Grillen mal anders: Vegetarische Köstlichkeiten, die begeistern

Grillen mal anders: Vegetarische Köstlichkeiten, die begeisternPressetext verfasst von Kummer am Fr, 2026-05-01 05:42.
Jeder denkt, wenn er das Wort grillen hört, sofort an saftige Steaks, Burger und Würstchen. Und der Vegetarier bekommt die Beilage. Falsch gedacht!
Auch als Vegetarier kann man die Grillsaison in vollen Zügen genießen, wie die Rezepte in diesem Kochbuch zeigen.
Und natürlich gibt es auch Ideen für leckere Salate, Butter und Dips, denn die dürfen bei einem richtigen Grillvergnügen auf keinen Fall fehlen.
Bestimmt werden diese vegetarischen Köstlichkeiten auch bei Ihnen die Lust aufs Grillen wecken. Also dann nichts wie ran an den Grill und los!
Zum Buch geht es hier:
https://www.bod.de/buchshop/vegetarisches-grillvergnuegen-so-einfach-geh...
Produktinformation:
Herausgeber: BoD – Books on Demand
Sprache: Deutsch
Taschenbuch: 96 Seiten
ISBN-10: 3752683953
ISBN-13: 978-3752683950
Auch als E-Book erhältlich!
Rezeptliste:
Dips
Feta-Dip, Walnuss-Dip, Sesam-Dip, Honig-Chili-Dip, Zitronen-Joghurt-Dip, Bananen-Curry-Dip, Schnittlauch-Dip, Avocado-Quark-Dip, Pfirsich-Curry-Dip, Honig-Senf-Dip
Butter
Knoblauch-Schnittlauch-Butter, Blumen-Butter, Honig-Butter, Tomaten-Petersilien-Butter, Preiselbeer-Butter, Curry-Petersilien-Butter, Wasabi-Butter, Parmesan-Butter, Senf-Butter, Maracuja-Butter
Salat
Mais-Paprika-Salat, Schlangengurke-Mandarinen-Salat, Brot-Feta-Salat, Apfel-Lauch-Salat, Avocado-Salat, Tomaten-Salat, Rucola-Möhren-Salat, Rettich-Paprika-Salat, Nektarinensalat, Bunter Nudelsalat, Nacho-Salat
Käse
Erdbeer-Feta-Spieße, Halloumi-Spieß, Mozzarella-Polenta-Spieß, Honig-Ziegenkäse, Käse-Sandwich
Gemüse
Zucchinischeiben, Süßkartoffelscheiben, Gemüse-Spieß, Grüner Spargel, Honig-Zwiebeln, Auberginenscheiben, Kartoffelspalten, Fenchelspalten, Selleriescheiben, Gefüllte Champignons, Kartoffel-Frühlingszwiebeln-Spieß, Brokkoli-Polenta-Spieß, Frühlingszwiebeln-Ananas-Spieß, Apfel-Bällchen-Spieß
Burger, Bratlinge und Co.
Bohnen-Bratling, Reis-Haselnuss-Bratling, Kichererbsen-Burger, Grünkern-Bratling, Hüttenkäse-Paprika-Bratling, Buchweizenküchlein
Tofu und Co.
Marinierter Tofu, Tofu-Pfirsich-Spieß, Tofu-Chili-Frikadelle, Tofu-Sesam-Steak, Tofu-Champignon-Spieß, Tofu-Linsen Röllchen, Tempeh-Paprika-Spieße, Mariniertes Seitanschnitzel
Süß
Zwetschgen mit Ahornsirup, Gegrillte Ananasscheiben, Gegrillte Pfirsiche, Gegrillte Birnen, Gegrillte Wassermelone, Erdbeer-Bananen-Spieß, Schoko-Bananen
Mehr Infos unter:
https://brittasbuecher.jimdofree.com/