Erster Direktflug zwischen Wien und Nordwestchina! – China Eastern Airlines hat eine neue Strecke eröffnet

China Eastern Airlines (CEAir) hat eine neue Nonstopverbindung zwischen Wien in Österreich und Xi’an, der Hauptstadt der nordwestchinesischen Provinz Shaanxi, eröffnet und damit erstmals eine Direktverbindung zwischen Österreich und Nordwestchina hergestellt.

CEAir bedient die neue Strecke dreimal wöchentlich, jeweils montags, donnerstags und samstags.

Flug MU5064 fliegt in Wien um 13:30 Uhr Ortszeit ab und landet am nächsten Tag um 05:50 Uhr am internationalen Flughafen Xi’an-Xianyang. Der Rückflug MU5063 verlässt Xi’an um 01:30 Uhr und erreicht Wien um 06:10 Uhr Ortszeit.

Die Strecke wird mit einem Airbus A330-Großraumflugzeug in einer Zwei-Klassen-Konfiguration bedient, mit 18 Sitzen in der Business Class und 245 Sitzen in der Economy Class.

Die Aufnahme der Verbindung stärkt das interkontinentale Streckennetz von CEAir mit Xi’an als wichtigem Drehkreuz. Derzeit bedient CEAir ab Xi’an 16 internationale Strecken und verbindet die Stadt mit 14 Zielen weltweit.

Für Reisende aus Österreich eröffnet die neue Verbindung einen direkten Zugang zur Provinz Shaanxi, die für die weltberühmte Terrakotta-Armee und ihr reiches historisches Erbe bekannt ist, mit Anschlussmöglichkeiten an das umfangreiche Streckennetz von CEAir innerhalb Chinas und in ganz Asien.

Mit Wien erweitert CEAir sein europäisches Streckennetz, das mittlerweile wichtige Ziele wie London, Paris, Rom, Amsterdam und Frankfurt umfasst.

Reisehinweise:

Inhaber österreichischer Reisepässe sind berechtigt, im Rahmen der visumfreien Einreiseregelung Chinas für Geschäfts-, Tourismus- oder Transitreisen bis zu 30 Tage ohne Visum nach China einzureisen. Diese Regelung gilt bis zum 31. Dezember 2026. Chinesische Staatsangehörige benötigen für die Einreise nach Österreich grundsätzlich vor Reiseantritt ein Schengen-Visum.