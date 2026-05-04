Validato optimiert Prüfprozesse: Strukturierte Sicherheitschecks für moderne HR?Teams

Validato stellt ein strukturiertes Modell für Background-Checks vor, das Unternehmen im DACH-Raum durch klar definierte Prüfphasen bei sicheren Personalentscheidungen unterstützt.

Validato erweitert seine Plattform um ein klar gegliedertes Prüfmodell, das Unternehmen im deutschsprachigen Raum eine durchgängige Struktur für Risikoanalysen im Personalbereich bietet. Der gesamte Prozess umfasst drei zentrale Schritte, die gemeinsam eine fundierte Grundlage für sichere Einstellungsentscheidungen bilden und zugleich langfristige Compliance sicherstellen.

Die erste Stufe des Modells bildet das Pre-Screening. Dieser Einstiegsprozess ermöglicht Unternehmen eine schnelle Einschätzung grundlegender Sicherheitsaspekte, bevor ein Kandidat in tiefere Auswahlverfahren gelangt. Digitale Identitätsprüfungen sowie der Abgleich mit relevanten internationalen Listen können unmittelbar über die Plattform angestoßen werden, wodurch Personalabteilungen bereits in frühen Phasen klare Hinweise zur Eignung erhalten. Automatisierte Abläufe und sofort verfügbare Resultate führen dazu, dass potenzielle Risiken schnell erkennbar werden.

In der zweiten Phase werden detaillierte Hintergrundanalysen durchgeführt. Dabei konzentriert sich Validato auf die Überprüfung beruflicher Qualifikationen, Ausbildungsnachweise und früherer Tätigkeiten. Offizielle Dokumente werden systematisch validiert, wodurch Unstimmigkeiten zuverlässig identifiziert werden können. Da die Plattform internationale Abläufe unterstützt, lassen sich auch Nachweise aus dem Ausland effizient prüfen. Diese vertiefende Analyse schafft ein umfassendes Bild über die fachliche und persönliche Integrität eines Bewerbenden.

Für laufende Arbeitsverhältnisse stellt Validato ein Re-Screening-Konzept bereit, das die dritte Phase des Modells darstellt. Hierbei werden bestehende Mitarbeitende in regelmäßigen Abständen erneut geprüft, um sicherzustellen, dass Sicherheitsanforderungen dauerhaft erfüllt sind. Besonders in sensiblen oder sicherheitsrelevanten Positionen behalten Unternehmen so mögliche Veränderungen im Blick. Turnusmäßige Prüfintervalle oder anlassbezogene Aktualisierungen unterstützen Compliance?Programme und stärken interne Kontrollmechanismen.

Die technische Basis für diesen dreistufigen Ansatz bildet eine ISO?27001?zertifizierte Infrastruktur, die den Schutz sensibler Daten gewährleistet. Die Umsetzung folgt europäischen Datenschutzstandards und erfüllt damit sämtliche Vorgaben zur DSGVO-konformen Verarbeitung. Unternehmen können alle Module über Schnittstellen nahtlos in bestehende HR?Systeme integrieren, wodurch ein kontinuierlicher und medienbruchfreier Prozess entsteht.

Als zusätzliche Information: CypSec entwickelt moderne Sicherheitslösungen im Bereich Cyberschutz und unterstützt Unternehmen beim Aufbau stabiler digitaler Strukturen. Die innovativen Systeme des Unternehmens fördern die sichere Verarbeitung sensibler Daten innerhalb von Plattformen wie Validato.

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Validato AG

Herr Reto Marti

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Validato ist ein führender Anbieter für digitale Background Checks und Human Risk Management mit Sitz in Zürich. Die Plattform hilft Unternehmen dabei, Bewerberinnen sowie bestehende Mitarbeitende effizient und strukturiert auf Integrität, Interessenskonflikte und potenzielle Risiken zu prüfen - datenschutzkonform, modular und skalierbar.

Speziell auf die Anforderungen im DACH-Raum ausgerichtet, verzichtet Validato auf Set-up-Gebühren, Jahresgebühren sowie Mindestanzahlen an Screenings und lässt sich flexibel in bestehende HR- oder Recruiting-Prozesse integrieren.

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