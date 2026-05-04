Familieninterne oder externe Nachfolge: Warum viele Übergaben an Rollenkonflikten scheitern

Unternehmensnachfolge ist keine reine Familienfrage, sondern eine Führungsentscheidung mit weitreichenden Folgen für Stabilität, Kultur und Zukunftsfähigkeit

Die Übergabe eines Unternehmens zählt zu den anspruchsvollsten Entscheidungen im Mittelstand. In den kommenden 3 Jahren müssen in Deutschland rund 545.000 Unternehmen eine Nachfolgeregelung finden. Gleichzeitig zeigt sich, dass die Wahl des richtigen Weges immer schwieriger wird. Zwar bevorzugen weiterhin rund 55 Prozent der Unternehmer eine familieninterne Lösung, doch bereits 42 Prozent ziehen einen externen Verkauf in Betracht. Auch unternehmensinterne Modelle wie Management Buy Out oder Employee Buy Out gewinnen an Bedeutung.

Gerade an dieser Stelle entstehen in vielen Betrieben Spannungen, die lange unausgesprochen bleiben und den Übergabeprozess erheblich erschweren. Kritisch wird es immer dann, wenn die Entscheidung nicht auf Basis von Eignung, Verantwortung und Zukunftsfähigkeit getroffen wird, sondern aus Rücksicht, Gewohnheit oder Zeitdruck.

"Die Frage ist nicht nur, wer übernehmen will, sondern wer übernehmen kann und unter welchen Bedingungen", sagt Wichard von Alvensleben, Geschäftsführer der WIRTSCHAFTSWUNDER Consulting GmbH & Co. KG. "Gerade in familieninternen Lösungen wird persönliche Nähe häufig mit unternehmerischer Eignung verwechselt. Das ist menschlich verständlich, aber nicht immer im Interesse des Unternehmens."

Die familieninterne Lösung gilt im Mittelstand nach wie vor als bevorzugtes Modell vieler Unternehmer. Vertrauen, Kontinuität und ein tiefes Verständnis für Kultur und Geschichte des Unternehmens sprechen für diesen Weg. Gleichzeitig entstehen gerade in familiennahen Konstellationen häufig Rollenkonflikte. Erwartungen bleiben unausgesprochen, Verantwortung wird nicht eindeutig übergeben und die Leistungsfähigkeit potenzieller Nachfolger wird nicht immer mit der nötigen Nüchternheit bewertet.

Externe Lösungen bringen oft andere Stärken mit. Neue Perspektiven, professionelle Distanz und eine größere Klarheit in der Rollenverteilung können dem Unternehmen helfen, die nächste Entwicklungsstufe zu erreichen. Gleichzeitig brauchen externe Nachfolger Zeit, um sich in gewachsene Strukturen einzuarbeiten und Akzeptanz im Team sowie bei Kunden und Partnern aufzubauen.

"Weder die Lösung innerhalb der Familie noch die externe Übergabe ist automatisch die bessere Wahl", ergänzt André Glaser, Prokurist bei WIRTSCHAFTSWUNDER. "Problematisch wird es dort, wo Erwartungen nicht offen besprochen, Rollen nicht sauber geklärt und Entscheidungen zu lange aufgeschoben werden."

Aus Sicht von WIRTSCHAFTSWUNDER ist die Frage der Übergabe deshalb vor allem eine Führungsfrage. Im Mittelpunkt stehen nicht familiäre Wunschbilder oder formale Modelle, sondern die Tragfähigkeit der Lösung für das Unternehmen. Wer soll Verantwortung übernehmen. Wer kann Führung ausfüllen. Welche Konstellation schafft Stabilität. Und wie muss der Übergang vorbereitet werden, damit nicht nur Anteile wechseln, sondern auch Orientierung erhalten bleibt.

WIRTSCHAFTSWUNDER begleitet kleine und mittelständische Unternehmen in genau dieser Phase. Dazu gehören die strukturierte Einordnung realistischer Optionen, die Moderation sensibler Entscheidungsprozesse und die Vorbereitung von Übergaben, die sowohl menschlich als auch unternehmerisch tragfähig sind. Die Erfahrung zeigt: Je früher Rollen, Erwartungen und Verantwortlichkeiten geklärt werden, desto höher ist die Chance auf eine stabile Fortführung.

Die Nachfolge eines Unternehmens bleibt damit eine der sensibelsten Führungsentscheidungen im Mittelstand. Wer sie auf die Alternative Familie oder extern verkürzt, greift zu kurz. Entscheidend ist, ob die Lösung professionell vorbereitet, offen besprochen und konsequent geführt wird.

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WIRTSCHAFTSWUNDER ist eine bundesweit tätige Beratungsgesellschaft mit Sitz in Düsseldorf, die kleine und mittelständische Unternehmen in Übergangs- und Entscheidungssituationen begleitet. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmensnachfolge, Übergabeprozessen und der strukturellen Vorbereitung von Unternehmen auf die nächste Phase.

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