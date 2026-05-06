Internetstörung bei .de-Domains: Was Unternehmen aus dem Ausfall lernen sollten

DNSSEC-Störung zeigt: Digitale Verfügbarkeit hängt nicht nur von Servern und Leitungen ab - sondern auch von sicherem Rollout und Rückfallkonzepten

Am Abend des 5. Mai 2026 waren zahlreiche Webseiten mit der Endung .de zeitweise nicht erreichbar. Betroffen waren sehr unterschiedliche Anbieter: Handel, Banken, Bahn, Portale, Hostinganbieter und weitere digitale Dienste. Viele Nutzerinnen und Nutzer sahen zunächst nur das Ergebnis: Webseiten ließen sich nicht aufrufen. Die Ursache lag nach den vorliegenden Meldungen jedoch nicht bei den einzelnen Webseiten selbst, sondern im Bereich DNSSEC bei der .de-Zone.

Um was ging es?

DNS ist vereinfacht gesagt das Verkehrsleitsystem des Internets. Es sorgt dafür, dass ein eingegebener Domainname zur richtigen technischen Adresse führt. DNSSEC ergänzt diese Namensauflösung um eine Sicherheitsprüfung. Damit soll sichergestellt werden, dass die Antwort auf eine Domainabfrage echt und unverändert ist. Scheitert diese Prüfung, wird die Antwort verworfen. Das ist aus Sicherheitssicht richtig. Aus Sicht der Verfügbarkeit kann es aber gravierende Folgen haben.

Der Vorfall zeigt damit ein zentrales Problem moderner digitaler Infrastruktur: Ein Server kann laufen. Die Leitung kann funktionieren. Das Rechenzentrum kann verfügbar sein. Und trotzdem ist ein Dienst für Nutzer nicht erreichbar, wenn die vorgelagerte Vertrauenskette nicht zuverlässig arbeitet.

Erkenntnis für die Einführung der E-Rechnung

Die Lehre aus dem Vorfall lautet: Neue Verfahren müssen so eingeführt, geändert und überwacht werden, dass Fehler nicht sofort flächendeckend wirken.

Entscheidend sind unabhängige Prüfungen, kontrollierte Rollouts, Monitoring aus Nutzersicht und ein tragfähiger Rückfallplan. Wenn Änderungen vorgenommen werden, darf der Rollout nicht nach dem Prinzip "alles auf einmal" erfolgen.

Aus Sicht von Unternehmen ist der Vorfall deshalb mehr als eine technische Randnotiz. Er macht sichtbar, wie eng digitale Geschäftsprozesse inzwischen von Standards, Plattformen und vorgelagerten Prüfmechanismen abhängen.

Empfehlung: Deploy & Check

Eine ähnliche Denkweise ist auch bei der Einführung der E-Rechnung erforderlich. Ab 2027 rückt für viele Unternehmen der Rechnungsausgang stärker in den Mittelpunkt. Strukturierte elektronische Rechnungen werden dann nicht mehr nur empfangen, sondern in größerem Umfang selbst erstellt und versendet.

Dabei genügt es nicht, ein ERP-System technisch auf ein neues Rechnungsformat einzustellen und anschließend alle Kunden gleichzeitig umzustellen. Sinnvoller ist ein stufenweiser Rollout.

Ein praxistaugliches Vorgehen ist ein Rollout in Wellen:

Zunächst 5 Kunden, mit denen gut kommuniziert werden kann. Danach 25 Kunden. Danach 125 Kunden. Erst wenn technische und fachliche Rückmeldungen ausgewertet wurden, sollte die nächste Stufe folgen.

Dieses Prinzip lässt sich kurz mit Deploy & Check beschreiben: ausrollen, prüfen, Fehler erkennen, Prozesse stabilisieren - und erst dann skalieren.

Gerade bei der E-Rechnung können Fehler sonst schnell breite Folgen haben. Eine Rechnung kann technisch nicht valide sein, Pflichtangaben können fehlen, Stammdaten können nicht passen oder Empfängersysteme können eine Rechnung wegen anderer Prüfregeln zurückweisen. Die Folge ist nicht nur ein technisches Problem. Es kann auch zu Zahlungsverzögerungen, Rückfragen, zusätzlichem Aufwand und Liquiditätsproblemen während der Fehlerbehebung kommen.

Validatoren sind keine zentral zertifizierten Verkehrsschilder

Ein weiteres Problem kommt hinzu: Validatoren für E-Rechnungen sind in Deutschland nicht zentral zertifiziert. Sie sind damit wie Verkehrsschilder oder Messlatten für Rechnungsdaten, aber nicht alle messen zwingend identisch. Eine Rechnung kann bei einem Empfänger akzeptiert werden und bei einem anderen wegen anderer Prüfregeln hängen bleiben.

Daher ist ein stufenweiser Rollout wichtig. Unternehmen sollten nicht darauf vertrauen, dass eine einmal intern geprüfte Rechnung überall problemlos durchgeht. Entscheidend ist die Prüfung im Zusammenspiel mit echten Empfängern, echten Prozessen und echten Rückmeldungen. Unternehmen sollten jetzt mit dem Rollout beginnen, um Störungen zu erkennen und Fehler rechtzeitig zu beheben.

Digitale Prozesse scheitern selten nur an der Technik

Die Internetstörung bei .de-Domains zeigt: Digitale Abhängigkeiten sind oft komplexer, als sie im Alltag erscheinen. Nutzer sehen eine nicht erreichbare Webseite. Dahinter steht jedoch eine Kette aus Domain, DNS, Sicherheitsprüfung, Resolver, Netz, Server, Anwendung und weiteren Diensten.

Ähnlich ist es bei der E-Rechnung. Auch dort geht es nicht nur um ein Dateiformat. Es geht um Stammdaten, Prozesse, ERP-Systeme, Validierung, Versandwege, Annahmeregeln und Kommunikation mit Kunden und Lieferanten.

Die wichtigste Erkenntnis lautet daher:

Digitale Prozesse scheitern selten nur an der Technik. Sie scheitern oft daran, dass mögliche Fehler zu schnell zu breit ausgerollt werden.

Unternehmen sollten daraus lernen. Nicht nur für ihre IT-Sicherheit, sondern auch für ihre Rechnungsprozesse, ERP-Projekte und die Einführung strukturierter elektronischer Rechnungen.

Seminarhinweis

Wer die Einführung der E-Rechnung nicht als einmalige technische Umstellung, sondern als kontrollierten Rollout vorbereiten möchte, kann das Thema im Online-Seminar "Update E-Rechnung" am 21. Mai 2026 von 8.30h-10.30h vertiefen. Es wird in Zusammenarbeit mit den Bildungseinrichtungen der IHKs Bonn, Darmstadt, Rhein-Neckar, Heilbronn und Siegen durchgeführt.

Im Mittelpunkt stehen die praktischen Anforderungen an den Rechnungsausgang ab 2027, die Formate XRechnung und ZUGFeRD, typische Fehlerquellen, der Umgang mit Validatoren sowie ein stufenweises Vorgehen nach dem Prinzip Deploy & Check.

Das Seminar richtet sich an Geschäftsführung, Rechnungswesen, IT und alle Personen, die die Umstellung der Rechnungsprozesse im Unternehmen vorbereiten oder begleiten.

Weitere Informationen und Anmeldung:

https://www.treuz.de/online-seminar-e-rechnung-update-zum-bmf-schreiben-...

Hinweis: Jochen Treuz steht Redaktionen gerne für Interviews und Gastbeiträge zur Verfügung.

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Jochen Treuz | Trainer und Berater

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Über Jochen Treuz

Jochen Treuz ist Diplom-Kaufmann, Trainer, Berater und Coach mit langjähriger Erfahrung im Rechnungswesen. Seine Fachgebiete sind die elektronische Rechnungsabwicklung (E-Invoicing), Liquiditätsmanagement sowie die Digitalisierung von Finanzprozessen. Er unterstützt Unternehmen bei der Einführung der E-Rechnung, GoBD-konformer Archivierung und digitaler Prozessoptimierung.

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