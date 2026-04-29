SAS AI Navigator: Zentrale Governance für KI-Agenten und -Modelle

Heidelberg, 28. April 2026 - Mit dem SAS AI Navigator hat SAS, einer der weltweit führenden Anbieter von Lösungen für Daten und künstliche Intelligenz (KI), eine neue Stand-alone-Plattform vorgestellt, die Unternehmen eine zentrale Kontrolle über sämtliche KI-Projekte ermöglicht. KI-, Daten-, Compliance- und Risikomanagement-Verantwortliche sind damit in der Lage, ihre KI-Tools zu bündeln und relevante Anwendungen mit gesetzlichen Vorgaben und internen Richtlinien in Einklang zu bringen. Damit erhalten Unternehmen ein Steuerungstool, mit dem sie die Produktivitäts- und Innovationspotenziale von KI voll ausnutzen können und zugleich alle Regeln von Trustworthy AI einhalten.

"AI Governance wird oft als reine Compliance-Maßnahme betrachtet", meint Reggie Townsend, Vice President AI Ethics, Governance and Social Impact bei SAS. "Dabei ist sie ein Wachstumsfaktor: Statt Angst vor Schatten-KI haben zu müssen, ermöglicht AI Governance Unternehmen, bei KI-Projekten alle Optionen zu nutzen - in einer strukturierten, transparenten und sicheren Umgebung."

Lösung adressiert wachsende Herausforderungen rund um Trustworthy AI

Laut Gartner-Prognose werden bis 2030 mehr als 40 Prozent aller Unternehmen mit Sicherheits- oder Compliance-Vorfällen zu tun haben, die auf nicht-autorisierte KI-Lösungen zurückgehen. Eine IDC-Studie im Auftrag von SAS wiederum belegt, dass der Einsatz von KI-Agenten und LLMs die Investitionen in Trustworthy AI übersteigt. Genau dieses Problem löst der SAS AI Navigator, der ab dem dritten Quartal 2026 über den Microsoft Azure Marketplace verfügbar ist. Die Software-as-a-Service-Lösung ermöglicht es, Governance auf KI-Modelle und -Agenten anzuwenden, die den Use Cases zugrunde liegen, sowie dabei relevante Richtlinien einzubeziehen. Ein Beispiel dafür ist die Interaktion von Unternehmen mit Kunden über Chatbots: SAS AI Navigator kontrolliert die dafür zuständigen Agenten und Modelle wie Claude oder Microsoft Copilot und stellt sicher, dass die Nutzung regulatorischen Anforderungen entspricht.

Führende Analysten bestätigen SAS Expertise für Governance

Der SAS AI Navigator erleichtert die Anwendung von AI Frameworks, internen Richtlinien und externen regulatorischen Vorgaben. Die Lösung gibt eine integrierte Sicht auf sämtliche vorhandenen KI-Assets (sowohl in-House gebaute als auch von Drittanbietern), darunter LLMs, Agenten, Open-Source- oder SAS Modelle. SAS AI Navigator bildet dabei den gesamten Lebenszyklus ab - von der Experimentierphase über die Implementierung bis hin zur Ausmusterung eines Modells oder Agenten.

Die Expertise von SAS wird regelmäßig von führenden Analystenhäusern bestätigt, allen voran Chartis. Jüngst haben die Experten SAS als "Leader" in der Kategorie "AI-Governance-Lösungen" ihres "Chartis RiskTech Quadrant" ausgewiesen - und der SAS Viya-Plattform "führende Governance-Funktionalitäten, die klassisches Machine Learning, Model Risk Management, Erklärbarkeit, Bias Detection, Datenschutz und End-to-End-Monitoring für die Enterprise-KI-Umgebung erweitern" bescheinigt.

"Das größte Risiko für AI-Governance-Lösungen ist nicht Regulierung, sondern ein Tool, das niemand nutzt, weil es zu komplex ist", ergänzt Townsend. "SAS AI Navigator ist so konzipiert, dass er den Weg zu verantwortungsvoller KI ebnet."

SAS AI Navigator erweitert das SAS Portfolio für AI Governance-Lösungen. Eine Private Preview gibt es hier.

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