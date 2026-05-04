Bäckerei Voosen mit „Meister.Werk.NRW 2026“ ausgezeichnet

Ehrenpreis des Landes Nordrhein-Westfalen würdigt Qualität, Verantwortung und regionale Verbundenheit im Lebensmittelhandwerk

Pulheim – Die Bäckerei Voosen ist mit dem Ehrenpreis des Landes Nordrhein-Westfalen „Meister.Werk.NRW 2026 im Lebensmittelhandwerk“ ausgezeichnet worden. Die Ehrung wurde am 13. April 2026 durch Landwirtschafts- und Verbraucherschutzministerin Silke Gorißen in Düsseldorf verliehen.

Mit der Auszeichnung würdigt das Land Nordrhein-Westfalen Betriebe des Lebensmittelhandwerks, die in besonderer Weise für handwerkliche Qualität, verantwortungsvolle Betriebsführung, nachhaltiges Handeln und eine starke regionale Verankerung stehen.

Bäckerei Voosen gehört damit im Jahr 2026 zu den ausgezeichneten Unternehmen des nordrhein-westfälischen Lebensmittelhandwerks. Die prämierten Betriebe erfüllen anspruchsvolle Kriterien, zu denen insbesondere die Qualität der Produkte, handwerkliches Können, verantwortungsvolles Wirtschaften und die enge Verbundenheit mit der Region zählen.

„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung Meister.Werk.NRW2026. Sie ist für uns eine besondere Bestätigung unserer täglichen Arbeit und unseres Anspruchs, unseren Kundinnen und Kunden hochwertig handwerklich hergestellte Produkte aus unserer Backstube anzubieten. Unser besonderer Dank, gilt dem gesamten Bäckerei-Voosen-Team. Ohne die es nicht möglich wäre diesen Qualitätsanspruch 359 Tage im Jahr an unsere Kunden weiterzugeben.“

Die Landesauszeichnung wird seit über zehn Jahren gemeinsam mit den Fachverbänden des jeweiligen Gewerks vergeben. Sie macht deutlich, welche Bedeutung das Lebensmittelhandwerk für die wirtschaftliche, gesellschaftliche und kulturelle Entwicklung in Nordrhein-Westfalen hat.

Für Voosen ist die Auszeichnung zugleich Anerkennung und Ansporn, auch künftig auf Qualität, handwerkliche Tradition, Ausbildung und regionale Verantwortung zu setzen.

Bäckerei Voosen steht im Rheinland seit 1953 für handwerkliche Backkunst und hochwertige Konditorei. Besonderen Wert legt der Betrieb auf eigene Herstellung, regionale Rohstoffe, Nachhaltigkeit, Ausbildung, Kundennähe in einem familiären Umfeld.

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