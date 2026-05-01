Wild Devil Baits Deadbait Color Spray – Noch mehr Reiz für Köderfische beim Raubfischangeln

An einem langen Tag am Wasser zeigt sich, wie entscheidend kleine Details beim Angeln sein können. Gerade bei vorsichtigen Räubern kommt es nämlich auf die richtige Präsentation des Köders an. Beim Raubfischangeln ist es besonders wichtig, gezielt auf die Sinne der Fische einzugehen, da Arten wie Hecht, Zander oder Barsch stark auf visuelle Reize und Gerüche reagieren. Erfolgreiche Angler setzen daher auf eine durchdachte Kombination aus Köderführung, Standortwahl und zusätzlichen Lockmitteln, um die Aufmerksamkeit der Räuber zu erhöhen. Beim modernen Raubfischangeln spielen auffällige Reize und intensive Lockstoffe eine zunehmend wichtige Rolle, da sie die Wahrnehmung unter Wasser gezielt beeinflussen. Hochwertige Zusatzprodukte wie Farbaroma-Sprays ermöglichen es Anglern, ihre Köder individuell anzupassen und deren Wirkung deutlich zu steigern. Produkte, die sowohl optische als auch den Geruchssinn betreffende Reize kombinieren, gelten dabei als besonders effektiv, da sie mehrere Sinne der Fische gleichzeitig ansprechen. Im Angel-Onlineshop auf angel-berger.de finden Angler in der breiten Produktpalette aus dem Angelbereich auch diverse Lockstoffe.

Lockstoff-Colorspray: Effektive Köderoptimierung mit intensiver Farb- und Aromawirkung

Das Wild Devil Baits Deadbait Color Spray ist ein Deadbait Color Booster in verschiedenen Varianten, der speziell dafür entwickelt wurde, Köderfische gezielt einzufärben und gleichzeitig mit attraktiven Lockstoffen zu versehen. Durch die spezielle Zusammensetzung wird der Köder nicht nur optisch hervorgehoben, sondern gleichzeitig mit einem zusätzlichen Reizstoff versehen, der die Neugier von Raubfischen steigert. Die Anwendung erlaubt es, sowohl einzelne Bereiche des Köders hervorzuheben als auch eine vollständige Färbung vorzunehmen, wodurch eine flexible Anpassung an unterschiedliche Angelsituationen möglich wird. Ein weiterer Vorteil dieses Farbaroma-Sprays liegt in der individuellen Steuerung der Farbintensität. Je nach gewünschtem Effekt kann die Einwirkzeit variieren und bis zu 24 Stunden betragen. Dadurch lässt sich der Köder optimal vorbereiten, bevor er zum Einsatz kommt. Die intensive Farbwirkung sorgt dafür, dass der Köder unter Wasser deutlich sichtbarer wird, während das kräftige Aroma zusätzliche Aufmerksamkeit erzeugt und somit die Fangchancen verbessert.

Praktische Anwendung der Lockstoffe und vielseitige Einsatzmöglichkeiten

Das Wild Devil Baits Deadbait Color Spray überzeugt nicht nur durch seine Wirkung, sondern auch durch seine praktische Handhabung. Mit einem Inhalt von 60 Millilitern bietet das Farbaroma-Spray eine ausreichende Menge für zahlreiche Anwendungen. Besonders hervorzuheben ist die Möglichkeit, Köderfische bereits im Voraus zu behandeln und anschließend einzufrieren. Dadurch können vorbereitete Köder jederzeit einsatzbereit gelagert werden, ohne an Qualität zu verlieren. Für ein sauberes und effektives Einfärben wird die Nutzung spezieller Köderfischtüten empfohlen, wodurch eine gleichmäßige Verteilung der Farb- und Aromastoffe gewährleistet wird. Das Spray ist in verschiedenen Varianten erhältlich, darunter Kombinationen wie Grün mit Makrele, Pink mit Monster Crab, Rot mit Garlic sowie Gelb mit Salmon. Diese Auswahl ermöglicht es, gezielt unterschiedliche Reize zu setzen und den Köder optimal auf die jeweiligen Bedingungen und Zielfische abzustimmen.

Mehr Informationen gibt es auf:

https://www.angel-berger.de/lockstoffe-fluessiglockstoffe.htm

Kurzprofil:

Seit mehr als zwei Jahrzehnten zählt Angelsport Berger zu den festen Größen im Angelsport, und auch im Online-Shop angel-berger.de steht ein breit gefächertes Sortiment für verschiedenste Angelarten zur Verfügung. Das Angebot umfasst unter anderem Ruten, Rollen und Schnüre sowie Futtermittel und realistisch gestaltete Kunstköder. Neben bekannten Markenprodukten werden auch hauseigene Artikel angeboten, die übersichtlich sortiert sind und eine gezielte Auswahl der passenden Ausrüstung je nach Zielfisch ermöglichen.

Unternehmensinformation:

Angelsport Berger

Bretniger Str. 2A

01900 Großröhrsdorf