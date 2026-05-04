Ardea Heimkinosessel: Touchscreen-Steuerung trifft Wellness-Technologie

Entertainment meets Wellness: Die neue Ardea-Serie verbindet Heimkino-Ausstattung mit professionellen Entspannungsfunktionen - gesteuert über integriertes Touchscreen-Display.

Sofanella launcht Premium-Cinema-Kollektion mit zentraler Display-Bedienung - Massage, Heizung und Film-Vibration in einem System._ _

Touchscreen als zentrale Kommandozentrale

Mit der Ardea-Kollektion präsentiert Sofanella einen Heimkinosessel, der weit über klassische Cinema-Sessel hinausgeht. Das Herzstück ist eine intelligente Mittelkonsole mit integriertem Touchscreen, über die sämtliche Funktionen gesteuert werden - von der elektrischen Verstellung über Massage und Heizung bis zur Film-synchronen Vibration.

"Ardea vereint zwei Welten: Entertainment und Wellness", erklärt Sandra Sollinger von Sofanella. "Das Touchscreen-Display macht die Bedienung intuitiv - alle Funktionen auf Fingertipp erreichbar, ohne komplizierte Fernbedienungen oder versteckte Tastenkombinationen."

Umfassende Funktionen über ein Display

Das Touchscreen-Display der Mittelkonsole steuert eine beeindruckende Bandbreite an Komfortfunktionen:

Elektrische Verstellsysteme:

* Stufenlose Fußstützenverstellung für optimale Beinlagerung

* Motorische Kopfstützenverstellung in der Höhe

* Elektrisch verstellbare Lordosenstütze für individuelle Lendenwirbelstütze

* Separate Rückenlehnenverstellung pro Sitzplatz

Wellness-Funktionen:

* Massage-Vibration mit einstellbarer Intensität

* 2-Stufen-Heizung für Sitz und Rückenlehne

* Herz-Waage-Position für therapeutische Entspannung

* Massage synchron zu Musik für tiefere Relaxation

Entertainment-Features:

* Bluetooth-Konnektivität zu TV, Smartphone, Gaming-Konsole

* Film-Synchron-Vibration reagiert auf Bildschirm-Handlung

* Separate Vibrationskontrolle mit stufenloser Intensität

* Lautstärke-Regelung für integriertes Soundsystem

Ambiente und Komfort:

* LED-Beleuchtung in 12 wählbaren Farben

* Gekühlte Getränkehalter mit LED-Akzenten

* Elektrische Stauraumöffnung

* Wireless-Charging und USB-A/USB-C Anschlüsse

"Die zentrale Steuerung über das Display vereinfacht die Nutzung enorm", so Sollinger. "Statt verschiedener Bedienelemente gibt es eine intuitive Oberfläche - wie bei einem Smartphone."

Memory-Funktion für persönliche Profile

Das intelligente Speicher-System unterscheidet Ardea von klassischen Heimkinosesseln. Bis zu zwei komplette Sitzprofile können pro Platz gespeichert werden:

Profil 1 - Action-Modus: Fußstützen moderat ausgefahren, Rückenlehne leicht zurückgelehnt, Film-Vibration auf hoher Intensität, Kopfstütze in mittlerer Position - optimiert für intensive Blockbuster.

Profil 2 - Wellness-Modus: Herz-Waage-Position mit hochgelagerten Beinen, Rückenlehne weit zurückgefahren, Massage aktiviert, Heizung auf Stufe 2, sanfte Beleuchtung - perfekt für Entspannung.

Ein Fingertipp auf das gespeicherte Profil, und der Sessel fährt automatisch alle Positionen an. Die praktische "All Close"-Funktion bringt alle Verstellungen mit einem Befehl in die Ausgangsposition zurück.

Film-Synchron-Vibration für immersive Erlebnisse

Eine Innovation der Ardea-Serie ist die Bluetooth-gesteuerte Film-Vibration. Der Sessel verbindet sich drahtlos mit dem Fernseher oder Gaming-System und analysiert das Audiosignal in Echtzeit:

Bei Action-Filmen: Explosionen, Verfolgungsjagden und Einschläge werden körperlich spürbar - die Vibrationen synchronisieren sich präzise mit der Bildschirm-Handlung.

Bei Musikfilmen: Bassfrequenzen pulsieren durch die Sitzfläche und verstärken das akustische Erlebnis haptisch.

Beim Gaming: Schüsse, Kollisionen und Treffer erzeugen entsprechende Vibrationen für maximale Immersion.

Die Intensität lässt sich stufenlos über das Touchscreen-Display anpassen - von subtilen Effekten bei ruhigen Szenen bis zu kraftvollen Vibrationen bei Action-Sequenzen.

Herz-Waage-Position: Wellness mit wissenschaftlichem Fundament

Die elektrisch verstellbaren Fußstützen fahren bei Ardea so weit nach oben, dass die Beine oberhalb des Herzens gelagert werden können. Diese Herz-Waage-Position bietet nachweisbare gesundheitliche Vorteile:

* Entlastung der Wirbelsäule durch reduzierte Druckbelastung

* Verbesserte Durchblutung durch optimierte Körperposition

* Förderung der Atmung durch entlastete Bauchorgane

* Unterstützung der Regeneration nach körperlicher Belastung

"Die Herz-Waage-Position wird von Physiotherapeuten empfohlen", erklärt Sollinger. "Bei Ardea ist sie elektrisch auf Knopfdruck erreichbar - kombiniert mit Massage und Heizung ein echtes Wellness-Erlebnis."

Massage und Heizung für ganzheitliche Entspannung

Die integrierte Massage-Funktion arbeitet mit sanften Vibrationen, die Verspannungen lösen und die Durchblutung fördern. Besonders innovativ: Die Massage kann mit Musik synchronisiert werden - für rhythmische Entspannung im Takt Ihrer Lieblingsmusik.

Die 2-Stufen-Heizung sorgt für wohlige Wärme in Sitz und Rückenlehne. Kombiniert mit der Massage entsteht ein Komfortniveau, das sonst nur professionelle Massage-Sessel bieten.

"Ardea ist nicht nur für Filmabende gedacht", so Sollinger. "Die Wellness-Funktionen machen ihn zum täglichen Rückzugsort - nach dem Sport, nach stressigen Arbeitstagen oder einfach zum bewussten Entspannen."

Leder-Ausführung: Luxuriöse Ausstrahlung, pflegeleicht bei verschütteten Getränken oder Snacks, entwickelt charaktervolle Patina über die Jahre.

Stoff-Ausführung: Wohnliche Optik, atmungsaktiv ohne Temperatureffekte, angenehme Haptik bei direktem Hautkontakt.

Technisch sind beide Materialvarianten identisch ausgestattet - die gleiche Touchscreen-Steuerung, die gleichen Wellness-Funktionen, die gleiche Film-Vibration.

Durchdachte Details für Entertainment-Enthusiasten

Neben den Hauptfunktionen bietet Ardea zahlreiche durchdachte Details:

Gekühlte Getränkehalter: Aktive Kühlung hält Drinks während mehrstündiger Sessions auf idealer Temperatur. Die LED-Beleuchtung setzt stimmungsvolle Akzente.

Wireless-Charging: Die induktive Ladefläche lädt Smartphones kabellos auf. USB-A und USB-C Anschlüsse versorgen zusätzliche Geräte.

Elektrischer Stauraum: Die motorisch öffnende Stauraumklappe bietet Platz für Snacks, Fernbedienungen und Controller. Zusätzliche ausziehbare Fächer in den Armlehnen sorgen für Ordnung.

LED-Ambiente-Beleuchtung: 12 wählbare Farben schaffen die passende Atmosphäre für jedes Genre - von warmem Bernstein für Romanzen bis zu dynamischem Blau für Science-Fiction.

Robustes Federkern-System: Nosag-Federung im Sitz garantiert dauerhaften Komfort auch bei intensiver Nutzung.

Intuitive Bedienung ohne Einarbeitung

Die Touchscreen-Oberfläche orientiert sich an modernen Smartphones. Klare Icons, logische Menüstrukturen und sofortige visuelle Rückmeldungen machen die Bedienung selbsterklärend:

Wischen für Helligkeitsanpassung der Beleuchtung, Tappen für Funktionsaktivierung, Schieberegler für Vibrations- und Massageintensität, schneller Zugriff auf gespeicherte Profile über dedizierte Buttons.

"Selbst technikferne Nutzer finden sich sofort zurecht", so Sollinger. "Das Display funktioniert genau wie das Smartphone, das jeder täglich nutzt."

Probesitzen in drei Showrooms

Die komplette Ardea-Kollektion kann in drei Sofanella Showrooms persönlich getestet werden - in Alling bei München, Bielefeld und Dreieich bei Frankfurt:

Besucher können die Touchscreen-Steuerung selbst ausprobieren, alle Verstellfunktionen testen, die Massage-Funktion in verschiedenen Intensitäten erleben, die Herz-Waage-Position einnehmen und die Film-Vibration mit Beispiel-Content testen.

Der direkte Vergleich zwischen Leder und Stoff hilft bei der Materialentscheidung. Das Showroom-Team demonstriert die Memory-Funktion und erklärt optimale Einstellungen für verschiedene Nutzungsszenarien.

"Ardea muss man erleben, um den Funktionsumfang wirklich zu verstehen", erklärt Sollinger. "Das Zusammenspiel von Film-Vibration, Massage, Heizung und elektrischer Verstellung in der Herz-Waage-Position ist beeindruckend."

Direktvertrieb für Premium-Ausstattung

Sofanella verkauft die Ardea-Kollektion direkt an Endkunden. Die umfassende technische Ausstattung - Touchscreen, Bluetooth-Vibration, Massage, Heizung, gekühlte Getränkehalter - wäre über klassische Möbelhändler deutlich teurer.

"Durch Direktvertrieb können wir diese Premium-Ausstattung zu fairen Preisen anbieten", so Sollinger. "Kunden zahlen für Qualität und Technologie, nicht für Handelsspannen."

Die Fertigung erfolgt auftragsbezogen. Jeder Ardea wird nach Bestellung individuell produziert - garantiert als Neuware. Die Lieferung erfolgt inklusive Aufbau bis zur Wunschposition. Alle Verpackungsmaterialien werden mitgenommen.

Die Sofanella Erfahrungen bestätigen: Kunden schätzen besonders die umfassende technische Ausstattung, die intuitive Touchscreen-Bedienung und das Zusammenspiel von Entertainment- und Wellness-Funktionen.

Zielgruppen: Von Cineasten bis Wellness-Enthusiasten

Die Ardea-Kollektion spricht verschiedene Nutzergruppen an:

Film-Enthusiasten: Die Film-Synchron-Vibration und Memory-Profile für verschiedene Genres machen jeden Blockbuster zum intensiven Erlebnis.

Wellness-Bewusste: Herz-Waage-Position, Massage und Heizung bieten therapeutische Entspannung auf wissenschaftlichem Fundament.

Technik-Affine: Die Touchscreen-Steuerung, Bluetooth-Konnektivität und umfassenden Einstellmöglichkeiten begeistern Tech-Fans.

Paare mit unterschiedlichen Vorlieben: Die Memory-Funktion speichert individuelle Profile - jeder kann seine bevorzugten Einstellungen auf Knopfdruck abrufen.

Gamer: Die Film-Vibration funktioniert auch mit Gaming-Konsolen und verstärkt die Immersion bei Action-Games deutlich.

Verfügbarkeit und Informationen

Weitere Informationen: www.sofanella.de

Kostenfreie Materialproben auf Anfrage Probesitzen nach Terminvereinbarung in den Showrooms:

* Alling bei München

* Bielefeld

* Dreieich bei Frankfurt

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Online Möbelhaus 24 GmbH

Sandra Sollinger

Am Sonnenlicht 5

82239 Alling

Deutschland

fon ..: +4981415091000

web ..: https://www.sofanella.de

email : marketing@sofanella.de

Sofanella entwickelt technologisch fortschrittliche Sitzmöbel mit Fokus auf Entertainment und Wellness. Das Unternehmen verbindet innovative Funktionen wie Touchscreen-Steuerung und Film-Vibration mit professionellen Entspannungstechnologien. Durch Direktvertrieb macht Sofanella Premium-Ausstattung zu fairen Preisen zugänglich. Drei Showrooms in Alling bei München, Bielefeld und Dreieich bei Frankfurt ermöglichen persönliches Testen.

Pressekontakt:

Online Möbelhaus 24 GmbH

Sandra Sollinger

Am Sonnenlicht 5

82239 Alling

fon ..: +4981415091000