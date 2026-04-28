geoCapture kündigt mit geonardo.ai® eine neue KI-Plattform an:

Ein KI-Betriebssystem für die nächste Entwicklungsstufe von geoCapture

Die geoCapture GmbH stellt mit geonardo.ai eine neue KI-Plattform vor, die künftig als intelligente Betriebssystem-Ebene innerhalb der geoCapture-Software fungiert. Ziel ist es, Künstliche Intelligenz nicht als isoliertes Feature, sondern als dauerhaft integrierten Bestandteil der gesamten Software-Architektur zu etablieren.

Bereits heute nutzt geoCapture KI-gestützte Funktionen, unter anderem in der Stammdatenerfassung, bei digitalen Formularen sowie in Wartungs- und Dokumentationsprozessen. Mit geonardo.ai werden diese Einzellösungen nun auf einer gemeinsamen Plattform zusammengeführt und strategisch weiterentwickelt.

„Wir verstehen KI nicht als kurzfristigen Trend, sondern als strukturelle Weiterentwicklung von Unternehmenssoftware“, erklärt Friedhelm Brügge, Geschäftsführer der geoCapture GmbH. „geonardo.ai bildet die intelligente Grundlage, auf der Prozesse künftig analysiert, vorbereitet und abgesichert werden – ohne bestehende Abläufe zu ersetzen.“

Ein zentrales Merkmal von geonardo.ai ist die konsequente Ausrichtung auf europäische Datenschutz- und Regulierungsanforderungen. Die Plattform ist von Beginn an DSGVO-konform konzipiert und berücksichtigt die Vorgaben des EU-KI-Acts. Datenhoheit und Kontrolle verbleiben jederzeit beim Kunden.

„Gerade bei KI ist Vertrauen entscheidend“, so Brügge weiter. „Deshalb setzen wir auf eine transparente, kontrollierbare Architektur statt auf Blackbox-Lösungen oder unklare Datennutzung.“

geonardo.ai richtet sich branchenübergreifend an Unternehmen mit komplexen, datenintensiven Abläufen, mobilen Teams und hohen Anforderungen an Dokumentation, Nachvollziehbarkeit und Prozesssicherheit. Der vollständige Funktionsumfang der Plattform wird schrittweise vorgestellt. geoCapture setzt bewusst auf eine kontrollierte Einführung, um Qualität, Stabilität und realen Kundennutzen sicherzustellen.

Mit geonardo.ai schafft geoCapture die technologische Basis für die nächste Entwicklungsstufe seiner Software – langfristig, regulatorisch sauber und praxisnah.

Kurzprofil geoCapture

Die geoCapture GmbH entwickelt Softwarelösungen für Unternehmen mit mobilen Teams, verteilten Ressourcen und komplexen Prozessen. Der Fokus liegt auf Zeiterfassung, Objekt- und Ressourcenmanagement, Dokumentation sowie intelligenter Prozessautomatisierung.

Pressekontakt

Harald Schlüter

h.schlueter@geocapture.de