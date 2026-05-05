QUEEN OF GREEN präsentiert "Charming Charlotte": Der neue getönte Lippenbalsam in warmem Bronzeton

Natürliche Pflege mit einem Hauch Bronze: Mit "Charming Charlotte" erweitert QUEEN OF GREEN ihre nachhaltige Lipbalm-Serie um eine neue Nuance für alle, die dezente Farbe und intensive Pflege suchen.

Mit "Charming Charlotte" bekommt die Queen of Green-Familie royalen Zuwachs:

Während die beliebte "Rosy Rosalie" für frische, rosige Akzente steht, setzt "Charming Charlotte" auf einen natürlich-warmen, modernen Look - dezent, schmeichelnd und ideal für alle, die ihre Lippen pflegen und gleichzeitig unaufgeregt betonen möchten.

Welche _Tinted Queen_ passt zu dir?

Während "Rosy Rosalie" besonders gut mit kühleren Hauttönen harmoniert, setzt die neue "Charming Charlotte" auf einen weicheren, wärmeren Look, der vor allem dem Teint mit warmem Unterton schmeichelt. Entscheidend bleibt jedoch der persönliche Stil: Erlaubt ist, was gefällt.

Wie alle Produkte von QUEEN OF GREEN steht auch "Charming Charlotte" für das Zusammenspiel aus hochwertiger Pflegewirkung, nachhaltigem Anspruch und stilvollem Design. Die Marke aus Österreich entwickelt innovative Wirkstoff-Kosmetik, die vegan und plastikfrei ist. Die Produkte werden in Wien designt, formuliert und von Hand abgefüllt; die Verpackung besteht aus einer FSC-zertifizierten Kartonhülle, die 100% biologisch abbaubar ist.

Natürliche, leistungsstarke Inhaltsstoffe wie Ringelblumen-Extrakt, Pflaumenkernöl, Jojobaöl, Macadamia-Pytosteryl und Vitamin E sind das pflegende Herzstück der "Charming Charlotte". Übrigens: alle QUEEN OF GREEN Lipbalms enthalten ganze 9 Gramm Inhalt und damit etwa doppelt so viel Produkt wie viele vergleichbare Stifte.

"Charming Charlotte" richtet sich an alle, die sich eine unkomplizierte Lippenpflege mit dezentem Farbeffekt wünschen - für den Alltag, das Büro oder unterwegs. Der Ton wirkt natürlich und verleiht dem Look eine gepflegte, moderne Ausstrahlung.

"Charming Charlotte" von QUEEN OF GREEN ist um 14,95 € ab sofort im ausgewählten Fachhandel und im Onlineshop www.queenofgreen.eu erhältlich.

Bildmaterial - Produktfotos, Stillifes und Modelsujets - steht hier zum Download bereit. https://queenofgreen.eu/pages/presse

Über QUEEN OF GREEN

QUEEN OF GREEN steht für nachhaltige, vegane Kosmetik aus Österreich, die Wirksamkeit, Ästhetik und Umweltbewusstsein verbindet. Zum Sortiment zählen clevere Pflegeprodukte für Lippen, Hände und Körper - plastikfrei verpackt, hochwertig formuliert und mit viel Liebe zum Detail entwickelt.

QUEEN OF GREEN wurde von Gründerin Julia Schauer entwickelt, die nach vielen Jahren als Beautyredakteurin Hautpflege schaffen wollte, die nicht nur wirksam ist, sondern auch der Umwelt guttut. Über zwei Jahre wurde an den Formulierungen gefeilt, bevor die ersten Produkte - drei Lippenbalsame - auf den Markt kamen. Charakteristisch für die Brand ist der Anspruch, das Beste aus Natur und Wissenschaft zu vereinen, mit sorgfältig ausgewählten, hautfreundlichen Inhaltsstoffen und einem konsequent nachhaltigen Verpackungskonzept.

Kontakt:

Julia Schauer, js@queenofgreen.eu

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Queen of Green

Frau Julia Schauer

Grinzinger Allee 5/32

1190 Wien

Österreich

fon ..: 06990519943

web ..: https://www.queenofgreen.eu

email : js@queenofgreen.eu

Queen of Green steht für vegane, plastikfreie Kosmetik aus Österreich - nachhaltig, wirksam und mit viel Liebe handgemacht. Unsere Produkte vereinen kraftvolle pflanzliche Inhaltsstoffe mit umweltfreundlichem Design. Ob Lippenpflege, Deo oder Handbalsam - bei uns trifft Wirksamkeit auf Zero Waste.

Pressekontakt:

Queen of Green

Frau Julia Schauer

Grinzinger Allee 5/32

1190 Wien

fon ..: 06990519943

email : js@queenofgreen.eu