 durchteufte auch eine sehr hochgradige Zone weiter oben im Bohrloch (80,0 m mit 2,29 % REO, einschließlich 23,7 m mit 4,02 % REO) mit typischeren NdPr-Verteilungen (siehe Pressemitteilung vom 28. April 2026).

Sean Charland, CEO von Apex Critical Metals, erklärte dazu wie folgt: Diese Ergebnisse stellen für das Projekt einen bedeutenden Schritt nach vorne dar und belegen einen NdPr-Gehalt über bedeutende Abschnitte und Streichlängen, der weit über jenem typischer Karbonatite liegt. Die bisherigen Ergebnisse definieren zwei scheinbar unterschiedliche mineralisierte Horizonte mit einer hochgradigen flacheren Seltenerdoxidzone und einem zweiten Horizont mit außergewöhnlicher NdPr-Anreicherung, die beide weiterhin erhebliches Erweiterungspotenzial aufweisen. Die Ergebnisse übertreffen nach wie vor die Erwartungen und deuten auf das Potenzial für eine hochwertige Seltenerdmetallentdeckung hin, und dies zu einer Zeit, in der die Nachfrage nach kritischen Magnetmetallen weiter steigt. Mit vier neuen Bohrlöchern und den laufenden Bohrungen sind wir gut aufgestellt, um die Ausdehnung und Stärke dieses Systems weiter zu erweitern und zu definieren.

Vancouver, British Columbia - 6. Mai 2026 / IRW-Press / Apex Critical Metals Corp. (CSE: APXC | OTCQX: APXCF | FWB: KL9) (Apex oder das Unternehmen), ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Ausbau seines strategischen zu 100 % unternehmenseigenen Seltenerdmetallprojekts Rift im Karbonatitkomplex Elk Creek im Südosten des US-Bundesstaates Nebraska konzentriert, freut sich, die verbleibenden Analyseergebnisse des Bohrlochs RIFT26-003 bekannt zu geben. Diese Ergebnisse aus der Bohrung RIFT26-003 umfassen Analyseergebnisse von 390,0 m bis zum Bohrlochende in 871,8 m Tiefe.

Die bisherigen Untersuchungsergebnisse definieren zwei scheinbar unterschiedliche Mineralisierungshorizonte:

· Eine hochgradige REO-Zone in der Nähe der Diskordanz, die durch historische Bohrungen (68,2 m mit 3,32 % REO in NEC11-004) und aktuelle Bohrungen (23,7 m mit 4,02 % REO in RIFT26-003) nachgewiesen wurde, innerhalb einer deutlich größeren mineralisierten Hülle mit Gehalten von >2 % REO; und

· Eine niedriger liegende, hoch angereicherte Neodym- und Praseodym-(NdPr)-Entdeckung (Zone Neo), die durch die aktuellen Bohrungen nachgewiesen wurde (siehe vorstehende Highlights, Tabelle 1 und Abbildung 2).

Fünfzehn (15) Bohrlöcher über ca. 9.817,48 m wurden abgeschlossen, wobei für dreizehn (13) Bohrlöcher (7.525 m) noch keine Ergebnisse vorliegen; eine sichtbare REO-Mineralisierung wurde in allen abgeschlossenen Bohrlöchern bestätigt.

VIDEO ANSEHEN - youtu.be/GA1vWAFKa9U . Joness Lang, EVP, und Darren L. Smith, Co-Chair des Technischen Ausschusses, sprechen über die Bedeutung der neu entdeckten, mit NdPr angereicherten Zone und die jüngsten Untersuchungsergebnisse aus dem Projekt Rift.

Wichtigste Beobachtungen und Erkenntnisse

Die Untersuchungsergebnisse aus dem unteren Teil von RIFT26-003 bestätigen die mit NdPr angereicherte Zone (Zone Neo) und erweitern diese erheblich in der Tiefe. Die scheinbare Mächtigkeit der Zone Neo, die zuvor in RIFT26-002 festgestellt wurde (10,0 m mit 0,75 % REO und 49,0 % NdPr, siehe Pressemitteilung vom 7. April 2026), hat sich signifikant erhöht. Die Mineralisierung im unteren Teil von RIFT26-003 umfasst ausgeprägte Abschnitte von 13,5 m mit 1,08 % REO (31,7 % NdPr) und 17,2 m mit 0,89 % REO (39,4 % NdPr), wobei sich die Anreicherung in dem Bohrloch über 22,7 m mit 0,79 % REO (32,8 % NdPr), einschließlich 10,9 m mit 0,99 % REO (30,1 % NdPr), in die Tiefe fortsetzt. In den unteren ca. 390 m des Bohrlochs sind mehrere weitere Abschnitte mit erhöhter NdPr-Verteilung und nennenswerten REO-Gehalten vorhanden, was die vertikale Ausdehnung und das potenzielle Ausmaß der NdPr-Anreicherung unterstreicht (Tabelle 1, Abbildung 2).

Die Ergebnisse zeigen eine erhebliche Erweiterung der bekannten Ausdehnung der Zone Neo und belegen eine Kontinuität von mindestens 120 m in Streichrichtung von Norden nach Süden.

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Abbildung 1. Plan der Phase-1-Bohrungen auf dem Projekt Rift mit dem Standort und den Analyseergebnissen des Bohrlochs RIFT26-003 (hierin gemeldet) sowie den Standorten aktiver, fertiggestellter und historischer Bohrlöcher.

Tabelle 1: Übersicht über die Analyseergebnisse von RIFT26-003

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Die Ergebnisse aus RIFT26-002 und RIFT26-003 definieren zusammen ein durchgängiges Mineralisierungssystem mit zwei Horizonten in Rift: eine hochgradige flachere REO-Zone in Vergesellschaftung mit einer Hämatit-Alteration unterhalb der Diskordanz, die über einem breiteren, mit NdPr angereicherten Abschnitt in der Tiefe liegt. Die Zone Neo (mit NdPr angereicherter Horizont) wurde inzwischen in zwei Bohrlöchern bestätigt, die ca. 120 m voneinander entfernt sind und beide in identischer Orientierung (Az 080°, -60°) gebohrt wurden, was auf eine seitliche Kontinuität des mineralisierten Systems hindeutet, das in alle Richtungen offen bleibt. Die scheinbare Mächtigkeit variiert zwischen den beiden Bohrlöchern - mit einer bemerkenswerten Erweiterung in Richtung Süden in RIFT26-003 im Verhältnis zu RIFT26-002: allerdings unterstützt die gleichbleibende Position bohrlochabwärts im Verhältnis zur oberen hochgradigen Zone einen direkten Vergleich der mineralisierten Abschnitte und stärkt das Vertrauen in die Zonenkorrelation (Abbildung 2).

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Abbildung 2. Querschnitt des Bohrlochs RIFT26-003 & RIFT26-002; REO-Gehalte und Nd-Pr-Verteilungen zwischen den Bohrlöchern.

Tabelle 2: Standort und Attribute von RIFT26-003

Bohrloch-Nr. Tiefe (m) Azimut(b) (°) Neigung(b) (°) Easting (a) Northing (a) Höhenlage

RIFT26-003 872 080 -60 742074.72 4460589.13 331,15

(a) Die Koordinaten sind in NAD83 UTMZ14 angegeben (b) Azimut und Neigung sind geplant und können entlang des

Bohrlochs

variieren.

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Foto 1. Proben RIFT003-688 & RIFT003-689 zeigen ein REO-Mineralisierungsintervall von 636 bis 638 m. RIFT003-688 enthält 1,26 % REO bei 29,0 % NdPr und RIFT003-689 enthält 1,51 % REO bei 29,0 % NdPr.

Bedeutung der NdPr-Verteilung

NdPr, Neodym und Praseodym, sind die für die Magnetherstellung relevanten Seltenerdmetalle: die entscheidenden Ausgangsstoffe von Neodym-Eisen-Bor-(NdFeB)-Permanentmagneten, die in derzeitigen und aufkommenden Technologien zum Einsatz kommen. In Seltenerdmetalllagerstätten ist die NdPr-Verteilung, die dem Anteil dieser Elemente am gesamten REO entspricht, ein wichtiger Wertindikator, da NdPr einen signifikant höheren Preis erzielt als die häufiger vorkommenden Elemente Cer und Lanthan, die in den meisten Lagerstätten, die in Karbonatit gelagert sind, vorherrschen. Die NdPr-Verteilungen in karbonatitgebundenen Seltenerdmetallprojekten bewegen sich weltweit typischerweise zwischen 14 und 20 %. Die Abschnitte von Rift mit 33-36 % NdPr sind etwa doppelt so hoch wie jene von Mountain Pass (16,4 % NdPr(3); Update S-K 1300 TRS von 2024), der einzigen in Betrieb befindlichen Seltenerdmetallmine von Nordamerika. Wenn die Verteilung von NdPr angereichert ist, sind proportional weniger der nicht so wertvollen Elemente Cer und Lanthan vorhanden, was auf eine im Verhältnis zu typischen, in Karbonatit gelagerten Systemen wertvollere Mischung von Seltenen Erden hindeutet und im Hinblick auf die weitere Entwicklung des Projekts Rift hin zur Definition einer Mineralressource von Vorteil ist.

Nächste Schritte

Das Unternehmen hat weitere Bohrungen fertiggestellt, die konzipiert wurden, um die Ausdehnung der Mineralisierung im Streichen und in der Tiefe weiter zu untersuchen; die Analyseergebnisse stehen noch aus. Die fortlaufende Verfeinerung des geologischen 3D-Modells, einschließlich der Einbeziehung der eingegangenen Analyseergebnisse, wird zu einem besseren Verständnis des mineralisierten Systems beitragen und dabei helfen, Prioritäten für die zukünftige Bohrzielerstellung zu setzen. Das Unternehmen plant derzeit die Durchführung mineralogischer Untersuchungen, um die wichtigsten Mineralien zu identifizieren, aus denen sich der hochgradige REO-Gehalt und die erhöhten NdPr-Werte zusammensetzen. Auf der Grundlage der bisherigen ersten Analyseergebnisse und laufender visueller Beobachtungen aus anderen fertiggestellten Bohrungen hat das Unternehmen den Umfang der Phase-I-Bohrungen ausgeweitet.

Qualitätssicherung / Qualitätskontrolle

Alle Bohrungen wurden mit einem Lkw-gestützten und einem auf Raupenfahrwerk montierten Diamantbohrgerät der Größe HQ durchgeführt, und alle Bohrkernproben wurden oder werden an Activation Laboratories Ltd. (Actlabs) in Ancaster, Ontario, zur Standardprobenvorbereitung (Code RX1) versandt, die das Trocknen, Zerkleinern ( 2,00 % REO. Darüber hinaus hat die Phase-I-Bohrung eine neue Zone mit stark erhöhten NdPr-Werten unterhalb des hochgradigen Materials abgegrenzt, die sich über etwa 390 m erstreckt, mit 13,5 m mit 1,08 % REO bei 31,7 % NdPr und 10,9 m mit 0,99 % REO und 30,1 % NdPr innerhalb einer breiteren Zone von 22,7 m mit 0,79 % REO bei 32,8 % NdPr.

In Kanada entwickelt Apex nach wie vor sein zu 100 % unternehmenseigenes Projekt Cap weiter, das sich 85 km nordöstlich von Prince George in British Columbia befindet. Das Bohrprogramm 2025 bestätigte eine bedeutsame Niobentdeckung mit 0,59 % Nb2O5 auf 36 m, einschließlich 1,08 % Nb2O5 auf 10 m, innerhalb eines 1,8 km langen Niobtrends. Das Projekt Cap zeigt weiterhin starkes Potenzial für eine Niobmineralisierung innerhalb eines umfassenden und bis dato nicht erkannten Karbonatitsystems.

Angesichts eines wachsenden Portfolios an Projekten mit kritischen Mineralien in Kanada und den USA befindet sich Apex Critical Metals in einer strategisch günstigen Position, um die inländischen Lieferketten für jene Mineralien zu stärken, die für moderne Technologien, saubere Energie und die nationale Sicherheit von grundlegender Bedeutung sind. Apex ist in Kanada an der Canadian Securities Exchange (CSE) unter dem Kürzel APXC, in den Vereinigten Staaten am OTCQX-Markt unter dem Kürzel APXCF und in Deutschland an der Frankfurter Börse unter dem Kürzel KL9 bzw. der WKN A40CCQ notiert. Mehr erfahren können Sie unter www.apexcriticalmetals.com und schauen Sie sich unsere Videos unter apexcriticalmetals.com/apex-critical-metals-corporate-video/ an. Um auf dem Laufenden zu bleiben, tragen Sie sich in den kostenlosen Newsverteiler unter apexcriticalmetals.com/news/news-alerts/ ein oder folgen Sie uns auf X (vormals Twitter), Facebook oder LinkedIn.

Für das Board of Directors

APEX CRITICAL METALS CORP.,

Sean Charland

Chief Executive Officer

Tel: 604.681.1568

E-Mail: info@apexcriticalmetals.com

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