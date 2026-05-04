Mehr als 900 von 1.000 Startplätzen vergeben – Wings for Life Run Münster am 10. Mai

Letzte Anmeldemöglichkeit für den Charity-Lauf am Aasee - Rahmenprogramm mit Musik, Massage und regionalen Verpflegungspartnern.

Am 10. Mai 2026 startet um 13.00 Uhr MEZ am Münsteraner Aasee der Wings for Life World Run. Von 1.000 Startplätzen sind bereits mehr als 900 belegt. Für die verbleibenden Plätze ist eine Anmeldung bis zum Veranstaltungstag möglich. Die gesamten Startgelder fließen in die Rückenmarksforschung der Wings for Life Foundation. Das Münsteraner Ziel liegt bei mehr als 25.000 Euro Spendengeldern.

Das Besondere am Format: Alle Teilnehmenden weltweit starten zum selben Zeitpunkt. Ein virtuelles Catcher Car holt die Läufer:innen ein. Die individuelle Strecke endet damit für jede Person zu einem anderen Zeitpunkt, abhängig vom eigenen Tempo. Ein inklusives Sportevent, welches den Start im Rollstuhl, am Rollator oder in den Laufschuhen ermöglicht. In Münster organisiert Strong Partners das lokale Event in Kooperation mit Partnern wie der LBS NordWest.

Als Schirmherren setzen sich Oberbürgermeister Tilman Fuchs und Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf ein.

Rahmenprogramm am Aasee

Strong Partners gestaltet das Warm-up und die sportliche Aktivierung vor dem Startschuss. Das Rahmenprogramm wird von einem starken Partnernetzwerk getragen: LBS NordWest, VIACTIV Krankenkasse, Fiege, Sparkasse Münsterland Ost, Finanz Informatik, Dermasence und HADLEY unterstützen den Lauf als Hauptpartner. Vor Ort sorgen die Event-Leezen für Proteinshakes und Kaffee, Glowkitchen für Bananenbrot als Sportlersnack sowie die Finne Brauerei für Erfrischung. Wer nach dem Lauf eine Massage benötigt, wird vom Team des Performance Loft physiotherapeutisch betreut. Die AWM (Abfallwirtschaftsbetriebe Münster) sorgen für einen umweltgerechten Ablauf am Aasee.

„Für uns ist der 10. Mai mehr als ein Laufevent. Über 900 angemeldete Teilnehmende zeigen, dass Münster bereit ist, gemeinsam etwas zu bewegen und sich stark zu machen. Wir laufen für die Menschen, die gerade nicht laufen können. Es geht um Fürsorge, um Gemeinschaft und um die Frage, was wir füreinander tun.“, sagt Paula Menninghaus, CEO, Strong Partners GmbH

Letzter Aufruf: Anmeldung noch bis zum Veranstaltungstag möglich

Wer noch keinen Startplatz hat, kann sich noch bis zum 10. Mai seinen Platz für den Organized App Run in Münster sichern. Gemeinsam starten wir um 13.00 Uhr an der LBS Wiese am Aasee. Von dort wählt jede:r seine individuelle Route durch Münster.

Alle Eckdaten auf einen Blick:

Veranstaltung: Wings for Life World Run Münster 2026

Datum: Sonntag, 10. Mai 2026

Uhrzeit: 13:00 MEZ (weltweiter simultaner Startschuss)

Ort: LBS Wiese am Aasee

Anmeldung und Infos: https://strong-partners.de/blog/der-wings-for-life-world-run-in-muenster