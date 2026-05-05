Reuters würdigt GenH2 als Vorreiter für Innovationen in der Energiespeicherung

München (IRW-Press/05.05.2026) -

Reuters würdigt GenH2 als Vorreiter im Bereich "Technologien des Wandels" für Innovationen in der Energiespeicherung

GenH2 in der Kategorie "Technologies of Change" für Energiespeicherung nominiert

München und Titusville, Florida 5. Mai 2026 GenH2 Corp., eine Tochtergesellschaft der Path2 Hydrogen AG (XETR: PTHH), gab heute bekannt, dass das Unternehmen in die engere Auswahl für die Reuters Events Energy Industry Awards 2026 aufgenommen wurde und in derKategorie "Technologies of Change" für den Energy Storage Award nominiert ist. Die Gewinner werden am Montag, den 22. Juni 2026, in New York City im Rahmen des Reuters Events Global Energy Forum (

events.reutersevents.com/energy/energy-industry-awards) bekannt gegeben.

Die Reuters Events Energy Industry Awards bringen führende Unternehmen und hochrangige Entscheidungsträger aus dem gesamten globalen Energieökosystem zusammen, um herausragende Leistungen in den Bereichen Innovation, Führung und Wirkung zu würdigen. Die diesjährige Shortlist wurde aus mehr als 500 Einreichungen ausgewählt und repräsentiert einen vielfältigen Querschnitt aus Technologieführern, Energieversorgern, Netzbetreibern, Beratungsunternehmen und staatlichen Stellen, die weltweit die Zukunft der Energie vorantreiben.

Die Nominierung von GenH2 unterstreicht die Führungsrolle des Unternehmens bei der Weiterentwicklung der Infrastruktur für flüssigen Wasserstoff, insbesondere seine firmeneigene Zero-Loss-Controlled-Storage-Technologie und skalierbare Verflüssigungslösungen, die darauf ausgelegt sind, die wachsende Nachfrage nach sauberer, effizienter Energiespeicherung zu decken.

"Wir freuen uns, dass Reuters die Kompetenz von GenH2 im Bereich der Verflüssigung und Speicherung von flüssigem Wasserstoff würdigt", sagte Josh McMorrow, Executive Chairman von GenH2. "Die patentierte kontrollierte Speicherung von flüssigem Wasserstoff von GenH2 löst die Achillesferse der Infrastruktur für flüssigen Wasserstoff, da sie die 30 % bis 50 % Verdampfungsverluste eliminieren kann, die derzeit bei Transport, Speicherung und Abgabe auftreten. Dieser technologische Durchbruch wird die preisliche Wettbewerbsfähigkeit von Wasserstoff gegenüber fossilen Brennstoffen beschleunigen. Diese Anerkennung unterstreicht die Bedeutung der Flüssigwasserstoff-Technologie von GenH2."

Die Kategorie "Technologies of Change" würdigt Innovationen, die die Art und Weise verändern, wie Energie erzeugt, gespeichert, verteilt und verbraucht wird. Die Einreichungen werden anhand von Relevanz, wirtschaftlicher Machbarkeit und disruptivem Potenzial bewertet, wobei der Schwerpunkt auf Technologien liegt, die sowohl skalierbar als auch entscheidend für den Aufbau eines widerstandsfähigeren, reaktionsfähigen Energiesystems sind.

Die Finalisten werden von einer Expertenjury geprüft, wobei in jeder Kategorie ein Gewinner und eine lobende Erwähnung vergeben werden.

Weitere Informationen zu den Reuters Events Energy Industry Awards finden Sie unter:

events.reutersevents.com/energy/energy-industry-awards .

Über GenH2GenH2 Corp. ist eine Tochtergesellschaft der Path2 Hydrogen AG (XETR: PTHH), einem an der Frankfurter Wertpapierbörse notierten deutschen Unternehmen. GenH2 ist ein Technologieführer im Bereich der Infrastruktur für flüssigen Wasserstoff, einschließlich verlustfreier kontrollierter Speicherung und fortschrittlicher Wasserstoffverflüssigung. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Herstellung standardisierter Anlagen, um den Ausbau der Midstream-Wasserstoffinfrastruktur für schwer zu dekarbonisierende Sektoren zu beschleunigen. Zum Technologieteam gehören ehemalige Wissenschaftler der NASA Hall of Fame mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Forschung, Entwicklung und Umsetzung von Wasserstofflösungen. Erfahren Sie mehr unter

www.genh2.com .

Über Path2 HydrogenDie Path2 Hydrogen AG (XETR: PTHH) ist ein in Deutschland börsennotiertes Wasserstoff-Infrastrukturunternehmen, das eine integrierte Plattform entlang der gesamten Wasserstoff-Wertschöpfungskette aufbaut. Über seine Tochtergesellschaft GenH2 Corp. mit Sitz in Titusville, Florida, entwickelt und fertigt Path2 Wasserstoffverflüssigungssysteme und Anlagen zur kontrollierten Speicherung. Durch eine strategische Vereinbarung mit ProtonH2 treibt Path2 die geologische Wasserstoffproduktion aus unterirdischen Ressourcen voran. Path2 wird von First Berlin Equity Research mit einem "Kaufen"-Rating und einem Kursziel von 2,00 bewertet. Weitere Informationen finden Sie unter www.path2hydrogen.com (

www.path2hydrogen.com)

MedienkontaktPath2 Hydrogen AG

Max Fischer

max.fischer@path2hydrogen.com

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Aussender: Path2 Hydrogen AG

Adresse: Marienplatz 2, 80331 München

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Josh McMorrow

Tel.: +49 89 139288929

E-Mail: info@path2hydrogen.com

Website: www.path2hydrogen.com

ISIN(s): DE000A1A6WB2 (Aktie)

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email : info@path2hydrogen.com

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