Cashflow trifft Silber-Gold-Wachstum: Top-Firma vor dem nächsten großen Schritt!

GoGold verbindet laufende Produktion mit einem fortgeschrittenen Silber-Gold-Projekt im Aufbau. Der gemeldete Cashbestand liegt rechnerisch über den in der...

Machbarkeitsstudie genannten anfänglichen Investitionskosten.

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von GoGold Resources Inc.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit GoGold Resources Inc. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 06.04.2026, 5:34 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Silber und Gold bleiben im aktuellen Marktumfeld zwei der spannendsten Rohstoffe überhaupt. Gold steht für Vermögensschutz und monetäre Stabilität. Silber besitzt zusätzlich eine starke industrielle Komponente - etwa in Elektronik, Solarenergie und technologischen Anwendungen. Genau diese doppelte Rolle macht den Edelmetallsektor für Anleger weiterhin hochinteressant. In dieses Umfeld passt GoGold Resources Inc. (WKN: A1JAES) besonders gut.

Dieses Unternehmen ist kein reiner Explorer, sondern verfügt mit Parral bereits über laufende Produktion.

Gleichzeitig entwickelt…

Lesen Sie hier gerne mehr.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen:

GoGold Resources Inc.: Unternehmensmeldungen und Projektunterlagen, insbesondere Geschäftsjahr 2025, Q1/Q2 Geschäftsjahr 2026, Los Ricos South Feasibility Study sowie Meldung zur Execution Phase vom 23.02.2026. Weitere Grundlage: SRC swiss resource capital AG, Rohstoff-Reports, eigene redaktionelle Einordnung.

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Herr Jörg Schulte

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