Grandiose Stimmung mit der Original Mike Dee Kultshow in Badendorf

Das April-Hilight im Norden

Zum ersten Mal fand das seit über 3 Jahrzehnte in Norddeutschland bekannte und beliebte

Show- und Tanzvergnügen "Mike Dee`s Original Kultshow" in Badendorf (bei Lübeck) statt.

Der bekannte Lübecker Kult-Moderator Mike Dee präsentierte am 25. April 2026 im Ristorante "Amore Mio" wie gewohnt 3 hervorragende Künstler, die hautnah und live vor`s Mikrofon traten.

Den Anfang machte der beliebte Schlagersänger Rüdiger Schima aus NRW. Mit eigenen Titeln und Coverversionen bekannter Hits aus dem deutschen Schlager, sang sich der sympathische Künstler sofort in die Herzen der Gäste. Passend dazu war auch sein Titel "Die Herzen haben eingecheckt" und bei dem Titel "Bella Donna" sang das Publikum gleich mit - ein gelungener Auftakt.

Als zweites trat die temperamentvolle exotische Sängerin Francy B. aus dem hohen Norden vor das Mikrofon. Als Backround-Sängerin war sie u.a. mit der einen Formation von Boney M. weltweit auf Tour. Francy B. ist bekannt für ihre Hammer Pop- und Soulstimme, aber sie überzeugt ebenso mit gefühlvollen Gospel-Songs. So war es auch diesmal. Auf der Bühne performte sie erstklassig den Song "Proud Mary" von Tina Turner und mit einem Medley von Boney M. holte sie die Gäste auf die Tanzfläche.

Der dritte im Bunde war Sänger Johan Heeren - die starke Stimme aus den Niederlanden. Mit seiner dunklen und kraftvollen Stimme, ließ er vor allem die Frauenherzen höher schlagen, besonders bei seiner Coverversion "Your Man" von Josh Turner. Johan Heeren ist ein großer Fan vom unvergessenen Jack Jersey, deshalb durfte natürlich ein Titel nicht fehlen und so schenkte der charismatische Niederländer dem Publikum den wunderschönen Song "Lady".

Es gab von jedem Künstler mehrere Titel und ohne Zugaben ließ man sie nicht von der Bühne. Die Gäste klatschten kräftig mit, es wurde getanzt und gelacht. Gastwirt David Haase zauberte leckere Gerichte auf den Teller, das Service-Team war klasse und Kult-Moderator Mike Dee führte charmant und mit viel Humor wie gewohnt durch das bunte Show-Programm.

Für die tolle Technik und anschließende flotte Tanzmusik für Jung & Alt, sorgte dieses Mal Florian Präus aus Lübeck. Er selbst ist Schlagersänger und kein Unbekannter in der Musikbranche.

Es war ein grandioser Showabend mit heimischen Publikum und Gästen aus nah und fern. So kamen u.a. wie gewohnt Fans aus Schleswig-Holstein, Kreis Stormarn, Hamburg, Brandenburg

und aus Dänemark. Die weiteste Anreise hatte Achim Krabbes - Inhaber von Radio Dragon Flame.

Er kam extra aus Ungarn und traf sich mit seinem Radio-Team hier vor Ort bei der Show. Mike Dee und seine Künstler haben es wieder geschafft durch ihre natürliche Art und Darbietungen, den Menschen mit Spaß, Unterhaltung und Musik, viel Freude zu schenken. Wolfgang Piontek vom Sendestudio Lübeck ist Veranstalter dieser beliebten Live-Musik-Show und plant natürlich weitere. Darauf können sich schon jetzt die Musikfreunde freuen, denn diese Show ist einzigartig und hat längst Kultstatus erreicht. Ein schöner Abend ging zu Ende und so bleibt zu sagen: Im kleinen Ort Badendorf war die Stimmung groß !

Bericht: Hans Peter Sperber von Sperbys Musikplantage

Fotoquelle: Wolfgang Piontek

Rüdiger Schima, Mike Dee, Francy B. und Johan Heeren (v.l.n.r.)

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestraße 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 01723832237

web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Presse- und Promotionagentur:

Hans Peter Sperber

Sperbys Musikplantage

= Künstler- und Promotion-Service =

Weisestr. 55 - 12049 Berlin

kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 0172 3832237

https://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

https://www.sperbys-musikplantage.de/

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestraße 55

12049 Berlin

fon ..: 01723832237

web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de