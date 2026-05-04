Glasfaserausbau im Landkreis Ostprignitz-Ruppin gestartet - epcan versorgt über 18.200 Adressen mit Glasfaser

Anschluss von gut 18.200 Adressen über das "Graue-Flecken-Programm"

_Wittstock/Dosse / Neustadt (Dosse) / Fehrbellin - _Im Landkreis Ostprignitz-Ruppin haben offiziell die Bauarbeiten für eines der bedeutendsten Infrastrukturprojekte der kommenden Jahre begonnen. Mit dem symbolischen Spatenstich in der vergangenen Woche fiel der Startschuss für den bislang umfangreichsten Glasfaserausbau der epcan GmbH. Ziel des Projekts ist es, mehr als 18.200 Adressen mit leistungsfähiger und zukunftssicherer Glasfasertechnologie zu versorgen.

Der Ausbau stellt einen wichtigen Schritt zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur im ländlichen Raum dar. Schnelle und stabile Internetverbindungen sind heute eine grundlegende Voraussetzung für wirtschaftliche Entwicklung, moderne Arbeitsformen sowie die digitale Teilhabe von Bürgerinnen und Bürgern. Mit dem Projekt leistet epcan einen entscheidenden Beitrag, die Region langfristig wettbewerbsfähig und attraktiv zu gestalten.

Finanzierung des Förderprojekts

Der Ausbau erfolgt im Rahmen der Gigabit-Richtlinie 2.0 des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr und wird durch Mittel der Europäischen Union kofinanziert. Das Förderprogramm richtet sich gezielt an Adressen, die bislang nicht über eine Gigabitversorgung verfügen, und ermöglicht diesen Haushalten und Unternehmen den Zugang zu einem kostenlosen Glasfaseranschluss.

Kostenloser Anschluss weiterhin möglich

Auch während der Bauphase besteht weiterhin die Möglichkeit, sich für einen kostenlosen Glasfaseranschluss zu entscheiden. Voraussetzung ist, dass die Tiefbauarbeiten in der jeweiligen Straße noch nicht abgeschlossen sind. Interessierte können ihren Auftrag bequem online unter epcan.de/opr, per E-Mail an _epcan@epcan.de _oder telefonisch unter +49 (0) 25 64 / 98 99 610 einreichen.

Bauarbeiten in 23 Städten und Gemeinden parallel

Die Tiefbauarbeiten werden parallel in 23 Städten und Gemeinden umgesetzt. Der Baustart erfolgte zunächst in den Orten Wittstock/Dosse, Neustadt (Dosse) und Fehrbellin. Von dort aus wird das Ausbaugebiet schrittweise erweitert, um eine möglichst effiziente und zügige Umsetzung des Gesamtprojekts zu gewährleisten.

Die Fertigstellung des Gesamtprojekts ist für das Jahr 2029 vorgesehen. Mit Abschluss der Bauarbeiten wird ein Großteil des Landkreises über eine moderne Glasfaserinfrastruktur verfügen, die den steigenden Anforderungen an digitale Anwendungen langfristig gerecht wird.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

epcan GmbH

Frau Theresa Warlier

Stadtlohner Str. 6

48691 Vreden

Deutschland

fon ..: 02564 883374

web ..: https://epcan.de/opr

email : marketing@epcan.de

Die epcan Gruppe hat sich in den Bereichen Breitband und Cloud spezialisiert. Mit eigenen ISO-Zertifizierten Rechenzentren in der Region bietet Sie über 1.000 Unternehmenskunden sichere private Cloud-Dienste an. Der Breitbandbereich umfasst Planung, Bau, Betrieb und Wartung von Glasfasernetzen. Es werden sowohl Eigenwirtschaftlich als auch Förderprojekte umgesetzt.

Pressekontakt:

epcan GmbH

Frau Theresa Warlier

Stadtlohner Straße 6

48691 Vreden

fon ..: 02564883374

email : marketing@epcan.de