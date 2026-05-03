Nach Ostern ist vor der nächsten Deko-Idee – und genau hier kommen unsere Sitz-Hasen ins Spiel. Diese besonderen Figuren sind weit mehr als klassische Osterdekoration: Sie verbinden humorvolles Design mit einem modernen, stilvollen Look und bleiben auch nach den Feiertagen ein echter Blickfang in jedem Raum.

Der charmante Osterhase mit seinem unverwechselbaren Winke-Gruß sorgt sofort für Aufmerksamkeit. Inspiriert von den bekannten Winkefiguren hebt er spielerisch seine Pfote und bringt damit Bewegung in Ihre Dekoration. Dieses kleine Detail macht ihn lebendig und verleiht ihm eine Ausstrahlung, die weit über die typische Osterfigur hinausgeht. Ob im Wohnzimmer, auf dem Sideboard, im Regal oder als Teil eines dekorativen Arrangements – dieser Hase fällt auf, ohne aufdringlich zu wirken.

Gefertigt aus hochwertigem, beflocktem Kunststoff überzeugt die Figur durch ihre elegante, matte Oberfläche. Die schwarze Farbgebung unterstreicht den modernen Charakter und sorgt dafür, dass sich der Hase problemlos in unterschiedliche Einrichtungsstile integrieren lässt – von minimalistisch bis verspielt. Gerade nach der Osterzeit ist er damit ideal geeignet, um weiterhin dekorative Akzente zu setzen, ohne saisonal gebunden zu wirken.

Mit einer Höhe von 20 cm und einem Durchmesser von 12 cm hat der Sitz-Hase eine angenehme Größe, die ihn präsent macht, ohne zu viel Platz einzunehmen. Der bewegliche Arm wird batteriebetrieben und bringt eine dezente Dynamik ins Spiel, die besonders Gästen sofort ins Auge fällt. Dabei bleibt die Handhabung unkompliziert: Das Batteriefach lässt sich leicht öffnen und schließen, ganz ohne Schraube.

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Auch als Geschenkidee eignet sich dieser Hase hervorragend. Durch sein originelles Design hebt er sich von klassischen Dekoartikeln ab und sorgt garantiert für ein Schmunzeln. Gleichzeitig wirkt er hochwertig und stilvoll, sodass er sowohl als kleine Aufmerksamkeit als auch als besonderes Mitbringsel überzeugt.

Besonders interessant wird es jetzt nach Ostern: Viele Dekoelemente verschwinden direkt wieder in Kisten, doch dieser Sitz-Hase bleibt aktuell und vielseitig einsetzbar. Genau deshalb lohnt sich jetzt ein Blick auf die nachösterlichen Angebote. Der Sonder-Rabatt gilt nur noch bis zum 30.5.26 und macht es besonders attraktiv, sich diesen außergewöhnlichen Hingucker zu sichern oder gleich mehrere Figuren für unterschiedliche Wohnbereiche zu kombinieren.

So entsteht mit wenig Aufwand eine dekorative Lösung, die nicht an eine kurze Saison gebunden ist, sondern dauerhaft Freude bereitet. Der winkende Sitz-Hase verbindet Design, Funktion und eine Portion Humor auf eine Weise, die im Alltag immer wieder kleine Akzente setzt.