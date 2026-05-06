Medical Evidence AI: Europäische HealthTech-Plattform

HealthTech-Plattform verbindet Patientendaten, Immunstatus und KI - neue Ansätze für effizientere Krebstherapien

Die steigenden Kosten im Gesundheitswesen stellen Versicherungen, Kliniken und politische Entscheidungsträger vor große Herausforderungen. Insbesondere in der Onkologie zählen moderne Therapien zu den kostenintensivsten Behandlungsformen. Gleichzeitig wird zunehmend deutlich, dass der Therapieerfolg stark von individuellen biologischen Faktoren abhängt, die im klinischen Alltag bislang nur begrenzt systematisch berücksichtigt werden.

Genau an dieser Stelle setzt das europäische HealthTech-Projekt _Medical Evidence_ _ AI_ an. Die Plattform verfolgt einen integrativen Ansatz und kombiniert erstmals vier zentrale Ebenen: strukturierte, anonymisierte Real-World-Patientendaten, den individuellen Immunstatus (z. B. T-, B- und NK-Zellpopulationen), die Tumoraktivität im Blut (zirkulierende Tumorzellen, CTC) sowie die KI-gestützte Auswertung internationaler Studien.

Über klassische KI-Systeme hinaus

Plattformen wie OpenEvidence haben gezeigt, wie leistungsfähig KI bei der Analyse medizinischer Studien sein kann. Ihr Fokus liegt jedoch primär auf der Auswertung wissenschaftlicher Literatur. Die individuelle Situation eines Patienten - insbesondere dynamische biologische Parameter - bleibt dabei häufig unberücksichtigt.

Medical Evidence AI erweitert diesen Ansatz entscheidend: Durch die Verknüpfung von Studiendaten mit realen Patientendaten und diagnostischen Parametern entsteht eine kontextbezogene Entscheidungsgrundlage, die behandelnde Ärztinnen und Ärzte im Alltag unterstützen kann.

Kostenfaktor Onkologie: Neue Perspektiven gefragt

Nach internationalen Schätzungen können sich die Kosten für eine Chemotherapie - je nach Wirkstoff, Dauer und individueller Situation - auf mehrere tausend bis zehntausende Euro pro Behandlungszyklus summieren. Hinzu kommen Kosten für Begleitmedikation, Nebenwirkungsmanagement und stationäre Aufenthalte.

Gleichzeitig stellt sich zunehmend die Frage, ob alle Therapien in gleicher Weise von allen Patienten profitieren - insbesondere dann, wenn zentrale biologische Voraussetzungen wie ein ausreichend aktives Immunsystem nicht gegeben sind oder sich im Verlauf verändern.

Medical Evidence AI setzt genau hier an:

Durch die Integration von Immunstatus-Analysen und Tumordynamik kann die Plattform dazu beitragen, Therapieverläufe besser zu verstehen und datenbasierte Einschätzungen zu unterstützen.

Potenzial für effizienteren Ressourceneinsatz

Im Vergleich zu den Kosten komplexer onkologischer Therapien liegt der finanzielle Aufwand für ergänzende diagnostische Analysen - wie Immunstatus und Tumorzählung - im Bereich von rund 1.000 bis 1.200 Euro. Diese vergleichsweise geringe Investition kann helfen, zusätzliche Informationen zur individuellen Ausgangssituation zu gewinnen.

Ziel ist es nicht, bestehende Therapien in Frage zu stellen, sondern deren Einsatz besser zu begleiten und kontextbezogen zu unterstützen.

Langfristig könnten dadurch sowohl unnötige Belastungen für Patientinnen und Patienten reduziert als auch Ressourcen im Gesundheitssystem gezielter eingesetzt werden.

Bereits heute in Anwendung

Die Plattform basiert aktuell auf über 80 strukturierten, vollständig pseudonymisierten Patientenfällen aus der Onkologie. Erste Anwendungen erfolgen in Zusammenarbeit mit Ärzten, Praxen und spezialisierten Laboren. Eine kostenfreie, strukturierte Fallanalyse ermöglicht medizinischen Fachkreisen einen direkten Einstieg.

Ausblick: Datengetriebene Medizin in Europa

Medical Evidence AI verfolgt das Ziel, in den kommenden Jahren eine der führenden Plattformen für datenbasierte Entscheidungsunterstützung in der Onkologie in Europa aufzubauen - unter strikter Einhaltung der DSGVO. Geplant ist der Ausbau zu einer skalierbaren SaaS-Lösung für medizinische Einrichtungen.

Die Kombination aus Real-World Data, Diagnostik und KI gilt als einer der zentralen Wachstumstreiber im globalen Gesundheitsmarkt. Medical Evidence AI positioniert sich genau an dieser Schnittstelle - mit dem Anspruch, medizinische Entscheidungsprozesse transparenter, individueller und langfristig auch wirtschaftlich effizienter zu gestalten.

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Medical Evidence AI by IMMUMEDIC entwickelt eine KI-gestützte Plattform für strukturierte medizinische Evidenzanalyse in der Onkologie.

Unser Ziel ist es, medizinische Daten besser verständlich, vergleichbar und nutzbar zu machen. Dafür verbinden wir reale Patientendaten, Anamnese, Tumorstatus, Immunstatus, Tumoraktivität im Blut und aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse zu einer strukturierten Fallanalyse.

Im Mittelpunkt steht nicht die Ersetzung ärztlicher Entscheidungen, sondern deren bessere Vorbereitung und Orientierung. Medical Evidence AI soll Ärztinnen, Ärzte, Patientinnen, Patienten, Kliniken, Praxen und Partner dabei unterstützen, komplexe medizinische Informationen geordnet zusammenzuführen.

Die Plattform basiert auf langjähriger Erfahrung im Bereich Onkologie, Immuntherapie, Patientenkoordination, Laborlogistik und internationaler Zusammenarbeit mit medizinischen Partnern.

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