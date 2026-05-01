Warum die Gebr. Knabenhans AG zu den gefragtesten Dachdecker-Betrieben im Raum Zürich zählt

In einer Stadt wie Zürich, wo Bauqualität und handwerkliche Zuverlässigkeit keine Selbstverständlichkeit sind, haben es nur wenige Betriebe geschafft, sich über Generationen hinweg als echte Referenzadressen zu etablieren. Die Gebr. Knabenhans AG ist eine davon. Gegründet 1895 und heute in der fünften Generation von der Familie Mautner-Knabenhans geführt, ist das Unternehmen nicht trotz seiner langen Geschichte so erfolgreich – sondern gerade deswegen.

Was diesen Betrieb auszeichnet, lässt sich nicht auf einen einzigen Faktor reduzieren. Es ist die Kombination: Tiefe Wurzeln im Zürcher Handwerk, ein aussergewöhnlich breites Leistungsangebot, eine Betriebsstruktur, die echte Verantwortung übernimmt – und ein Qualitätsanspruch, der seit über 130 Jahren weitergegeben wird.

130 Jahre Erfahrung – kein Marketing, sondern Substanz

Seit 1895 deckt, wartet und saniert die Gebr. Knabenhans AG Dächer im Grossraum Zürich. Das ist keine Zahl für die Imagebroschüre – das ist gelebte Expertise. In dieser Zeit hat das Unternehmen Bautechniken kommen und gehen sehen, Materialien weiterentwickelt, Methoden verfeinert. Kein anderer Betrieb in der Region kennt die klimatischen, bautechnischen und architektonischen Besonderheiten Zürichs so gut wie eines, das sie über fünf Generationen hinweg täglich erlebt hat.

Die aktuelle Geschäftsleitung – Harald Mautner-Knabenhans, Esther Mautner-Knabenhans und Philipp Mautner – steht für Kontinuität ohne Stillstand: Das Unternehmen bildet sich laufend weiter, ohne seine handwerklichen Grundsätze aufzugeben.

Alles aus einer Hand – ein echter Vorteil für Bauherren

Viele Dachdeckereibetriebe sind Spezialisten. Die Gebr. Knabenhans AG ist mehr als das. Das Leistungsspektrum umfasst:

Steildach und Flachdach (Neudeckung, Sanierung, Reparatur)

Materialvielfalt: Ziegel, Eternit, Naturschiefer, Blech, Kupfer, Aluminium

Spenglerei und Blecharbeiten

Kaminfegerdienste

Solar- und Photovoltaikanlagen (Installation & Wartung)

Sanitär und Heizung (seit 2022)

Dachfenster, Wärmedämmung, Innenausbau

Blitzschutzanlagen

Für Bauherren und Liegenschaftsbesitzer bedeutet das: ein einziger Ansprechpartner für alle Gewerke rund ums Dach. Keine Schnittstellenprobleme, keine Koordinationsaufwände zwischen verschiedenen Firmen, keine Verantwortungslücken. Das spart Zeit, Nerven – und häufig auch Kosten.

Sicherheit als Prinzip – nicht als Versprechen

Ein Detail, das auf den ersten Blick klein wirkt, sagt viel über die Betriebskultur aus: Bei der Gebr. Knabenhans AG werden Dachkontrollen grundsätzlich von zwei qualifizierten Fachkräften durchgeführt – aus Sicherheitsgründen, aber auch für die Qualität der Beurteilung. Kein Abkürzen, kein Sparen an der falschen Stelle.

Dasselbe gilt für den gesamten Auftragsprozess: Erstbesichtigung, individuelle Konzeptentwicklung, transparente Kostenschätzung – der Ablauf ist strukturiert und nachvollziehbar. Der Kunde weiss, was ihn erwartet, bevor der erste Handwerker aufs Dach steigt.

Tief in Zürich verwurzelt – nah bei den Kunden

Zürich ist nicht überall gleich. Die Anforderungen an ein Dach in Zürich-Seefeld unterscheiden sich von jenen in Schlieren oder Kilchberg – in Bezug auf Architektur, Dachform, Exponiertheit, Nachbarschaftsvorschriften. Die Gebr. Knabenhans AG kennt diese Nuancen. Seit Generationen betreut das Unternehmen Kunden in der ganzen Stadt.

Die Gebr. Knabenhans AG steht für das, was im Zürcher Handwerk selten geworden ist: ein Familienbetrieb, der seinen Ruf nicht durch Werbung aufgebaut hat, sondern durch Jahrzehnte solider Arbeit. Wer sein Dach in Zürich in Hände legen möchte, die wissen, was sie tun – und dafür einstehen –, ist bei der Gebr. Knabenhans AG richtig.

Über die Gebr. Knabenhans AG

Die Gebr. Knabenhans AG ist ein in Zürich ansässiges Unternehmen, das seinen Sitz an der Hardstrasse 69, 8004 Zürich hat. Für Anfragen steht das Team unter 044 493 30 10, info@knabenhans-ag.ch sowie über die Website knabenhans-ag.ch zur Verfügung.

Kontakt für Medienanfragen

Zürcher Bau- & Handwerksredaktion

Fachredaktion Immobilien, Gebäudetechnik & Handwerk redaktion@zuercher-bau-handwerk.ch | Tel. +41 44 512 88 40