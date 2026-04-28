Stefanie Düll inszeniert lebensrettende Handgriffe als emotionale Heldenreise und erhält internationale Speaker Slam Auszeichnung.

Beim Internationalen Speaker Slam an der Mosel appelliert die Sanitäterin an die Zivilcourage und zeigt, wie einfach und wirksam Helfen sein kann.

Die Hamburger Erste-Hilfe-Expertin Stefanie Düll begeisterte am 24. April 2026 beim Internationalen Speaker Slam an der Mosel vor einem Publukum aus 18 Nationen, indem sie Erste Hilfe als packende Heldenreise präsentierte. Vor 150 Live-Gästen und mehreren tausend Zuschauern im Livestream demonstrierte sie, wie lebensrettende Maßnahmen aus der reinen Pflichterfüllung zu einem Akt der Selbstwirksamkeit und des Mutes werden.

Innerhalb des engen Zeitfensters von nur wenigen Minuten nahm sie die Zuschauer mit auf eine emotionale Reise vom unsicheren Beobachter zum entschlossenen Ersthelfer. Anstelle einer technischen Anleitung nutzte sie kraftvolles Storytelling, um die universellen Schritte einer jeden Heldengeschichte - der Ruf zum Abenteuer, die Überwindung von Hindernissen und die rettende Tat - auf eine Notfallsituation zu übertragen. Ihre Performance machte spürbar, dass der größte Gegner im Ernstfall nicht die Komplexität der Maßnahmen, sondern die eigene Angst vor dem Handeln ist. Die Botschaft verfing unmittelbar und wurde vom Publikum mit stehenden Ovationen honoriert.

Die Dringlichkeit ihres Themas untermauerte die Sanitäterin mit alarmierenden Zahlen der Deutschen Herzstiftung. Allein in Deutschland sind rund 4,7 Millionen Menschen von einer koronaren Herzkrankheit betroffen, über 65.000 versterben jährlich am plötzlichen Herztod - oft, weil die entscheidenden Minuten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes ungenutzt verstreichen. Ihr Ansatz zielt darauf ab, diese Lücke zu schließen, indem sie das Wissen aus dem Kopf ins Herz und in die Hände der Menschen bringt. Sie will das Image der Ersten Hilfe entstauben und mit positiven Attributen wie Mut und Kompetenz verbinden.

"Meine Erste Hilfe Revolution. Die EH-Maßnahmen müssen adhoc abrufbar sein, immer und überall", erklärt Stefanie Düll ihre Mission. Sie ist überzeugt, dass jeder Mensch das Potenzial zum Helden in sich trägt und es nur der richtigen Aktivierung bedarf, um im entscheidenden Moment über sich hinauszuwachsen.

Über Stefanie Düll

Stefanie Düll ist eine erfahrene Expertin für Erste-Hilfe-Ausbildung und ausgebildete Sanitäterin aus Hamburg. Ihre Mission ist es, die Hemmschwelle vor dem Helfen systematisch abzubauen und Menschen zu selbstbewussten Ersthelfern zu machen, die im Notfall intuitiv und korrekt handeln. Mit einem innovativen Ansatz, der auf emotionaler Verankerung und dem Konzept der "Heldenreise" basiert, vermittelt sie lebensrettendes Wissen auf eine nahbare und nachhaltige Weise. Ihre Trainings gehen weit über traditionelle Kurse hinaus und befähigen die Teilnehmer, im Alltag zu echten Helden zu werden.

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Erste Hilfe für Alle

Frau Stefanie Düll

Krayenkamp 10

20459 Hamburg

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