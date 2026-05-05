Plaid Technologies berichtet über den aktuellen Stand der Initiative zur Entwicklung von Graphenbeschichtungen für Hochleistungs

Vancouver, British Columbia - 5. Mai 2026 / IRW-Press / Plaid Technologies Inc. (CSE: STIF) (OTC: STIFF) (FWB: 5QX0) (Plaid oder das Unternehmen) hat heute ein Update über die laufende Zusammenarbeit mit Graphene Nano Works (GNW) zur Evaluierung und Weiterentwicklung einer proprietären, graphenbasierten Beschichtungstechnologie zur Verbesserung der Leistung, Widerstandsfähigkeit und Tarneigenschaften von Drohnensystemen der nächsten Generation im Luft-, See- und Bodenbereich vorgelegt.

Im Rahmen dieser fortlaufenden Bemühungen hat das Unternehmen kürzlich eine Reihe seiner hochwertigen Graphenmaterialien an Dr. Ian Flint, PhD, P.Eng., zur Prüfung und Validierung von Beschichtungsanwendungen für Drohnensysteme geliefert. Diese Arbeit soll dazu dienen, die Leistungsmerkmale weiter zu untersuchen und die fortlaufenden Gespräche über ein mögliches Joint Venture zwischen den Parteien zu unterstützen.

Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht die Erforschung des Einsatzes von Beschichtungen auf Graphenbasis zur Verbesserung wichtiger Betriebseigenschaften, darunter:

- Wärmebeständigkeit und Wärmeableitung, mit dem Potenzial, die Sichtbarkeit im Infrarotbereich zu verringern;

- Erhöhte Widerstandsfähigkeit unter extremen Umgebungs- und Betriebsbedingungen;

- Radarabsorption und geringere Erkennbarkeit;

- Elektromagnetische Störfestigkeit zum Schutz der Bordsysteme; sowie

- Gewichtsbedingte Leistungsverbesserungen zur Steigerung der Reichweite und der Nutzlast-Effizienz.

Die Parteien führen derzeit technische Bewertungen durch und befinden sich in Gesprächen über die mögliche Struktur eines Joint Ventures zur Beschleunigung der Entwicklung und Kommerzialisierung. Allerdings wurde zum jetzigen Zeitpunkt noch keine endgültige Einigung erzielt.

Der Ansatz von Plaid sieht einen anfänglichen Schwerpunkt auf der Anwendung fortschrittlicher Beschichtungen auf bestehenden Drohnenplattformen vor, um eine schnellere Validierung in der Praxis und potenzielle Chancen für eine frühzeitige Vermarktung zu ermöglichen, während die längerfristige Entwicklung integrierte, graphenverstärkte Strukturen und Systeme umfassen kann.

Der weltweite Drohnen- und Verteidigungsmarkt bietet erhebliche und wachsende Chancen, wobei die Nachfrage nach Materialien steigt, die die Widerstandsfähigkeit, Leistungsfähigkeit und Missionseffektivität autonomer Systeme verbessern.

Dr. Ian Flint, der die technische Bewertung leitet, verfügt über 30 Jahre Erfahrung in der Graphit- und Graphentechnologie, einschließlich der Entwicklung von Beschichtungen, Verbundwerkstoffen und skalierbaren industriellen Prozessen.

Das Unternehmen wird weiterhin über den Fortschritt der technischen Validierung und den Stand der Gespräche über ein mögliches Joint Venture berichten.

Über das Unternehmen

Plaid Technologies Inc. ist ein kanadisches Unternehmen für hochentwickelte Materialien, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von mit Graphen verstärkten Technologien konzentriert, einschließlich Anwendungen in den Bereichen Bauwesen, Energie und Industriematerialien.

Im Namen des Board of Directors

Guy Bourgeois

Guy Bourgeois

Direktor & Chief Executive Officer

Telefon: 1-800-585-7517

E-Mail: info@plaidtechnologiesinc.com

Website: www.plaidtechnologiesinc.com

Die Canadian Securities Exchange und ihr Regulierungsdienstleister (Regulation Services Provider) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen bezüglich der laufenden Zusammenarbeit des Unternehmens mit Graphene Nano Works; der Bewertung, Prüfung und Validierung der Graphenmaterialien und der firmeneigenen Beschichtungstechnologien auf Graphenbasis des Unternehmens; der potenziellen Anwendung von Beschichtungen auf Graphenbasis bei Drohnensystemen in den Bereichen Luft, See und Land; der potenziellen Leistungsvorteile von Beschichtungen auf Graphenbasis, einschließlich verbesserter Wärmebeständigkeit, Wärmeableitung, reduzierter Infrarotsichtbarkeit, erhöhter Haltbarkeit, Radarabsorption, reduzierter Erkennbarkeit, elektromagnetischer Widerstandsfähigkeit, Gewichtsreduzierung, erhöhter Reichweite und Nutzlast-Effizienz; des Fortschritts der Gespräche über ein potenzielles Joint Venture; der potenziellen Struktur, des Zeitplans, der Bedingungen oder des Abschlusses eines Joint Ventures; der Entwicklungs- und Vermarktungspläne des Unternehmens; potenzieller Vermarktungsmöglichkeiten in der Frühphase; der zukünftigen Entwicklung integrierter, graphenverstärkter Strukturen und Systeme; der Größe, des Wachstums und der potenziellen Chancen auf den globalen Drohnen- und Verteidigungsmärkten; sowie der Absicht des Unternehmens, weitere Updates bereitzustellen, sobald die technische Validierung voranschreitet und sich die Gespräche weiterentwickeln.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen, Annahmen und Einschätzungen des Managements zum Zeitpunkt dieser Mitteilung. Zu diesen Annahmen gehören unter anderem: dass die Zusammenarbeit des Unternehmens mit Graphene Nano Works wie derzeit erwartet fortgesetzt wird; dass die Graphenmaterialien des Unternehmens für Tests, Validierungen und den potenziellen Einsatz in Beschichtungsanwendungen für Drohnensysteme geeignet sind; dass Dr. Ian Flint und andere technische Berater oder Kooperationspartner in der Lage sein werden, die geplanten Test- und Validierungsmaßnahmen durchzuführen; dass die Ergebnisse dieser Tests und Validierungen die weitere Entwicklung, die Kommerzialisierung oder Gespräche über ein Joint Venture unterstützen werden; dass Beschichtungen auf Graphenbasis die vom Unternehmen derzeit erwarteten Leistungsmerkmale aufweisen; dass die Parteien die Gespräche über ein potenzielles Joint Venture fortsetzen werden; dass ein potenzielles Joint Venture, sofern es zustande kommt, die Geschäftsziele des Unternehmens voranbringen würde; dass das Unternehmen in der Lage sein wird, die Beziehungen zu technischen Beratern, Kooperationspartnern, Lieferanten, Auftragnehmern und anderen Dritten aufrechtzuerhalten; dass die erforderlichen Ressourcen und Finanzmittel zu akzeptablen Bedingungen zur Verfügung stehen werden; und dass sich die Markt-, technischen, wettbewerblichen, regulatorischen und allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen nicht in wesentlich nachteiliger Weise ändern werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: das Risiko, dass die Graphenmaterialien des Unternehmens bei Beschichtungsanwendungen nicht die erwartete Leistung erbringen; Risiken im Zusammenhang mit der technischen Bewertung, Prüfung, Validierung, Produktentwicklung, Herstellbarkeit, Skalierung und Kommerzialisierung; das Risiko, dass Beschichtungen auf Graphenbasis die erwarteten Leistungsvorteile nicht erzielen, einschließlich Verbesserungen hinsichtlich Wärmebeständigkeit, Wärmeableitung, Haltbarkeit, Radarabsorption, Erkennbarkeit, elektromagnetischer Widerstandsfähigkeit, Reichweite, Nutzlast-Effizienz oder anderer betrieblicher Eigenschaften; das Risiko, dass die Zusammenarbeit mit Graphene Nano Works nicht fortgesetzt wird oder nicht zu einer endgültigen Vereinbarung oder einem Joint Venture führt; das Risiko, dass ein potenzielles Joint Venture nicht zu akzeptablen Bedingungen oder gar nicht zustande kommt; das Risiko, dass sich kommerzielle Anwendungen, Kunden, Partnerschaften oder Umsatzchancen nicht im erwarteten Zeitrahmen oder gar nicht entwickeln; die Abhängigkeit von technischen Beratern, Consultants, Kooperationspartnern, Lieferanten und strategischen Vertragspartnern Dritter; Risiken in Bezug auf geistiges Eigentum, konkurrierende Technologien und Marktakzeptanz; Finanzierungsrisiken; Veränderungen der Marktnachfrage oder der Wettbewerbsbedingungen, einschließlich in den Bereichen Drohnen, Verteidigung und fortschrittliche Werkstoffe; regulatorische Anforderungen, Exportkontrollen, Beschaffungs- und Genehmigungsvorschriften; sowie die allgemeine Geschäfts-, Wirtschafts-, Kapitalmarkt- und Branchenlage.

Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Annahmen und Erwartungen angemessen sind, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Annahmen oder Erwartungen als richtig erweisen werden. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, um neuen Informationen, künftigen Ereignissen oder sonstigen Umständen Rechnung zu tragen.

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