Radiogemafrei.de: Die einfache und rechtssichere Lösung für gute Musikbeschallung und visuelle Unterhaltung

Mehr Atmosphäre. Weniger Aufwand.Jetzt mit Rabattcode !

Mit Radiogemafrei.de bringen Sie professionelle Musik und faszinierende Videos in Ihre Räume - einfach, rechtssicher und sofort einsatzbereit.

Die passende Musik entscheidet maßgeblich über Atmosphäre, Wohlbefinden und Verweildauer von Kunden. Mit Radiogemafrei.de steht Unternehmen aus Gastronomie, Einzelhandel, Hotellerie und Gewerbe eine unkomplizierte und kosteneffiziente Lösung für hochwertige, GEMA-freie Musikbeschallung zur Verfügung.

Musikstreaming ohne Lizenzsorgen

Radiogemafrei.de bietet ein breites Musikangebot von Klassik bis Pop - perfekt abgestimmt für den Einsatz in gewerblichen Räumen. Der Service ermöglicht rechtssicheres Musikstreaming ganz ohne zusätzliche GEMA-Gebühren. Dank browserbasierter Nutzung ist keine aufwendige Installation erforderlich: Ein internetfähiges Gerät wie PC, Laptop, Tablet oder Smartphone genügt, um sofort auf die Musikbibliothek zuzugreifen.

Mit über 40 Jahren Erfahrung in der Musikbeschallung setzt der Anbieter auf Qualität, Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit. Der Zugang ist bereits ab 99 Euro pro Jahr für einen Raum erhältlich - unabhängig von dessen Größe - und wird innerhalb von 24 Stunden freigeschaltet.

Flexible Offline-Lösung per USB

Für Standorte ohne stabile Internetverbindung bietet Radiogemafrei.de eine praktische Offline-Alternative: Auf einem USB-Stick stehen rund 5.000 Musiktitel in 20 kuratierten Playlists (M3U-Format) zur Verfügung. Diese Lösung ist zeitlich unbegrenzt nutzbar und eignet sich sowohl für einzelne Beschallungsräume als auch als Firmenlizenz für mehrere Standorte oder mobile Einsätze, etwa bei Veranstaltungen.

Zusätzlicher Mehrwert: 24-Stunden-TV

Ergänzend zur Musikbeschallung bietet Radiogemafrei.de ein 24-Stunden-TV-Format auf USB-Stick. Hochwertige Videos mit eindrucksvollen Reisebildern, Tierfilmen und Unterwasseraufnahmen sorgen für visuelle Unterhaltung und fungieren als aufmerksamkeitsstarker Eyecatcher - etwa im Supermarkt, an Verkaufstheken, in Wartezonen, an Hotelrezeptionen oder in öffentlichen Einrichtungen.

Die Inhalte lassen sich denkbar einfach nutzen: USB-Stick einstecken und direkt starten. Die Kombination aus beruhigenden Bildern und optionaler Musik schafft eine entspannte Atmosphäre und verbessert das Kundenerlebnis nachhaltig.

Fazit

Radiogemafrei.de verbindet einfache Handhabung, rechtliche Sicherheit und vielseitige Einsatzmöglichkeiten in einer Lösung. Ob als Streamingdienst oder Offline-Variante - Unternehmen profitieren von professioneller Musikbeschallung und moderner Unterhaltung, die Atmosphäre schafft und Kunden begeistert. Jetzt für kurze Zeit 10% Bonus mit Rabattcode : radio

Weitere Infos : https://www.radiogemafrei.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Radiogemafrei.de

Herr Johannes Kayser

Zur Schanze 12

33154 Salzkotten

Deutschland

fon ..: 05258930104

web ..: http://www.radiogemafrei.de

email : support@radiogemafrei.de

Radiogemafrei.de ist ein professioneller Musik Streaming Service mit GEMA-FREIER Musik zur Beschallung Ihrer Räume und Wartezonen, preiswert und rechtssicher mit Freistellung. Angenehme Hintergrund Musik für Gäste und Kunden . Musik von Klassik bis Pop schafft Atmosphäre und ein tolles Einkaufserlebnis mit geringen Kosten und 5000 Musiktiteln, maßgeschneidert in 20 kuratierten Playlists.

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