iF DESIGN GOLD AWARD 2026 für RAINBOW WOOL

Aus Wolle geretteter schwuler Schafe entstand ein ausgezeichnetes Projekt für Haltung, Design, Mode und digitalen Commerce.

RAINBOW WOOL gewinnt iF DESIGN GOLD AWARD 2026: IDEAL GROUP freut sich über internationale Auszeichnung für Haltung, Design und Commerce mit gesellschaftlicher Wirkung

Heilbronn, 30. April 2026. RAINBOW WOOL wurde mit dem iF DESIGN GOLD AWARD 2026 ausgezeichnet. IDEAL ALPHA, Teil der IDEAL GROUP , freut sich gemeinsam mit Serviceplan Köln und der Schäferei Stücke über diese besondere Würdigung. Der iF DESIGN AWARD zählt zu den renommierten internationalen Designauszeichnungen und vergibt den Gold Award nur an eine kleine Auswahl besonders herausragender Arbeiten. Die IDEAL GROUP bezeichnet RAINBOW WOOL als gemeinsames Projekt mit Serviceplan Köln und der Schäferei Stücke.

RAINBOW WOOL verbindet gesellschaftliche Haltung, kreatives Storytelling, Mode und digitalen Commerce zu einem Projekt mit besonderer Strahlkraft. Aus der Wolle geretteter schwuler Schafe entstand ein hochwertiges Modematerial mit klarer Botschaft. Das Projekt unterstützt den schwulen Landwirt Michael Stücke, seine Community und Tiere, die häufig aufgrund ihrer Unfruchtbarkeit geschlachtet werden. Laut iF entstand daraus der weltweit erste Textilfaden für Queer-Rechte.

Durch prominente Partnerschaften, Community-Aktivitäten, Social Shopping und strategisches Storytelling verband RAINBOW WOOL Inklusion, Engagement und Mode zu einer mutigen Plattform mit großer Wirkung. Damit ist das Projekt weit mehr als eine klassische Kampagne: Es ist ein Beispiel dafür, wie aus einer authentischen Herkunft, einer starken kreativen Idee und einer professionellen operativen Umsetzung ein relevantes Marken- und Commerce-Erlebnis entstehen kann.

Die iF Jury würdigte insbesondere, dass Material und Botschaft bei RAINBOW WOOL untrennbar miteinander verbunden sind. Das Produkt werde zu einem lebendigen Statement, das soziale Werte wie Respekt und Toleranz direkt in das Kernangebot der Marke einbindet. Ausgezeichnet wurde RAINBOW WOOL in den Kategorien Branding- & Kommunikationsdesign sowie Kampagnen.

"RAINBOW WOOL zeigt eindrucksvoll, welche Wirkung entstehen kann, wenn kreative Idee, gesellschaftliche Haltung und operative Umsetzung konsequent zusammengedacht werden. Für uns ist diese Auszeichnung eine große Freude und zugleich eine Bestätigung dafür, wie wertvoll starke Partnerschaften sind", sagt Andre Wagemann, Geschäftsführer IDEAL ALPHA.

Die IDEAL GROUP war als Merchant of Record in das Projekt eingebunden und setzte das gesamte E-Commerce-Business für RAINBOW WOOL um. Damit übernahm die Unternehmensgruppe einen zentralen operativen Baustein hinter dem Projekt und unterstützte die Umsetzung im digitalen Handel.

Bereits vor dem iF DESIGN GOLD AWARD 2026 hatte RAINBOW WOOL internationale Anerkennung erhalten. Das Projekt wurde bereits mit mehr als 30 internationalen Auszeichnungen prämiert, darunter Awards bei den New York Festivals, Clio, Eurobest, Webby, Deutscher Digital Award und der Deutsche PR Preis.

"Der Erfolg von RAINBOW WOOL macht sichtbar, dass moderne Marken weit über den reinen Verkauf hinausgehen können. Wenn ein Produkt eine klare Haltung trägt, digital erreichbar wird und professionell umgesetzt ist, kann daraus ein Markenerlebnis entstehen, das Menschen bewegt", so Andre Wagemann weiter.

Das Projekt wurde für die Schäferei Stücke aus Löhne in Westfalen umgesetzt. Die Markteinführung erfolgte 2024, die Zielregion ist Europa.

Über RAINBOW WOOL

RAINBOW WOOL ist ein mehrfach ausgezeichnetes Projekt an der Schnittstelle von gesellschaftlicher Haltung, Mode, Markenkommunikation und digitalem Commerce. Im Zentrum steht die Wolle geretteter schwuler Schafe, die zu hochwertigen Modematerialien verarbeitet wird. Durch Storytelling, Community-Aktivierung, Social Shopping und prominente Partnerschaften wurde daraus eine Plattform für Sichtbarkeit, Respekt und Toleranz.

Über IDEAL ALPHA

IDEAL ALPHA ist Teil der IDEAL GROUP. Die IDEAL GROUP verbindet Leistungen aus E-Commerce, Logistik, Fulfillment, Marketing und PR und begleitet Unternehmen bei der Umsetzung digitaler Geschäftsmodelle und operativer Commerce-Projekte. Zur Gruppe gehören unter anderem Leistungsbereiche wie E-Commerce-Fulfillment, E-Commerce-Marktplatzmanagement, Webseiten und Webshops, Debitorenbuchhaltung, Kundenservice sowie Marketing- und PR-Leistungen. Innerhalb des erweiterten Netzwerks ergänzt ALPHA POOL die Unternehmensgruppe um Omnichannel-, Marketing-, PR- und Kampagnenkompetenz und unterstützt Marken dabei, digitale Vertriebskanäle, Kommunikation und operative Umsetzung ganzheitlich zusammenzuführen.

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Die IDEAL GROUP ist einer der führenden Full-Service-Partner für E-Commerce und Omnichannel-Lösungen im deutschsprachigen Raum. Das Leistungsspektrum reicht von Fulfillment, Lagerlogistik und Customer Service bis hin zu Buchhaltungsservices, E-Commerce-Management und Performance-Marketing. Mit der eigenen IDEAL 360° Headless Commerce Plattform bietet das Unternehmen eine technologische Komplettlösung für skalierbaren Onlinehandel.

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