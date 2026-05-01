GrowthBay, eine der führenden B2B-Marketingagenturen der Schweiz, baut seinen Ratgeber-Blog für Unternehmer und Marketingverantwortliche aus

GrowthBay, die Zürcher Growth-Marketing-Agentur mit Spezialisierung auf B2B-Unternehmen, erweitert kontinuierlich seinen Blog mit praxisnahen Inhalten rund um die Themen Lead-Generierung, Marketing-Attribution und nachhaltiges Wachstum. Die Beiträge richten sich an Gründerinnen und Gründer sowie Marketingverantwortliche, die ihr digitales Marketing auf eine solidere strategische Grundlage stellen wollen.

Fachwissen statt Hochglanz: Was GrowthBay publiziert

In einer Branche, in der viele Agenturen ihre Blog-Präsenz vor allem für Eigenwerbung nutzen, geht GrowthBay einen anderen Weg. Die jüngsten Beiträge auf growthbay.ch behandeln Themen, die im Alltag von B2B-Marketingteams unmittelbar relevant sind — darunter ein ausführlicher Leitfaden zur Marketing-Attribution, der erklärt, wie Unternehmen ihr Budget effizienter einsetzen können, indem sie verstehen, welche Massnahmen tatsächlich zu Conversions führen. Ein weiterer Beitrag widmet sich dem Thema Inkrementalität: Wie lässt sich messen, ob eine Marketingmassnahme wirklich einen messbaren Unterschied macht — oder ob die Ergebnisse ohnehin eingetreten wären?

Darüber hinaus veröffentlicht GrowthBay regelmässig Orientierungshilfen für B2B-Unternehmen, die ihr Buying Center gezielter ansprechen wollen, sowie Einschätzungen zur Frage, wie sich Marketing-Attribution in einer datenschutzbewussteren Umgebung realistischerweise gestalten lässt.

Warum GrowthBay auf inhaltliche Tiefe setzt

Kevin Sturm, Gründer und Geschäftsführer von GrowthBay, erklärt die Ausrichtung des Blogs:

«Unsere Zielgruppe sind Unternehmen, die bereits ein funktionierendes Produkt haben und verstehen wollen, warum ihr Marketing trotzdem nicht die gewünschten Resultate liefert. Diese Menschen brauchen keine weiteren Artikel über ‹die fünf wichtigsten Marketing-Trends›. Sie brauchen ehrliche Einschätzungen darüber, wie Marketing im B2B-Kontext wirklich funktioniert — und wo die häufigsten Denkfehler liegen.»

Dieser Anspruch spiegelt sich auch im grundsätzlichen Selbstverständnis der Agentur wider. GrowthBay arbeitet nach eigenen Angaben bewusst nur mit einer kleinen Anzahl Kunden gleichzeitig, setzt ausschliesslich Senior-Experten auf Projekten ein und beginnt jede Zusammenarbeit mit einem strukturierten Audit — bevor irgendeine Massnahme empfohlen wird.

Kostenloser Zugang zu praxisnahem B2B-Marketingwissen

Die Bloginhalte auf growthbay.ch sind frei zugänglich und ohne Anmeldung abrufbar. Sie richten sich insbesondere an:

B2B-Unternehmen in der Schweiz und im DACH-Raum, die ihre Inbound-Pipeline aufbauen oder optimieren wollen

Marketingverantwortliche, die den Zusammenhang zwischen Marketinginvestitionen und Umsatz klarer darstellen möchten

Gründerinnen und Gründer, die ihr erstes strukturiertes Marketingfundament aufbauen Interessierte finden die aktuellen Beiträge unter growthbay.ch/blog.

Über GrowthBay

GrowthBay ist eine auf B2B spezialisierte Growth-Marketing-Agentur mit Sitz in Zürich. Das Unternehmen unterstützt B2B-Unternehmen dabei, qualifizierte Inbound-Leads zu generieren, ihre Marketing-Attribution zu verbessern und nachhaltiges Wachstum durch eine Kombination aus Performance-Marketing und gezieltem Markenaufbau zu erzielen. GrowthBay arbeitet mit einer bewusst kleinen Anzahl Kunden pro Jahr und setzt dabei ausschliesslich auf Senior-Experten.

GrowthBay GmbH

Dufourstrasse 49, 8008 Zürich

Telefon: +41 79 428 05 86

E-Mail: kevin@growthbay.ch

Website: www.growthbay.ch