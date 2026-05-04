OLIVE TREE PEOPLE gibt Patentanmeldung für 100% wasserfreie Rezeptur bekannt

OLIVE TREE PEOPLE ersetzt das in konventioneller Kosmetik zu 70% enthaltene Wasser durch das hoch effektive "Elixier des Olivenbaumes"

OLIVEDA International, Inc. (OTCID: OLVI) gab bekannt, dass seine Tochtergesellschaft OLIVE TREE PEOPLE, der weltweit führende Anbieter von Waterless Beauty, eine Patentanmeldung für ihre zu 100% wasserlose Formulierung eingereicht hat.

"Waterless Beauty" ist der am schnellsten wachsende Sektor in der Schönheitsindustrie. Schließlich ist Wasser zum Trinken gedacht, nicht zur Hautpflege. Als Thomas Lommel, Gründer von OLIVE TREE PEOPLE, sein erstes Produkt - das Nahrungsergänzungsmittel I01 - in seinem Baumhaus entwickelte, lag sein Fokus nicht auf "Waterless", sondern vielmehr darauf, die Magie der Olivenbäume in die Welt zu tragen. Als er jedoch erfuhr, dass Wasser in der Regel an erster Stelle der Inhaltsstoffliste (INCI) fast aller Hautpflegeprodukte steht, und damit etwa 70% des Inhalts ausmacht, entstand die Idee, diese 70% Wasser durch das "Elixier des Olivenbaums" zu ersetzen.

Dieses Konzept wurde von dem Motto geleitet: "Was für das Innere das Beste ist, muss auch für das größte Organ des Körpers - die Haut - am besten sein."

Von diesem Moment an wurden alle OLIVEDA-Produkte sowie die anderen Marken unter dem Dach von OLIVE TREE PEOPLE auf Basis des "Elixiers des Olivenbaums" entwickelt. Dieses Elixier ist kein Öl, sondern ein flüssiger Extrakt aus Blättern und Oliven, dessen Hauptwirkstoff das hoch effektive Antioxidans Hydroxytyrosol ist.

Mit der Einreichung dieser Patentanmeldung haben unabhängige Gutachter nun offiziell bestätigt, dass die Produkte von OLIVE TREE PEOPLE tatsächlich zu 100% wasserfrei sind - das bedeutet, dass Wasser nirgendwo mehr in unseren Inhaltsstofflisten auftaucht, nicht einmal ganz am Ende.

Für OLIVE TREE PEOPLE, für sein "Waterless Beauty Movement" und für alle seine über 70.000 Pioniere der Waterless Beauty bedeutet dieser Meilenstein, dass die Bemühungen des Unternehmens um Aufklärung und Verbraucherbewusstsein nun noch einfacher und folglich noch erfolgreicher umgesetzt werden können.

Waterless Beauty ist nicht nur "the next big Thing" in der Beauty-Branche; sie steht für die neue Generation von "Clean Beauty", ganz einfach weil sie funktioniert. OLIVE TREE PEOPLE, ist nicht nur der Pionier dieser Bewegung, sondern auch das weltweit führende Unternehmen im Bereich der Waterless Beauty.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Oliveda Deutschland GmbH

Frau Claudia Schwahlen

Neuer Zollhof 3

40221 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: +49-211-22 05-92 69

web ..: https://olivetreepeople.com/

email : claudia.schwahlen@oliveda.com

Über Oliveda International, Inc.

Die OLIVEDA International, Inc. und ihre Tochtergesellschaft OLIVE TREE PEOPLE Inc. sowie die europäischen Unternehmen OLIVE TREE PEOPLE Europe AG, OLIVEDA Deutschland GmbH und Olive Tree Farmers SL wurden von dem deutschen Immobilieninvestor Thomas Lommel gegründet. Das Unternehmen verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Management und in der biologischen Zertifizierung beim Anbau von Bergolivenbäumen; in der Gewinnung erstklassiger, international ausgezeichneter extra native Olivenöle, in der Extraktion von Hydroxytyrosol, sowie in der Herstellung und dem Vertrieb kosmetischer und ganzheitlicher Waterless Beauty Produkten rund um den Olivenbaum.

Thomas Lommel ist der Erfinder der Olivenbaumtherapie "10 Jahre in 14 Tagen", sowie des "Olive-Matcha", der auf gemahlenen Olivenblättern basiert. Ebenfalls einzigartig ist der von Lommel entwickelte Kaffeeersatz "Olive Mush" auf Basis von Olivenblättern und Hydroxytyrosol. Darüber hinaus ist Lommel erfolgreich in der schnell wachsenden Achtsamkeitsbranche tätig - mit der von ihm entwickelten "Olive-Tree-Sound-Bath- Meditation" sowie den Frequenzen seiner Olivenbäume, die er weltweit zugänglich macht. Neben den eingetragenen Kosmetikmarken OLIVEDA und LA Dope gehören unter anderem auch OLIVE re:connected to Nature, The Intuition of Nature und Olive Mush und Olive Rose zum Markenportfolio.

Thomas Lommel gilt als der größte Naturschützer der andalusischen Region Arroyomolinos de Léon, wo er über 30.000 hundertjährige Bergolivenbäume nachhaltig bewirtschaftet und schützt.

Mit seiner Thomas-Lommel-Stiftung bringt er das Wasser, das er in seinen Waterless Beauty-Produkten nicht verwendet, zu den Menschen in Afrika, indem er vor Ort Wasserbrunnen baut.

Nach dem in 2025 vollzogenen Rückzug aus dem europaweiten Filialnetz mit tausenden Einzelhandelsstandorten, betreibt die OLIVEDA Deutschland GmbH aktuell den online- Vertrieb und eigene Flagship-Stores in Berlin und Düsseldorf.

Die Behandlungskonzepte der Marke sind weltweit einzigartig, ihre Wirksamkeit wurde durch die Schulmedizin bestätigt. Ausführliche Informationen finden Sie in dem Buch "Die Olivenbaum-Therapie - 10 Jahre in 14 Tagen" der Autorin Daniela Jambrek.

"Waterless Beauty" wurde in Magazinen wie der U.S. Vogue, Harper's Bazaar, InStyle, Elle, Madame, Forbes und vielen anderen Fachpublikationen, sowie durch Mintel, ein weltweit führendes Zukunftsforschungsinstitut, als "The Next Big Thing" bezeichnet. Gigi Hadid und viele andere Prominente sind Fans von OLIVEDA und unterstützen den Erfolg der Marke.

Weitere Informationen zu OLIVEDA International, Inc. sowie zu deren Tochter- und verbundenen Unternehmen und Marken finden Sie unter www.olivetreepeople.com.

Pressekontakt:

OLIVE TREE PEOPLE

Frau Daniela Jambrek

Neuer Zollhof 3

40221 Düsseldorf

fon ..: 01724135050

email : daniela.jambrek@oliveda.com