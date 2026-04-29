SAS: Seit 50 Jahren mit KI und Verantwortung auf Zukunftskurs

Heidelberg, 28. April 2026 - SAS feiert dieses Jahr sein 50. Jubiläum: 1976 aus einem Forschungsprojekt an der North Carolina University gegründet, hat sich das Unternehmen von Beginn an konsequent an den Anforderungen seiner Kunden orientiert, setzt auf die Förderung seiner Mitarbeiter:innen und schafft damit nachhaltige Innovation. Ein Ansatz, der sich ausgezahlt und SAS zu einem der weltweit führenden Anbieter von Lösungen für Daten und künstliche Intelligenz (KI) gemacht hat.

SAS Mitgründer und CEO Jim Goodnight hat die Unternehmenskultur von Anfang an mit seiner Überzeugung geprägt, dass zufriedene Mitarbeiter:innen zu zufriedenen Kunden führen - und somit letztlich zum Geschäftserfolg. In einem Brief an die Mitarbeiter von 1985 hieß es bereits: "Unsere Anwender stehen an der Spitze jeder SAS Organisation. In jeder Unterhaltung, jedem Brief, jedem Kontakt - denkt daran, dass der SAS Anwender die Geschicke der Firma bestimmt." Fünf Jahrzehnte zukunftsweisende Innovationen und langfristige Profitabilität zeigen, dass er damit richtig lag.

Heute unterstützt SAS Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen sowie öffentliche Einrichtungen weltweit dabei, fortschrittliche Analytics, KI und Datenmanagement für komplexe Entscheidungen einzusetzen. Die Anwendungsfälle reichen dabei von modernen Bürgerservices, schnellen Fortschritten im Gesundheitswesen bis hin zur Stärkung des Finanzsystems und der wissenschaftlichen Forschung. Der Daten- und KI-Experte ist heute ein verlässlicher Partner für mehr als 50.000 Kunden in mehr als 150 Ländern, darunter die meisten Fortune-100-Unternehmen.

Anerkennung für 50 Jahre verantwortungsvolle Innovation

Die SAS spezifische Innovationskultur bekommt regelmäßig Beachtung von externer Seite: Kürzlich hat das Wirtschaftsmagazin Forbes Goodnight in seine renommierte Innovator-250-Liste aufgenommen und ihn damit als eine der Führungskräfte gewürdigt, die transformative Ideen umsetzen und die Branche prägen.

"Das Ziel war von Anfang an ganz simpel: Menschen dabei helfen, bessere Entscheidungen zu treffen, denen man vertrauen kann", erklärt Goodnight. "Technologie hat sich im Laufe der vergangenen 50 Jahre dramatisch verändert - unser Engagement für Vertrauen, Verantwortlichkeit und Respekt ist gleich geblieben. Diese Prinzipien werden uns auch in Zukunft dabei begleiten, wenn wir Kunden dabei helfen, Daten und KI erfolgreich für sich zu nutzen."

Arbeitsplatzkultur und Nachwuchsförderung für KI-Innovation

Noch lange, bevor Unternehmenskultur und Work-Life-Balance zum Mainstream-Thema wurden, hat sie SAS zum Bestandteil seines operativen Modells gemacht. Als eines der ersten hat das Unternehmen "Employee first"-Programme eingeführt, um Barrieren im Arbeitsalltag auszuräumen, die Produktivität und Kreativität im Wege stehen.

"Jim Goodnight hat frühzeitig erkannt, dass ein fairer Umgang mit Mitarbeiter:innen zu einer besseren Kundenbindung führt - und damit letztlich zu Profit. SAS ist nicht Trends in der Arbeitsplatzkultur gefolgt, sondern hat sie gesetzt", sagt Jeffrey Pfeffer, Autor und Professor für Organisationspsychologie an der Stanford University Graduate School of Business, der sich intensiv mit der Arbeitsplatzkultur von SAS auseinandergesetzt hat. "SAS hat schon immer das menschliche Wohlbefinden ins Zentrum gestellt - und genau das brauchen wir: mehr Humanität."

Darüber hinaus unterstützt SAS Bildungsinitiativen zur Förderung der KI-Kompetenz und unterhält aktuell Partnerschaften mit rund 300 weiterführenden Schulen und Universitäten weltweit. Über kostenfreie oder -günstige Software, digitale Lern- und Trainingsmaßnahmen sowie neue Angebote speziell zur Förderung von Daten- und KI-Kompetenz trägt SAS dazu bei, dass Organisationen und Anwender ihre Expertise für eine KI-getriebene Wirtschaft ausbilden. Dieses Engagement stellt sicher, dass die nächste Generation bestens vorbereitet ist, um KI-Projekte verantwortungsvoll und kontrolliert in den kommenden Jahrzehnten umzusetzen.

Technologiebrücke zwischen gestern und morgen

SAS entwickelt seine Technologie seit 50 Jahren kontinuierlich weiter - und das für eine treue Kundenbasis. Dies ist in einem Moment entscheidend, in dem Unternehmen ihre KI-Initiativen skalieren müssen und es gilt, die enormen Chancen und Disruptionen, die KI gleichermaßen mit sich bringt, auszutarieren. SAS liefert dafür mit SAS Viya eine integrierte Daten- und KI-Plattform, die in Kombination mit einem branchenspezifischen Ansatz dabei hilft, KI transparent und mit menschlicher Kontrolle zu entwickeln, implementieren und überwachen.

"Die nächste Innovationsstufe bestimmen diejenigen Unternehmen, die leistungsstarke KI mit Governance, Transparenz und Verantwortung zusammenbringen", betont Bryan Harris, Chief Technology Officer von SAS. "Und das ist genau der Schwerpunkt von SAS."

Weitere Informationen zu 50 Jahre SAS gibt es unter sas.com/50.

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